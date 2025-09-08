Пушилин сообщил о двух погибших и 16 раненых в ДНР после обстрелов ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

«В результате массированной комбинированной атаки при помощи англо-французских ракет Storm Shadow и ударных БПЛА различных модификаций по мирным городам Республики зафиксированы следующие последствия: в Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина 1964 г.р., <...> в Красногвардейском районе Макеевки погиб мужчина, данные уточняются», – сказано в посте.

Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и уточнил, что все пострадавшие получают медицинскую помощь.

Он добавил, что повреждены 18 жилых домостроений в поселке Доля, Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, Красногвардейском районе Макеевки. Еще повреждения зафиксированы в 14 объектах гражданской инфраструктуры (школы, детский сад, торговые объекты).

«Со стороны ВФУ совершены 28 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow, ударные БПЛА», – резюмировал глава ДНР.

Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник ударил по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. Здание школы № 20 в этом районе получило повреждения из-за прямого попадания украинского беспилотника.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев ударами по парку «Гулливер» в Донецке демонстрирует курс на эскалацию конфликта и срыв мирного урегулирования.

Уголовное дело по факту массированной атаки беспилотниками на Донецк возбудили в Главном следственном управлении СК.