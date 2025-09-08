Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
Захарова обвинила Киев в эскалации после удара по Донецку
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев ударами по парку «Гулливер» в Донецке демонстрирует курс на эскалацию конфликта и срыв мирного урегулирования.
«Преступный киевский режим продолжает совершать террористические акции против мирного населения и гражданских объектов российских регионов. Воскресным вечером ВСУ нанесли удар БПЛА по детской площадке в недавно открытом парке «Гулливер» в Донецке, где в это время находилось много мирных жителей», – заявила Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, в результате взрыва получили ранения шесть человек, в том числе ребенок 2011 года рождения. Дипломат подчеркнула, что рядом с парком не находилось военных объектов, а удар был нанесен целенаправленно по мирным жителям, включая детей и их родителей.
Она охарактеризовала произошедшее как «очередное преднамеренное кровавое преступление укронацистов против мирного населения России» и обратила внимание на явную нацеленность Киева на эскалацию вооруженного конфликта и срыв любых попыток переговоров.
Напомним, украинский беспилотник ударил по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о шести пострадавших, среди которых оказалась девочка 2011 года рождения.