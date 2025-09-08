Стало известно о тайной операции спецназа США в КНДР

США провели в КНДР секретную миссию по указу Трампа в 2019 году

Tекст: Денис Тельманов

Секретная операция США на территории КНДР была проведена по распоряжению тогдашнего президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Times. Администрация Трампа не уведомила об этом ключевых членов Конгресса, что могло стать нарушением закона.

По данным газеты, целью операции было размещение оборудования для отслеживания коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына в период переговоров по ядерной программе. При высадке американского спецназа на побережье их заметила северокорейская лодка, после чего спецназовцы открыли огонь.

«Из темноты появилась северокорейская лодка... Опасаясь, что их заметили, спецназовцы открыли огонь. Через несколько секунд все, кто находился на северокорейской лодке, были мертвы», – приводит издание детали операции.

Предположительно, погибшими были гражданские, ловившие раков, поскольку на них не было военной формы и оружия. Операция так и не была официально признана обеими странами, а информация о ней не разглашалась до настоящего времени. В 2021 году администрация Джо Байдена проинформировала Конгресс о результатах расследования, но эти данные остаются секретными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Америка потеряла Россию и Индию, опубликовав совместное фото Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина. Кая Каллас отметила переговоры лидеров России, Китая и КНДР как вызов существующему мировому порядку.