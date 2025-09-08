Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.8 комментариев
Опубликованы кадры чаепития Путина и Ким Чен Ына в Пекине
В Сети опубликованы кадры чаепития президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине и их разговора в «Аурусе».
Кадры встречи были опубликованы журналистом Павлом Зарубиным в Telegram. На видео Путин и Ким Чен Ын ведут оживленную беседу в автомобиле «Аурус», активно жестикулируя и улыбаясь, по дороге на переговоры, передает РИА «Новости».
Чаепитие состоялось в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, где за накрытым столом с небольшой посудой и угощением Путин и Ким Чен Ын поговорили в присутствии переводчиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Ким Чен Ын приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.