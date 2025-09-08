  • Новость часаПесков подтвердил планы Путина выступить с посланием Федеральному собранию
    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО
    Сивков: Здание кабмина Украины пострадало из-за работы украинской ПВО
    Лавров объяснил значение совместного фото Путина, Моди и Си Цзиньпина
    Фон дер Ляйен назвала действия России издевательством над дипломатией
    Посольство заявило о русофобии руководства Бельгии
    Бориса Джонсона признали одним из худших премьеров Британии в истории
    Орбан заявил о возможном распаде ЕС после 2035 года
    Guardian: На острове Джерси решили выяснить источники состояния Абрамовича
    Симоньян объявила о тяжелой болезни и предстоящей операции
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    8 сентября 2025, 01:59 • Новости дня

    Взрыв прогремел в Николаеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Николаевской области Украины звучит воздушная тревога, в Николаеве прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога также прозвучала еще в восьми регионах Украины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы также произошли в Киеве и Сумах.

    7 сентября 2025, 05:55 • Новости дня
    Критиковавший украинских силовиков журналист Тахтай убит в Сумах
    @ Александр Тахтай

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумах убит украинский журналист Александр Тахтай, известный расследованиями коррупции при строительстве оборонительных сооружений на Украине и критикой украинских силовиков, сообщили в российских силовых структурах.

    «Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение. Тахтай занимался расследованиями в отношении руководителей Сумской администрации, полиции и ВСУ», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Особое внимание к нему возникло после публикаций о людях и компаниях, которые, по данным расследования, получили прибыль на возведении укреплений в области. Несмотря на схожую тематику с другими журналистами, которые писали об этом, у Тахтая не было широкой поддержки и известности.

    Тахтай придерживался пророссийской позиции и часто публиковал материалы о «беспределе украинских военных в Сумах и области», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме.

    Главного редактора закарпатского издания «Локатор-Медиа» Александра Пилипенко увезли в ужгородский военкомат после его расследований коррупции местных властей.

    Украинского журналиста Богдана Буткевича, который активно защищал работу военкоматов, отправили на службу после потери отсрочки от мобилизации.

    В 2024 году главный редактор украинского издания «Экономическая правда» Дмитрий Денков сообщил, что вступит в ряды ВСУ после того, как его в течение суток удерживали сотрудники ТЦК.

    7 сентября 2025, 10:30 • Новости дня
    Взрыв повредил железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге
    @ vitalii_maletskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночной взрыв нанес значительный ущерб железнодорожному и автомобильному мосту через Днепр, что привело к задержкам поездов в Полтавской области, сообщила компания «Укржелдорога» («Укрзализныця»).

    В ночь на воскресенье на автомобильно-железнодорожном мосту через Днепр в Кременчуге Полтавской области прогремел взрыв, сообщает ТАСС. В результате происшествия железнодорожный мост получил повреждения, об этом проинформировала компания «Укржелдорога».

    По данным компании, из-за инцидента возможны задержки в расписании движения поездов. Ранее местные источники сообщали о десятках взрывов, прозвучавших в Кременчуге, а также о включенной воздушной тревоге по всей области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские удары уничтожили военную технику и наемников в Сумах и Киеве. В результате падения БПЛА загорелось здание кабмина в Киеве.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    7 сентября 2025, 07:58 • Новости дня
    Здание кабмина загорелось в Киеве после падения БПЛА
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В правительственном здании Печерского района Киева начался пожар, сообщил мэр Виталий Кличко. Украинские СМИ пишут, что после падения БПЛА загорелось здание кабмина.

    Кличко сообщил в соцсетях о «возгорании в правительственном здании» в Печерском районе, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ сообщают, что горит здание кабинета министров в Киеве.

    «В Киеве горит здание кабмина, уточняют украинские СМИ. Ранее сообщалось, что пожар начался после падения БПЛА», – передает RT, указывая, что «судя по фото, пожар на верхних этажах в здании кабмина».

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что на одном из верхних этажей кабмина Украины – кабинет премьера, там же находится зал для заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и ряде других городов Украины прогремели взрывы. В Кременчуге Полтавской области после этого частично пропало электроснабжение.

    7 сентября 2025, 18:04 • Новости дня
    Сивков: Здание кабмина Украины пострадало из-за работы украинской ПВО

    Военный эксперт Сивков: Удар по кабмину Украины не имеет смысла ни с военной, ни с политической точек зрения

    @ dsns_telegram

    Tекст: Олег Исайченко

    Обвинения России в ударе по зданию правительства Украины в Киеве беспочвенны. Эта атака не имеет смысла ни с военной, ни с политической точек зрения. Судя по характеру разрушений, офис кабмина стал жертвой работы украинской ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Банковой обвинили российскую сторону в эскалации конфликта.

    «Наиболее вероятная версия пожара в здании кабмина Украины – это падение сбитого БПЛА или удар сошедшей с траектории ракеты украинской ПВО. Их мощность и специфика воздействия как раз соответствуют характеру и масштабу разрушений. При этом, например, взрыв 50-килограммовой боевой части беспилотника тоже привел бы к подобному урону, но вряд ли вызвал такой пожар» – пояснил Константин Сивков, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса.

    «Версии же об ударе ракетами «Искандера» или «Кинжалом» совершенно неправдоподобны. Они бы разрушили несколько этажей, а не вынесли две оконные рамы. К тому же подобная атака совершенно не имеет смысла для России ни с военной, ни с политической точек зрения», – продолжил собеседник.

    «Если бы Москва хотела ликвидировать кого-то из украинского правительства, она бы это сделала куда более эффективными методами. Да и местоположение самого Зеленского ни для кого не секрет. Поэтому попытки Киева выдать все это за покушение на первых лиц Украины или за эскалацию конфликта просто беспочвенны», – подчеркнул аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в результате российской атаки было повреждено здание кабинета министров в Киеве, на верхних этажах произошел пожар. Он обвинил Москву в «затягивании войны» вместо «реальной дипломатии». «Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО», – добавил он.

    Глава МИД Андрей Сибига назвал инцидент «серьезной эскалацией». К тушению пожара были привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдалось плотное задымление, сообщала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

    В свою очередь блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале указал на важность того, что Россия прорвала защищенный мощнейшими кольцами ПВО правительственный квартал в Киеве.

    На фоне обвинений Киева Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило о массированном ударе высокоточным оружием и БПЛА по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотников, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины.

    Среди атакованных целей были промышленные предприятия «Киев-67» на западной окраине украинской столицы и логистическая база «СТС-ГРУПП» на южной окраине города. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились», – акцентировалось в сообщении.

    7 сентября 2025, 09:14 • Новости дня
    Здание кабмина Украины в Киеве начали тушить вертолетами после падения БПЛА
    @ svyrydenkoy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Здание украинского кабинета министров охвачено огнем, к тушению привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдается плотное задымление, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    В здании кабинета министров на Украине вспыхнул пожар, работы по его тушению продолжаются, сообщает ТАСС. Об инциденте заявила премьер-министр Юлия Свириденко, которая также опубликовала в запрещенной в России соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) фотографии горящего здания, включая снимки изнутри.

    По данным украинских СМИ, в центре Киева наблюдается сильное задымление. В районе возгорания задействованы вертолеты, уточняет агентство РБК-Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве здание кабмина загорелось после падения БПЛА.

    7 сентября 2025, 05:36 • Новости дня
    Часть города осталась без света после взрывов в украинском Кременчуге
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких городах Украины произошли взрывы, Кременчуг в Полтавской области частично остался без света, сообщают украинские СМИ.

    В Кременчуге прогремели десятки взрывов, передает ТАСС.

    Также сообщается о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге.

    Взрывы прозвучали несколько раз за ночь в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, передает РИА «Новости».

    В регионах Украины действует воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уже сообщалось о взрывах в Киеве и Николаеве, а также в Днепре (Днепропетровске) и Харькове.

    7 сентября 2025, 05:24 • Новости дня
    Фицо призвал работать над гарантиями безопасности для России

    Фицо: Нужно вести переговоры о гарантиях безопасности для России

    @ JAKUB GAVLAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Обсуждать гарантии безопасности нужно не только для Украины, но и для России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Я рад, что ведутся переговоры <...>, но давайте не забывать, что необходимо вести переговоры о гарантиях безопасности (не только) для Украины, но и <...> для России. Это должен быть один пакет», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Фицо добавил, что Словакия настроена на конструктивный диалог с Москвой и рассчитывает на перезапуск отношений после окончания конфликта на УКраине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз может занять много времени. Премьер-министр также подчеркнул, что Словакия не будет направлять солдат на Украину, но готова помочь с логистикой при необходимости поддержки в рамках гарантий безопасности.


    7 сентября 2025, 04:11 • Новости дня
    Польша подняла в небо авиацию на фоне «массированных ударов» России по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Оперативное командование Польши сообщило, что привело в готовность самолеты и наземные системы противовоздушной обороны на фоне российских «массированных авиаударов по целям, расположенным на территории Украины».

    «В ночь с 6 на 7 сентября 2025 года Российская Федерация наносит массированные авиаудары по целям, расположенным на территории Украины», – сообщает командование в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Отмечается, что Польша «задействовала все необходимые процедуры» для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. В небе действуют «польская и союзная авиация».

    Военные уточнили, что продолжают следить за ситуацией и готовы «немедленно реагировать» на возможные «угрозы». «Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подобные сообщения публикуются польскими военными регулярно, обычно они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

    7 сентября 2025, 06:45 • Новости дня
    Песков заявил о предстоящем сложном разговоре по урегулированию на Украине

    Песков: Предстоит сложный разговор по урегулированию на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование ситуации на Украине связано с необходимостью сложных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.

    По словам Пескова, все мировые собеседники президента России Владимира Путина поддерживают его переговоры с президентом США Дональдом Трампом и мирные инициативы по Украине.

    «Поддержка здесь абсолютно полная, но, конечно, разговор предстоит еще достаточно сложный», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил изменение риторики Киева по вопросу прямых переговоров с Москвой. Руководство Украины ранее полностью исключало возможность ведения таких переговоров. В последнее время Киев просил об установлении контактов с российской стороной, сказал Путин.

    Путин выразил готовность обеспечить безопасность Владимиру Зеленскому и делегации Киева в случае согласия на визит для переговоров в Москву.

    7 сентября 2025, 10:58 • Новости дня
    Пожар охватил более 1 тыс. кв. м. здания кабмина Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар в здании кабмина на Украине распространился на более 1 тыс. кв. метров, а к его ликвидации привлечены сотни спасателей и спецтехника, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

    По его словам, пожар в здании кабинета министров Украины в Киеве охватил более 1000 квадратных метров, передает РИА «Новости». Клименко сообщил, что спасатели локализовали возгорание и продолжают его тушение. По его словам, в операции участвуют более 400 спасателей, более 100 единиц техники, а также пожарные вертолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолеты задействовали для тушения пожара в здании кабинета министров на Украине. Здание кабмина в Киеве загорелось после падения беспилотного летательного аппарата.

    7 сентября 2025, 04:57 • Новости дня
    Финляндия с января депортировала более 100 россиян

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Финляндии с января по сентябрь депортировали более 100 российских граждан, которым ранее отказали в предоставлении «международной защиты», сообщает финская полиция.

    С начала 2025 года были депортированы 104 гражданина России. По словам просителей убежища, около 90% соискателей получили отрицательный ответ уже по итогам первых собеседований, передает РБК со ссылкой на европейские СМИ.

    Из общего числа депортированных 18 человек отказались выехать добровольно и были выдворены в сопровождении полицейского конвоя. Таких россиян вывозили в Турцию или через эстонскую Нарву, поскольку с ноября 2023 года сухопутные переходы на границе Финляндии с Россией остаются закрытыми. Выехавшим через третьи страны приходится самостоятельно добираться до России за свой счет.

    Как следует из материалов европейских СМИ, речь идет о россиянах, которые пытались остаться в Финляндии под предлогом бегства от мобилизации. Однако в Финляндии им указали, что мобилизация в России была завершена, а кроме того, возможность призыва сама по себе не является достаточным основанием для предоставления убежища. При этом часть просителей все же получила «защиту», пишут СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нынешние власти Финляндии пообещали киевскому режиму поддержку в вопросе вступления Украины в НАТО. Официальные лица Финляндии используют русофобскую риторику в своих заявлениях.

    7 сентября 2025, 22:10 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на парк «Гулливер» в Донецке пострадали четыре человека
    @ Официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников на парк «Гулливер» в Донецке пострадали, по предварительной информации, четыре мирных жителя, в том числе дети, сообщили в оперативных службах.

    «Предварительно, четверо раненых», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Ранее в оперативных службах указывали, что «удар пришелся именно туда, где гуляли семьи с детьми». «Многолюдный парк, – сообщили в оперативных службах. – Среди пострадавших, предварительно, есть дети».

    По данным РИА «Новости», ВСУ провели три атаки на недавно открытый парк в Калининском районе Донецка.

    В оперативных службах рассказали, что также был атакован дом в Красногвардейском районе Макеевки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецке вечером произошли взрывы. В небе над городом также наблюдалась активность беспилотников.

    8 сентября 2025, 00:07 • Новости дня
    Ребенок и пятеро взрослых пострадали в результате атаки ВСУ на парк в Донецке
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского беспилотника на парк «Гулливер» в Донецке пострадали шесть человек, среди которых оказалась девочка 2011 года рождения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате киевской агрессии», – сообщил Пушилин в Telegram.

    Пушилин рассказал, что они пострадали при атаке украинского ударного БПЛА на парк «Гулливер». «Ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 года рождения; пострадали: девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения», – сообщил Пушилин. Они получают необходимую медицинскую помощь. Пушилин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    В результате обстрела повреждены шесть жилых зданий и школа в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки, также повреждения получили два автомобиля. Со стороны ВСУ было совершено 15 атак, применялись ствольная артиллерия и ударные беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский БПЛА нанес удар по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. Здание школы №20 в Калининском районе Донецка было повреждено из-за прямого попадания украинского беспилотника.

    7 сентября 2025, 10:50 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по двум аэродромам на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов были поражены объекты на аэродромах Школьный в Одессе и Староконстантинов в Хмельницкой области, сопровождавшиеся взрывами и детонацией, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, по аэродромам Школьный в Одессе и Староконстантинов в Хмельницкой области Украины были нанесены удары, передает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, в Одессе удары пришлись по порту, военной части, порту Визирка и непосредственно по аэродрому Школьный. В Хмельницкой области атака затронула аэродром Староконстантинов, в том числе арочные укрытия для самолетов.

    Координатор отметил, что на месте ударов фиксировались взрывы с детонацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли мощные удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области. Здание кабмина в Киеве загорелось после падения БПЛА. Взрыв повредил железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге.

    7 сентября 2025, 07:37 • Новости дня
    ВСУ безуспешно попытались прорвать фланги «Северян» на Сумском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» «дожимает» остатки украинских подразделений в южной части Юнаковки на Сумском направлении.

    «На Сумском направлении в южной части Юнаковки подразделения ВДВ дожимают остатки сил ВСУ. Противник не оставляет попыток прорвать фланги наступающей группировки «Северян». Российская авиация, артиллерия, ракетчики и расчеты БПЛА продолжают наносить огневое поражение по скоплениям живой силы и техники врага на всем участке фронта», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В районе Андреевки две контратаки ВСУ были отражены, уничтожены две боевые бронированные машины украинских войск с экипажем.

    На направлениях Теткино и Глушково изменений не отмечено, ВСУ не проявляли активности.

    «На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанске и в лесу западнее Синельниково», – сказано в сообщении.

    В Волчанске российские силы отразили украинскую контратаку. На левом берегу реки Волчья российские силы заняли техническое здание и закрепились, зачистив подвалы.

    В лесу западнее Синельниково штурмовые группы «Северян» заняли две огневые точки ВСУ и продвинулись на 200 м.

    ВСУ доукомплектовывают подразделения принудительно мобилизованными и проводит новые контратаки, но российская авиация и ТОСы продолжают наносить удары по выявленным позициям.

    На участке фронта Меловое-Хатнее существенных изменений нет, ВСУ укрепляются, по их позициям работают авиация и ТОСы. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны поражали украинские позиции.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие российской группировки войск «Север» сообщили об успехах на Сумском направлении фронта в районе Юнаковки: несмотря на активацию противника, который пытается совершать контратаки, до освобождения поселения осталось немного.

