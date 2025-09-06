Юрист Хаминский рассказал о порядке компенсации при отравлении в общепите

Tекст: ирм

Затем гражданин может подать претензию в заведение общепита. Если подтвердятся нарушения в технологии приготовления пищи, есть шанс получить компенсацию в досудебном порядке, рассказал юрист RT.

Зачастую предприятия общественного питания отказываются возмещать ущерб добровольно. В этом случае Хаминский советует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор.

«Органы Роспотребнадзора имеют возможность быстро и эффективно проверить ресторан или кафе, и, в случае если жалобы подтвердятся, такое предприятие будет оштрафовано, а пострадавший гражданин сможет обратиться за получением компенсации», – добавил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Советский суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего су-шефа Good Food Бахтияра Атакова к почти двум годам ограничения свободы за массовое отравление более 170 человек в феврале 2023 года,