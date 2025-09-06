Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.3 комментария
Юрист Хаминский рассказал о порядке компенсации при отравлении в общепите
При ухудшении самочувствия после посещения заведений общепита важно сразу зафиксировать факт отравления в медицинском учреждении, чтобы затем получить компенсацию, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Затем гражданин может подать претензию в заведение общепита. Если подтвердятся нарушения в технологии приготовления пищи, есть шанс получить компенсацию в досудебном порядке, рассказал юрист RT.
Зачастую предприятия общественного питания отказываются возмещать ущерб добровольно. В этом случае Хаминский советует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор.
«Органы Роспотребнадзора имеют возможность быстро и эффективно проверить ресторан или кафе, и, в случае если жалобы подтвердятся, такое предприятие будет оштрафовано, а пострадавший гражданин сможет обратиться за получением компенсации», – добавил он.
