Путин поддержал идею помощи бизнесу с инфраструктурой на Дальнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

Государство обязано поддерживать инвесторов инфраструктурой, в том числе на Дальнем Востоке, приводит слова президента России Владимира Путина ТАСС.

Заявление прозвучало в ходе беседы главы государства с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Губернатор отметил, что немногие инвесторы готовы вкладываться в строительство современных круглогодичных гостиниц в регионе, несмотря на легкость выхода на рынки Крыма и Сочи.

Путин откликнулся на замечание Кожемяко, заявив: «Государство должно поддерживать инфраструктурно, это совершенно очевидно».

Президент также добавил, что даже в Крыму и Сочи есть определенные сложности, однако вопрос привлечения инвесторов на Дальний Восток требует особого внимания государства к инфраструктуре.

Напомним, Путин поручил запустить новый этап развития Дальнего Востока с акцентом на формирование «экономики будущего».

Также Путин отметил, что в регионе в ближайшие годы будет наблюдаться высокий спрос на индустриальные парки.