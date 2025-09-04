ЦБ рассказал о рисках блокировки денежных переводов

В ЦБ посоветовали, как избежать блокировки денежных переводов

Tекст: Денис Тельманов

Банк России опубликовал советы по предотвращению случайной блокировки операций, передает ТАСС.

В регуляторе посоветовали не совершать переводов по просьбе незнакомых людей, не возвращать самостоятельно поступившие по ошибке средства, а обращаться в свой банк для перевода обратно по реквизитам отправителя.

Также рекомендовано никому не передавать банковскую карту и доступ к онлайн-банку, а при оплате товаров и услуг обязательно указывать назначение платежа: «Если вы все же переводите деньги другому человеку – например, оплачиваете товары или услуги, отправляете подарок коллеге или родственникам – обязательно укажите назначение платежа. Так переводы станут понятнее для банка и не вызовут лишних подозрений», – заявили в ЦБ.

Регулятор предупредил, что переводы на анонимные криптообменники, пиратские сайты и нелегальные казино могут быть расценены как участие в преступных схемах. Рекомендовано своевременно сообщать банку об изменении персональных данных, а предпринимателям использовать только бизнес-счета и избегать задолженностей по налогам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие российские операторы разрабатывают биометрические системы для защиты от мошеннических звонков с использованием дипфейков. Очевидными признаками мошеннических звонков являются сообщения о якобы находящихся в опасности сбережениях. МВД России предупреждало о распространенных схемах мошенничества, связанных со взломом аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях.