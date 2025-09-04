Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Эксперт предсказала увеличение турпотока из КНР после введения безвизового режима для граждан Китая
Глава АТОР Ломидзе: Россия готова принять увеличенный турпоток из Китая
Безвизовый режим увеличит туристический поток из Китая минимум на 50-100%, в первую очередь выиграют приграничные регионы Дальнего Востока, а также Москва и Санкт-Петербург, сказала газете ВЗГЛЯД Майя Ломидзе, глава Ассоциации туроператоров России (АТОР). О решении ввести безвизовый режим для граждан Китая в качестве зеркального ответа объявил президент России Владимир Путин.
«Планы по вводу безвизового режима для граждан Китая – это, безусловно, хорошая новость для всех туроператоров. России есть что предложить любопытствующему китайскому путешественнику. Безвизовый режим однозначно увеличит туристический поток минимум на 50-100%», – считает Майя Ломидзе, глава Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Она подчеркнула, что пока неизвестны сроки и параметры введения безвизового режима для граждан Китая, поэтому сложно предсказать точную динамику увеличения турпотока из КНР. «В первую очередь от этого выиграют приграничные регионы Дальнего Востока – Приморье, Хабаровский край, Амурская область, Бурятия (озеро Байкал), Иркутская область и, конечно, Санкт-Петербург, Москва и Мурманск», – пояснила спикер.
Основной сезон для поездок у граждан Китая – это лето, а «динамика прироста тоже зависит от сезона». «В 2019 году, до пандемии, количество китайских туристов превышало два миллиона. И мы были к этому готовы», – отметила Ломидзе.
В 2024 году, напомнила глава АТОР, Россию посетил миллион китайских туристов, «а в этом году мы пока видим снижение, но до конца года может снова быть около миллиона, если не введут безвиз».
«Грубо говоря, увеличение потока в два раза – это легко принимаемый объем, потому что индустрия уже принимала такое количество китайских туристов. За последние годы появилось много дополнительных объектов инфраструктуры, гостиниц, дорог. Развивалось транспортное сообщение. Если ежегодно в Россию будет приезжать более двух миллионов китайцев, то и этот объем мы сможем спокойно принять», – полагает Ломидзе.
Многие регионы, ранее не принимавшие туристов из Китая в значимом объеме, не только выражали заинтересованность стать более привлекательными, но и прорабатывали вопросы по новым стандартам для гостиниц по системе child-friendly, которая предполагает создание среды, дружелюбной к детям, а также совершенствовали экскурсионную составляющую. Это прежде всего сибирские регионы и Свердловская область, Татарстан и другие регионы Приволжского федерального округа.
«Многие регионы желают видеть у себя туристов из КНР. Но конъюнктура и спрос меняются. Судя по тому, что было до пандемии, китайских туристов мало интересовал Юг России и Черное море. Возможно, сейчас картина изменится. Китайским туристам стали намного интереснее экскурсии», – добавила глава АТОР.
О том, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил в четверг президент Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном. По словам российского лидера, это станет зеркальным ответом на инициативу китайских властей.
Ранее на этой неделе Китай в качестве эксперимента разрешил гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней. Пробная безвизовая политика продлится до 14 сентября 2026 года.