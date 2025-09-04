Ученые рассказали о роли Алтая в истории тюрков

Tекст: Валерия Городецкая

Участники подтвердили особую роль региона Большого Алтая в формировании культурных и социальных основ тюркской цивилизации, передает «Комсомольская правда». Было отмечено, что от Алтая тюркские племена распространились от Монголии до Балкан, а их потомки живут в России и Центральной Азии.

«Россия – это очень богатая народами, культурами, историей страна. Мы говорим об особой евразийской цивилизационной общности. Основы этой общности как раз составляют культурные традиции и цивилизационные основы славянских и тюркских народов», – заявил директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов.

Эксперты выразили обеспокоенность попытками фальсификации истории и призвали к координации научных усилий, в том числе совместным исследованиям, международным публикациям и экспедициям. Докладчики представили новые археологические и этнографические данные, подтверждающие значимость Горного Алтая для реконструкции ранней истории тюркских народов.

Организаторы представили программу II Международной конференции в Горно-Алтайске, в рамках которой планируется запуск новых совместных научных проектов. Также была анонсирована презентация второго тома «Летописи тюркской цивилизации», в подготовке которого участвовали ученые из 27 стран.

Руководитель Научно образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», заведующая кафедрой востоковедения Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета Юлия Лысенко отметила, что создание пятитомной летописи позволит проследить развитие тюркской цивилизации до современности и проанализировать актуальные процессы в жизни тюркоязычных народов.