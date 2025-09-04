  • Новость часаМИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    4 сентября 2025, 15:08 • Новости дня

    Bild сообщил о смерти 16 кандидатов перед выборами в Германии

    Bild: шестнадцать кандидатов разных партий скончались перед выборами в Северном Рейне-Вестфалии

    Tекст: Денис Тельманов

    В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия зафиксирована смерть шестнадцати кандидатов различных политических партий накануне муниципальных выборов, запланированных на 14 сентября.

    Как пишет газета Bild, председатель избирательной комиссии Северного Рейна-Вестфалии Моника Виссман подтвердила случаи смерти шестнадцати кандидатов на муниципальных выборах.

    Виссман заявила: «Глава избирательной комиссии земли Северный Рейн-Вестфалия сообщает о новых случаях смерти кандидатов муниципальных выборов, запланированных на 14 сентября. На данный момент ей известно о 16 случаях смерти».

    В числе умерших, уточняет издание, по одному кандидату от Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии, «Зеленых» и других небольших политических движений. Ранее газета Welt сообщала о семи смертях среди представителей «Альтернативы для Германии».

    Полиция оценила первые четыре случая и исключила неестественные причины смерти, отмечает Bild. Другие кандидаты, скончавшиеся перед выборами, представляли различные политические силы региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал пересмотреть модель социальных пособий в стране. Бывший канцлер Ангела Меркель отметила, что политика открытых дверей для сирийских беженцев укрепила позиции партии «Альтернатива для Германии».

    Социал-демократическая партия Германии окажется под давлением немецких СМИ и «Зеленых» из-за манифеста о сближении с Москвой, хотя инициативу могут поддержать другие европейские левые силы.

    4 сентября 2025, 09:37 • Новости дня
    СВР объяснила жажду мести России у Мерца

    СВР: Канцлер Германии Мерц воспитан на заветах служивших фашизму деда и отца

    СВР объяснила жажду мести России у Мерца
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, с детства испытывал желание отомстить за поражение своей страны во Второй мировой войне, считает Служба внешней разведки России (СВР).

    Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом, сообщается на сайте СВР.

    По поступающей в СВР информации, его жажда мести формировалась с ранних лет и усилилась после начала политической деятельности.

    Многие европейские эксперты удивлены резкой антироссийской позицией Мерца, несмотря на продолжающийся диалог России и США по урегулированию кризиса на Украине.

    Однако, как подчеркнуло ведомство, это не удивляет его близких, поскольку Мерц был воспитан на взглядах своего деда Йозефа Пауля Совиньи и отца Иоахима Мерца, которые служили фашистскому режиму.

    Согласно информации из открытых источников, дед Фридриха Мерца по матери, Йозеф Пауль Совиньи, с 1917-го по 1937 год являлся бургомистром города Брилон, он оставался в должности и после прихода нацистов к власти, а позднее был зачислен в резерв SA («коричневорубашечники», штурмовые отряды НСДАП,) в звании обершарфюрера и в НСДАП (в 1947 году он проходил процедуру денацификации, указав датой вступления в SA 1 июля 1933 года). После того, как в 2004 году об этом стало известно, Фридрих Мерц объяснял позицию деда тем, что тот сначала надеялся на выход из кризисного состояния, но через несколько лет ушел на пенсию, а в резерв штурмовых отрядов и нацистскую партию якобы был зачислен в автоматическом порядке, без его ведома.

    Иоахим Мерц во время Второй мировой войны в составе вермахта воевал с Красной армией.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц оскорбил президента России Владимира Путина. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал подобные действия неприемлемыми.

    Сам Путин пояснил, что оскорбительные высказывания канцлера Мерца являются попыткой Запада уйти от ответственности за события на Украине.

    3 сентября 2025, 09:35 • Новости дня
    NYP: США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    NYP: США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    В 2024 году Европа закупила российских энергоресурсов на 25,5 млрд долларов, что больше финансовой помощи Украине за тот же период, пишет New York Post со ссылкой на февральский отчет Центра исследований по энергетике и чистому воздуху.

    Один из функционеров в Белом доме пояснил, что Вашингтон требует от Европы прекратить закупки российской нефти и поддержать новые американские санкции против стран, продолжающих такие поставки. «США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям и перестала покупать российскую нефть», – приводит издание прямую речь источника.

    Между тем советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Европа готова поддержать американские санкции, если Вашингтон их инициирует, и пообещал донести эту позицию до европейских лидеров на текущей неделе.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС политически настроен против российских энергоресурсов, однако Венгрия и Сербия продолжают строить долгосрочные планы по их закупке.

    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    3 сентября 2025, 12:21 • Новости дня
    Захарова заявила о не выросшей «истощилке» у Мерца

    Захарова резко ответила Мерцу на призыв экономически истощить Россию

    Захарова заявила о не выросшей «истощилке» у Мерца
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на предложение канцлера Германии Фридриха Мерца экономически истощить Россию, заявив, что у него еще «истощилка не выросла».

    Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости экономически истощить Россию

    «Истощилка не выросла, хер (herr – нем. господин – прим. ВЗГЛЯД) Мерц», – иронично написала Захарова в Telegram-канале.

    Таким образом она выразила несогласие с призывами главы немецкого правительства усилить экономическое давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине.

    Также Мерц заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще длительное время.


    3 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Посол Нечаев назвал высказывания Мерца о Путине неприемлемыми

    Посол России в ФРГ Нечаев назвал заявления Мерца о Путине как разрушающие доверие

    Tекст: Евгения Караваева

    Посол России в Германии Сергей Нечаев резко отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о президенте РФ Владимире Путине, подчеркнув разрушение остатков доверия между двумя странами.

    Нечаев назвал заявления Мерца в адрес Путина абсолютно неприемлемыми, передает ТАСС.

    Кроме того, Нечаев отметил, что подобные высказывания разрушают остатки доверия между Россией и Германией и могут сделать процесс отчуждения между странами необратимым. «Это удручает», – добавил он, комментируя последствия подобных высказываний.

    Ранее Мерц в эфире телеканала Sat.1 назвал Путина «военным преступником».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус предложил «вынудить» Россию остановить спецоперацию на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание.

    Президент России Владимир Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада.

    3 сентября 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    @ Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что оскорбительные высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца являются попыткой Запада уйти от ответственности за события на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прибегает к оскорблениям, чтобы переложить ответственность за ситуацию на Украине с Запада, считает президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Владимир Путин подчеркнул: «Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине».

    Ранее Мерц оскорбительно отозвался о Владимире Путине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС в Бундестаге Фридрих Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине. Мерц заявил, что конфликт на Украине может затянуться на продолжительное время. Он также исключил возможность отправки западных военных на Украину до достижения перемирия.

    1 сентября 2025, 20:20 • Новости дня
    Эксперт: Самолету Урсулы фон дер Ляйен помешали украинские и румынские средства РЭБ

    Военный эксперт Леонков: Причиной сбоя GPS на борту фон дер Ляйен могла быть румынская РЭБ

    Эксперт: Самолету Урсулы фон дер Ляйен помешали украинские и румынские средства РЭБ
    @ Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российских комплексов РЭБ нет поблизости к Пловдиву, зато там есть украинские и румынские, используемые для противодействия БПЛА. Именно они могли стать причиной сбоя систем на самолете председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Брюссель и София обвинили Москву в воздействии на борт главы ЕК.

    «Если бы Россия действительно пыталась подавить GPS-сигнал самолета главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, тогда пострадали бы и другие рейсы, находившиеся неподалеку от данного борта. Но мы этого не наблюдали. Доказывать причастность Москвы с помощью фактов Брюссель не спешит», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    «В реальности же международная организация гражданской авиации (ИКАО) должна была начать расследование и выпустить соответствующий релиз. Также, для оказания описанного воздействия в районе аэропорта должны стоять российские комплексы РЭБ, но их там и близко нет», – детализировал он.

    «При этом, недалеко от Пловдива в зоне досягаемости есть украинские и румынские средства радио-электронной борьбы, которые глушат GPS для противодействия ударам российских беспилотников по военным объектам на территориях, подконтрольных офису Зеленского. Их работа как раз и могла вызвать сбой в болгарском аэропорту», – продолжил спикер.

    «Помимо всего прочего, это мог быть программный сбой, которые происходят периодически с системами GPS по всему миру, во всех странах. Например, у людей в аэропорту Москвы может выдаваться локация Екатеринбурга. И это не вызвано каким-либо вмешательством», – подчеркнул аналитик.

    «Непонятно и то, почему пилоты продолжили работать якобы по бумажным картам, если на самолетах есть альтернативные системы для приземлений и связи с диспетчерами», – отметил эксперт.

    «Эта история или была придумана, или ЕС выдал рутинный случай за вмешательство России, чтобы убедить восточноевропейские страны в якобы опасности Москвы и склонить их к выделению больших сумм на закупки оружия и инвестициям в западноевропейский военно-промышленный комплекс. Иначе объяснить такие оперативные выводы о причинах сбоя нельзя», – резюмировал Леонков.

    В понедельник в ЕС заявили, что Россия подозревается в подавлении системы GPS самолета, на борту которого в Болгарию летела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Это только укрепит нашу непоколебимую приверженность наращиванию оборонного потенциала и поддержки Украины», – приводит CBNC заявление Брюсселя. В тексте говорится, что инцидент подчеркнул необходимость срочных инвестиций в европейскую оборону и безопасность.

    Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщило, что самолету пришлось приземлиться в аэропорту Пловдива, причем пилоты пользовались бумажными картами. Правительство Болгарии заявило, что во время полета «спутниковый сигнал, передающий информацию в навигационную систему самолета, был нейтрализован», пишет BBC.

    Болгарское управление воздушного движения сообщило: «С февраля 2022 года наблюдается увеличение случаев глушения GPS и спуфинга. Эти помехи нарушают точный прием сигналов, что приводит к различным эксплуатационным проблемам самолетов и наземных систем». В Москве причастность к инциденту опровергли. «Ваша информация неверна», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Фон дер Ляйен посетила Болгарию в рамках турне по восточноевропейским государствам ЕС для обсуждения вопросов обороноспособности объединения. Глава ЕК заявила, что во время поездки она «увидела ежедневные угрозы со стороны России и ее приспешников».

    Ранее фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Польши Дональдом Туском и в Подляском воеводстве на польско-белорусской границе. «Мы предложили десятикратное увеличение военной мобильности и более чем пятикратное увеличение оборонных инвестиций», – указала она.

    «Именно во время вашего председательства мы включили 800 млрд евро инвестиций в оборонный план. Эти средства могут и должны быть инвестированы до 2030 года», – сказала глава ЕК, обращаясь к польскому политику. Туск, в свою очередь, призвал НАТО, ЕС, Польшу и США объединиться против общего врага, не попускать никаких уступок, быть жесткими и готовыми к борьбе.

    4 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас

    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас от итогов саммита ШОС

    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас находится в истерическом состоянии после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    «Глава европейской дипломатии Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС в Китае. Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще «прямой вызов» миропорядку, основанному на правилах», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что у Каллас появилось осознание неминуемого разрушения этих правил, созданных коллективным Западом для оправдания монополизма и гегемонии.

    Парламентарий подчеркнул, что евробюрократия «в панике» из-за консолидации сил мирового большинства, направленной на преодоление навязанных западным меньшинством нарративов и ценностей. По мнению Слуцкого, именно такой новый порядок формируют сегодня Россия, Китай и страны Глобального Юга.

    Эпоха доминирования так называемого «золотого миллиарда», по словам Слуцкого, уходит, несмотря на попытки Запада противостоять этим изменениям. Это объективный исторический процесс, вызванный ростом влияния здравых сил в мировой политике.

    Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что переговоры российского, китайского и северокорейского лидеров бросают вызов существующему мировому порядку.

    При этом Каллас сообщала, что ЕС собирается к 2031 году существенно увеличить затраты на военную сферу, сумма составит дополнительные 2 трлн евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что итоги визита президента России Владимира Путина в Китай говорят об укреплении многополярного мира.

    3 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Лидер популярной в Австрии партии призвал «сделать шаг навстречу России»

    Лидер Австрийской партии свободы Кикль: Нужно сделать шаг навстречу России

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно провести конференцию с участием России для создания новой архитектуры безопасности в Европе, заявил лидер самой популярной партии в Австрии – правой АПС (Австрийской партии свободы) Герберт Кикль.

    «Я считаю очень разумным задуматься о том, чтобы сделать шаг навстречу России и организовать конференцию, на которой сказать: «Давайте построим совместную архитектуру безопасности для Европы», – приводит слова лидера АПС РИА «Новости» со ссылкой на OE24.

    На уточняющий вопрос ведущей о том, идет ли речь о сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным, Кикль ответил: «Совместно с Россией, чтобы выйти из этой ситуации неопределенности и угрозы нового «железного занавеса» в Европе». Он призвал остановить наращивание вооружений с обеих сторон.

    Кикль выразил мнение, что такие шаги открыли бы новые перспективы и создали условия для обсуждения общих интересов и достижения взаимопонимания, несмотря на существующие различия. Он уверен, что большинство населения не только в Австрии, но и по всей Европе, хочет мирного решения текущих противоречий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Кикль выступил против визита Владимира Зеленского в Австрию. В феврале в Австрии спустя почти пять месяцев после парламентских выборов была создана правящая коалиция с участием Австрийской народной партии, социал-демократов и либерального форума. Австрийская партия свободы, занявшая первое место на выборах в сентябре, не вошла в коалицию.

    3 сентября 2025, 11:25 • Новости дня
    Поставщик оружия Украине немецкий Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    Поставщик оружия Украине немецкий Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий производитель вооружения Rheinmetall, снабжающий киевский режим вооружениями, выбрал необычный способ завоевать внимание молодых сотрудников, распространяя брендированные презервативы на карьерных мероприятиях.

    Rheinmetall начал использовать презервативы с собственным логотипом как сувениры для молодых соискателей, сообщает Bloomberg.

    На упаковке размещена надпись: «Безопасность важна. Всегда и везде». Это часть кампании по обновлению кадрового состава в условиях стремительно растущих оборонных заказов и острой нехватки специалистов.

    По данным агентства, европейские оборонные компании вынуждены привлекать работников необычными способами: предлагают более высокую зарплату, занятия йогой, поддержку родителям, переподготовку сотрудников из других отраслей и даже спонсорство футбольных команд. Rheinmetall планирует взять на работу 9 тыс. новых сотрудников до 2027 года и даже переводит на оборонное производство работников с автомобильных заводов.

    В других компаниях, таких как Hensoldt AG и Leonardo SpA, также нацелены на расширение штата с акцентом на специалистов в области IT, инженерии и математики. По оценке консалтинговой компании Kearney, к 2030 году европейской оборонной отрасли потребуется около 760 тыс. квалифицированных сотрудников.

    Однако, несмотря на улучшение отношения к отрасли на фоне поддержки Украины, производители оружия сталкиваются с трудностями при найме, особенно среди молодежи.

    Некоторые кандидаты отказываются работать в оборонном секторе по этическим соображениям, но компании отмечают и рост числа желающих работать на предприятиях оборонки.

    Ранее в августе сообщалось, что на новом заводе концерна Rheinmetall в Унтерлюсе планируется каждый год производить 100–200 тыс. снарядов для снаряжения украинской армии. Первые 25 тыс. снарядов планируется передать уже в 2025 году.

    До этого в Rheinmetall называли Украину «двигателем роста» для своих продаж.

    4 сентября 2025, 13:20 • Новости дня
    Рар оценил австрийский призыв к общей архитектуре безопасности Европы с Россией

    Политолог Рар: Безопасность Европы невозможна без изменения менталитета элит Запада

    Рар оценил австрийский призыв к общей архитектуре безопасности Европы с Россией
    @ Владимир Сергеев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стабильность в Европе возможна лишь при создании общей архитектуры безопасности с участием европейских участников НАТО и Москвы. Альтернативой такому подходу является новая холодная война и перманентный раздел континента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Австрии призвали «сделать шаг навстречу России» в контексте формирования архитектуры безопасности в Европе.

    «Россия и европейские страны с конца холодной войны стремились выстроить общую архитектуру безопасности на континенте. Она была возможна в рамках ОБСЕ, но Запад предпочел расширять НАТО на восток с целью ослабить Россию, что вызвало все те конфликты, которые мы видим сегодня», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    «Решающим моментом стала Украина. Для Москвы членство страны-соседки в структурах Североатлантического альянса и накачивание ее оружием – неприемлемы. Запад же считает недопустимым «возврат» Киева в зону влияния России, потому что там резко выступают против восстановления в Европе сильной России», – указал он.

    Но только общая архитектуры безопасности, которая будет включать в себя и страны НАТО, и Россию, сделает Европу стабильной, добавил собеседник, уточнив, что не уверен в необходимости участия США в этом концепте. По его мнению, альтернативой такому подходу является перманентный раздел Европы, новая холодная война, милитаризация европейских экономик, геополитическое противостояние и политика устрашения вместо сотрудничества.

    Эксперт допустил, что в будущем все же можно добиться создания общего пространства безопасности от Лиссабона до Владивостока. «Для этого нужно изменение менталитета правящих элит Запада, преимущественно в странах русофобской Восточной Европы. Возможно, приход правых сил к власти изменит ситуацию к лучшему», – заключил Рар.

    Ранее Герберт Кикль, лидер Австрийской партии свободы – самой популярной в стране, в эфире телеканала OE24 призвал «сделать шаг навстречу России» и организовать совместную конференцию, чтобы построить архитектуру безопасности в Европе, сообщает РИА «Новости».

    Политик указал на необходимость выйти из нынешней ситуации неопределенности и угрозы создания нового «железного занавеса» в Европе с наращиванием вооружений с обеих сторон.

    «Разве у нас нет общих интересов? Разве не существует уровень взаимопонимания, несмотря на все различия? Я считаю, что таким образом можно было бы сделать то, чего хочет население, не только в Австрии, но и по всей Европе – найти мирное решение», – заверил Кикль.

    Ранее Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, в колонке для RT напомнил, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны.

    «Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены. Зато значительно повышает риск для частей бундесхеера стать конечной целью полетного задания средств огневого поражения Вооруженных сил России», – указал он. В ответ австрийский канцлер Кристиан Штокер заявил, что Австрия – нейтральная страна, и вопрос о ее вступлении в НАТО не стоит.

    3 сентября 2025, 07:25 • Новости дня
    Предсказан распад Евросоюза из-за БРИКС и ШОС

    Steigan: Евросоюз может распасться из-за роста БРИКС и ШОС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Усиление влияния БРИКС и ШОС может окончательно разрушить единство Европейского союза, заявил норвежский журналист Пол Стейган в материале для издания Steigan.

    Европейский союз стоит на пороге распада из-за растущего давления со стороны БРИКС и ШОС, заявил Стейган в статье для Steigan, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, ЕС оказался в безвыходной ситуации, лишившись шансов на будущее и уступая новым международным объединениям в сфере экономики, торговли и технологий.

    Стейган отметил, что Соединенные Штаты наносят по Евросоюзу удары с помощью высоких пошлин, Россия препятствует амбициям ЕС относительно ресурсов на Украине, а БРИКС и ШОС предлагают экономические возможности, с которыми Брюссель не может конкурировать.

    По мнению Стейгана, Евросоюз «разорвут на части превосходящие силы – как изнутри, так и извне».

    Бизнес-структуры будут стремиться к вложениям в БРИКС и ШОС, когда увидят перспективы роста, а ЕС не сможет пережить этот переломный момент.

    Ранее СМИ писали, что Китай собрал под эгидой Шанхайской организации сотрудничества лидеров России, Индии, Ирана, КНДР, Пакистана и Белоруссии, чтобы укрепить свое дипломатическое влияние на фоне ослабления позиций Запада.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ШОС вслед за БРИКС намерена пойти по пути ухода от долларовой зависимости.

    2 сентября 2025, 13:10 • Новости дня
    Фицо предложил Путину организовать совместную комиссию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Словацкий премьер Роберт Фицо в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил создать совместную комиссию двух стран.

    «Я хочу предложить встречу или заседание совместной комиссии как можно скорее», – сказал Фицо, передает ТАСС.

    Сторонам необходимо найти возможности по углублению и расширению сотрудничества, а также найти новые области для партнерства, сказал он.

    Во вторник в Пекине стартовали переговоры Путина и Фицо. Российский лидер указывал, что Россия остается надежным поставщиком для Словакии.

    3 сентября 2025, 06:30 • Новости дня
    Мерц исключил отправку западных военных на Украину до перемирия

    Мерц: До перемирия отправки западных войск на Украину не будет

    Мерц исключил отправку западных военных на Украину до перемирия
    @ Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отправка западных военных на Украину исключена до достижения перемирия, передает канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «До этого момента не будет отправки войск на Украину», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sat1.

    По словам Мерца, даже если будет достигнуто перемирие, участие ФРГ в подобной миссии возможно только с «существенными оговорками», а данный путь сопряжен с множеством препятствий. Мерц добавил, что военная миссия Германии на Украине не планируется.

    Он отметил, что вопросы о военной помощи обсуждаются странами-участниками так называемой коалиции желающих. «Это не в компетенции Европейского союза», – подчеркнул канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО. В Североатлантическом альянсе заявили, что не рассматривают отправку военных контингентов на Украину. В странах Европы продолжают настаивать на размещении на Украине европейских военных.

    2 сентября 2025, 12:40 • Новости дня
    Болгария опровергла внешнее вмешательство в инцидент с самолетом главы ЕК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инцидент с приземлением самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен без GPS не связан с внешним вмешательством, заявил болгарский премьер Росен Железяков.

    Власти страны не ведут расследование данного происшествия, заявил Желязков, передает ТАСС.

    Зафиксированные частотные помехи не были вызваны гибридными или киберугрозами и не были направлены на какой-либо конкретный авиационный объект, добавил он.

    Заявление Желязкова опровергает слова официального представителя Еврокомиссии Арианы Подесты, заявлявшей, что болгарские власти назвали произошедшее вмешательством со стороны России.

    Ранее сообщалось, что пилоты самолета фон дер Ляйен были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что российских комплексов РЭБ нет поблизости к Пловдиву, где приземлялся самолет главы ЕК. Он отмечал, что там есть украинские и румынские системы РЭБ, используемые для противодействия дронам. Именно они могли стать причиной сбоя.

    4 сентября 2025, 09:46 • Новости дня
    СВР: Элиты ФРГ боятся ответа России в случае использования ракет Taurus

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкие элиты выказывают опасения, что канцлер Германии Фридрих Мерц с его стремлением к реваншу может одобрить использование ракет Taurus на Украине, из-за чего может произойти ответный удар, сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

    Маниакальное стремление канцлера к реваншу беспокоит политические элиты Германии, даже его партнеры не забыли, что все военные столкновения Германии с Россией плохо заканчивались для немцев, говорится в сообщении на сайте СВР.

    «Германские политики опасаются, что использование «Таурусов» может вызвать ответный удар. В этом случае вся территория Германии окажется в зоне риска», – отмечается в сообщении.

    Ранее производитель ракетных систем MBDA заявлял о готовности возобновить выпуск крылатых ракет Taurus для бундесвера, который не пополнял их запасы с 2010 года.

    Россия предупреждала, что оставляет за собой право применить оружие против военных объектов стран, предоставляющих Украине дальнобойные ракеты Taurus.

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

