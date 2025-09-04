  • Новость часа«Коалиция желающих» согласилась поставлять Украине ракеты большой дальности
    Зачем США угрожают вторжением в Мексику
    СВР объяснила жажду мести России у Мерца
    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы
    Российские войска освободили днепропетровскую Новоселовку
    Фон дер Ляйен пожелала превратить Украину в стального дикобраза
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    4 сентября 2025, 15:28 • Новости дня

    Минобороны показало установку флагов России в Новоселовке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало видеозапись из освобожденной Новоселовки в Днепропетровской области.

    На кадрах видно, как российские военные разворачивают флаги России и демонстрируют их перед камерой, передает РИА «Новости».

    «Над населенным пунктом установлен полный контроль. Инженерно-саперные подразделения проводят разминирование территории и обследование зданий на наличие взрывоопасных предметов», – заявили в ведомстве.

    В четверг Минобороны сообщило, что российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области.

    3 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека

    МИД Узбекистана направил ноту МИД РФ после оскорбления узбека

    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Узбекистана выступили с требованием установить личность мужчины, оскорбившего трудового мигранта в Подмосковье и попавшего на видео.

    Министерство иностранных дел Узбекистана обратилось к внешнеполитическому ведомству России с просьбой принять меры в отношении мужчины, оскорбившего гражданина Узбекистана, сообщает ТАСС.

    Инициатива появилась после появления в конце августа видео, на котором прохожий в Подмосковье в грубой форме оскорбляет трудового мигранта и называет его «рабом». Этот инцидент вызвал широкий резонанс в соцсетях Узбекистана.

    Пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов рассказал, что министерство ведет постоянный мониторинг СМИ и расследует данный случай. Он сообщил: «Была направлена официальная нота МИД России с целью установления личности на том видео и принятия в его отношении правовых мер».

    Бурханов также напомнил, что все граждане Узбекистана находятся под защитой государства, где бы они ни находились. Он призвал граждан в случае нарушения их прав, законных интересов или чести незамедлительно обращаться в российские правоохранительные органы, а также в дипломатические представительства и консульства Узбекистана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Узбекистана направило в российский МИД ноту по поводу якобы нарушений прав узбекистанцев в ходе проверок на территории России.

    Мигранты из Казахстана все активнее готовы потеснить узбеков и таджиков на рынке труда, что может изменить демографическую ситуацию в Центральной Азии к середине XXI века.

    3 сентября 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    По словам российского лидера, он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Американский лидер задал вопрос о возможности проведения встречи, на что Путин дал положительный ответ.

    «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится», – сказал президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Однако он выразил сомнение в целесообразности переговоров с нынешней украинской властью. Путин напомнил, что по конституции Украины полномочия президента не продлеваются, а в условиях военного положения выборы не проводятся. После истечения срока президентские полномочия должны перейти к спикеру Верховной Рады, в том числе и функции верховного главнокомандующего.

    Он также добавил, что вопросы по территориям могут решаться только на референдуме, который невозможен во время военного положения. Следовательно, чтобы провести референдум, Украине необходимо отменить военное положение, а после этого провести выборы, что, по мнению Путина, может затянуться на неопределённый срок.

    Президент России отметил, что для легитимности новой власти после выборов требуется заключение конституционного суда Украины, но в данный момент суд фактически не работает из-за отсутствия кворума и других проблем. Путин отметил, что председателя суда не пускают на рабочее место, а некоторые судьи уехали за границу, поэтому «это путь в никуда, если просто с действующей главой администрации – так скажем, аккуратно – проводить встречи».

    Ранее Путин отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    В июле Зеленский заявлял о необходимости личной встречи с Путиным.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    3 сентября 2025, 17:07 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

    Зеленский объяснил отказ от ухода из Донбасса оборонным значением региона

    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины подчеркнул, что Донбасс играет ключевую роль в обороне страны, поэтому Киев не намерен выводить оттуда войска.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут выведены с территории Донбасса, передает ТАСС. Он отметил, что этот регион является «очень мощной частью линии обороны» Вооруженных сил Украины и подчеркнул: «Мы не можем отдавать ему территорию ни в каком случае. Это очень мощная часть нашей линии обороны. Мы не будем делать такие подарки».

    Также Зеленский указал, что отказ от контроля над Донбассом невозможен из-за положений Конституции Украины.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение о том, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно признать вхождение Крыма, Донбасса и Новороссии в состав России, напоминает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил Дональду Трампу о невозможности вывода украинских войск из Донбасса. Financial Times отметила, что позиция Киева по территориальным уступкам принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Киев внес в Верховную раду проект об изменении границ с попыткой включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей.

    3 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Посол Нечаев назвал высказывания Мерца о Путине неприемлемыми

    Посол России в ФРГ Нечаев назвал заявления Мерца о Путине как разрушающие доверие

    Tекст: Евгения Караваева

    Посол России в Германии Сергей Нечаев резко отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о президенте РФ Владимире Путине, подчеркнув разрушение остатков доверия между двумя странами.

    Нечаев назвал заявления Мерца в адрес Путина абсолютно неприемлемыми, передает ТАСС.

    Кроме того, Нечаев отметил, что подобные высказывания разрушают остатки доверия между Россией и Германией и могут сделать процесс отчуждения между странами необратимым. «Это удручает», – добавил он, комментируя последствия подобных высказываний.

    Ранее Мерц в эфире телеканала Sat.1 назвал Путина «военным преступником».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус предложил «вынудить» Россию остановить спецоперацию на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание.

    Президент России Владимир Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада.

    3 сентября 2025, 19:50 • Новости дня
    На Украине отвергли приглашение Путина к встрече с Зеленским в Москве

    Министр Сибига назвал предложение Путина о встрече с Зеленским неприемлемым

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига отверг приглашение президента России Владимира Путина для Владимира Зеленского на переговоры в Москве, предложив альтернативные варианты.

    Официальный отказ Киева от предложения Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве подтвердил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет ТАСС. В своем заявлении в соцсети X он назвал подобное предложение «заведомо неприемлемым».

    Сибига отметил, что как минимум семь стран готовы стать площадкой для переговоров между лидерами Украины и России для прекращения боевых действий. По его словам, такими странами выступают Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

    Министр подчеркнул, что Зеленский готов к встрече с Путиным в любой из этих стран в любой момент. Причины отказа от поездки в Москву Сибига не пояснил. Ранее Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай пригласил Зеленского приехать в Москву для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «действующим главой администрации» и выразил сомнения в его легитимности. Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве. Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    3 сентября 2025, 23:42 • Новости дня
    Посольство России опровергло ложь Лондона о якобы похищенных с Украины детях

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания распространяет недостоверные данные о якобы насильственно перемещенных в Россию детях с Украины, заявило российское посольство в Лондоне.

    Российское посольство в Лондоне выступило с заявлением после введения Британией очередных санкций против Москвы, передает ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули, что Лондон использует недостоверную информацию, чтобы оправдать санкционные меры, в том числе заявления о якобы насильственном перемещении детей с Украины в Россию.

    «Здоровье и благополучие детей – наш приоритет. Ни о каком похищении речи быть не может. Жизни детей были спасены благодаря оперативно организованной эвакуации из зоны боевых действий», – сказано в заявлении.

    Дипломаты подчеркнули, что обвинения Лондона в отношении якобы насильственного перемещения 19,5 тыс. детей с Украины в Россию не соответствуют действительности.

    В посольстве напомнили, что на переговорах в Стамбуле Киев предоставил список из 339 детей, при этом 30% данных не подтвердились: часть этих несовершеннолетних никогда не были на территории России, другие – уже совершеннолетние, либо вернулись к семьям.

    В посольстве также заявили, что уполномоченные по правам ребенка в России продолжают работу по воссоединению детей с родственниками. Представители дипмиссии призвали британские власти воздерживаться от безосновательных обвинений и не препятствовать усилиям по защите прав и интересов несовершеннолетних.

    Кроме того, российские дипломаты выразили возмущение тем, что санкции против организаций «Движение первых» и «Волонтеры Победы» были введены именно 3 сентября – в годовщину окончания Второй мировой войны. Они назвали подобное решение Лондона циничным, поскольку эти организации занимаются сохранением памяти о Победе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о воссоединении троих детей с их семьями на Украине.

    На третьем раунде переговоров в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились ко взрослым людям.

    Москва неоднократно заявляла, что защищает детей от военных действий, а глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский указывал на политический пиар вокруг темы возвращения детей.

    3 сентября 2025, 21:10 • Новости дня
    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским

    Политолог Козюлин: Если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут в Москву

    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Приглашение Владимира Зеленского на переговоры не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин напомнил о юридических проблемах украинских властей.

    «В вопросе рассмотрения потенциальной встречи с Владимиром Зеленским российский лидер занял дипломатически и юридически безупречную позицию. Важно понимать, что личная беседа с Зеленским не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Зеленский загнал Украину в юридический тупик: срок его правления давно закончился, а организовывать выборы он не спешит. Но даже если соответствующее голосование состоится, то на Украине нет легитимного конституционного суда, который способен утвердить общественное мнение», – пояснил он.

    «Определенную значимость на данный момент сохраняет лишь подпись главы Верховной рады. Тем не менее, для заключения какого-либо договора необходима рациональная позиция украинской стороны и готовность прийти к компромиссу. К сожалению, руководство Украины пока подобным похвастаться не может», – отмечает эксперт.

    «Между тем, Россия нацелена на достижение долгосрочного и стабильного мира, причем как для себя, так и для самой Украины. Осуществить это можно лишь при устранении первопричин конфликта, а именно путем реформирования несправедливой системы безопасности Европы. В этом плане итогом СВО должен стать документ, подписантами которого выступят и лидеры стран Европы», – продолжает собеседник.

    «Но и они не готовы к подобным обсуждениям. Потому и всячески подначивают офис Зеленского на продолжение конфликта. Кроме того, важно закрыть и территориальный вопрос. Нельзя допустить, чтобы в будущем новое руководство Украины принялось отрицать изменившиеся реалии», – говорит он.

    «Этот вопрос необходимо вынести на референдум, итоги которого и станут значимой основой для максимальной стабилизации ситуации. Без этого любая встреча Путина и Зеленского попросту не будет иметь необходимого фундамента. Мы в пустых разговорах не заинтересованы. Ну а если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут к нам», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву. «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает», – заявил российский лидер. В то же время, президент сомневается в результативности подобной встречи. В частности, он напомнил, что украинские власти давно утратили легитимность в связи с отказом от проведения выборов.

    Путин отметил, что для организации выборов Киеву потребуется заключение конституционного суда, который в настоящий момент фактически недееспособен. Например, его председателя не пускают на рабочее место, а некоторые представители органа уехали за границу. Соответственно, проводить встречи с «главой действующей администрации» – «путь в никуда».

    Кроме того, президент добавил, что для участия в процессе урегулирования конфликта, Украине необходимо провести референдум по территориальному вопросу. Однако подобную процедуру «нельзя проводить в условиях военного положения – это тоже конституционное положение». Тем не менее, глава государства  выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта.

    3 сентября 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп вновь пригрозил мерами из-за действий России по Украине

    Президент США пообещал некие действия, если шаги Москвы не устроят Вашингтон

    Трамп вновь пригрозил мерами из-за действий России по Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп допустил некие меры со стороны США в случае, если шаги России по ситуации на Украине не удовлетворят американскую сторону.

    США примут меры, если не будут удовлетворены шагами России по урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

    В ответ на вопрос журналистов, есть ли у него послание для Владимира Путина, Трамп сказал: «У меня нет сигнала президенту Путину. Он знает мою позицию. И он примет то или иное решение».

    Американский лидер также добавил: «Каким бы ни было его решение, мы будем или довольны им, или недовольны. И, если мы будем недовольны, вы увидите, что кое-что произойдет». Трамп не уточнил, какие именно меры готовит Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин выразил надежду на сотрудничество с Вашингтоном на основе взаимопонимания и уважения. Дональд Трамп выступил с обвинениями России, Китая и КНДР в «заговоре» против США. Вашингтон требует от европейских стран полного отказа от импорта российской нефти.

    4 сентября 2025, 04:28 • Новости дня
    Зеленский допустил корейский сценарий на Украине

    Зеленский: Корейский сценарий урегулирования конфликта на Украине возможен

    Зеленский допустил корейский сценарий на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    При урегулировании конфликта на Украине «возможно все», включая «корейский сценарий», заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Следует отметить, что Южная Корея имеет главного союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль», – приводит слова Зеленского РБК со ссылкой на Le Point.

    Он ответил на замечание журналиста о том, что Северная и Южная Кореи до сих пор не заключили мирное соглашение, но Сеул построил сильную экономику.

    Зеленский заявил, что полная калька южнокорейской модели вряд ли подойдет Украине, так как население КНДР составляет порядка 20 млн человек, а в России – 140 млн. По словам Зеленского, «масштаб этих угроз несопоставим», и риски для Украины, по версии Зеленского, со стороны России «в пять, шесть, а то и в десять раз больше».

    Он также сказал, что опыт Корейского полуострова может рассматриваться как «пример торжества ценностей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно-правовое признание возвращения Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

    Financial Times отметила, что позиция Киева по территориальным уступкам принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Зеленский заявил, что украинские войска не будут выведены с территории Донбасса.

    4 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубm обороны противника и установили контроль над Новоселовкой в Днепропетровской области. В итоге полностью завершено освобождение территории Донецкой народной республики (ДНР) в полосе действий группировки.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Гавриловки, Новопавловки Днепропетровской области, Полтавки, Успеновки и Новоивановки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, пограничного отряда погранслужбы Украины и полка нацгвардии возле Чернацкого, Алексеевки, Юнаковки, Храповщины, Кондратовки и Варачино Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Меловым и Волчанским Харьковской области.

    Противник потерял до 180 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малеевки, Ольговки, Купянска Харьковской области, Петровского Луганской народной республики (ЛНР) и Кировска ДНР.

    Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, две бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены пять станций РЭБ и два склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Степановки, Васюковки, Червоного, Миньковки, Северска, Берестока, Переездного, Марково, Федоровки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 220 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены три станции РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Торецкого, Удачного, Грузского, Сухого Яра, Анновки, Димитрова, Родинского, Красноармейска и Красного Лимана ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Белогорья, Малой Токмачки Запорожской области, Садового, Тягинки и Антоновки Херсонской области.

    ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, шесть станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Федоровку в ДНР. Российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов. В частности, они освободили Нелеповку в ДНР. До этого ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР.

    3 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях

    Путин сообщил об успешном наступлении всех группировок ВС России на СВО

    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент отметил, что российские войска демонстрируют успехи на фронте, несмотря на различные темпы продвижения на отдельных участках линии боевых действий.

    Все группировки российских вооруженных сил наступают на всех направлениях, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что наступление идет успешно и, хотя темпы различаются, продвижение фиксируется практически везде.

    Путин отметил, что противник в рамках специальной военной операции вынужден «затыкать дыры» на фронте, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения на критические участки. При этом резервов у ВСУ становится все меньше.

    «То, что мы видим: он [противник] пытается «затыкать дыры», что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил долгосрочные риски для безопасности России.

    Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.

    Российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 кв. км территорий в рамках специальной военной операции на Украине.

    4 сентября 2025, 04:14 • Новости дня
    Захарова назвала иностранную интервенцию на Украине неприемлемой для России
    Захарова назвала иностранную интервенцию на Украине неприемлемой для России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях ВЭФ.

    «Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую, любую безопасность иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    На своем брифинге на полях Восточного экономического форума Захарова заявила: «Это нужно им (Западу) каким-то образом донести до сведения». Захарова пояснила, что Западу не помешает «подсказка в виде российской позиции», когда западные страны в очередной раз станут обсуждать данную тему.

    Захарова также подчеркнула, что предлагаемые Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины российская сторона считает неприемлемыми. Она отметила, что эти инициативы фактически являются «калькой» идей европейских сторонников войны и превращают Украину в «плацдарм для террора и провокаций против России».

    «Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту», – сказала она.

    Захарова прокомментировала слова Зеленского о формате «НАТО-лайт» для Украины. Она заявила, что Зеленский, видимо, перепутал гарантии безопасности с «каким-то коктейлем». Как отметила дипломат, Зеленский сам «корректирует» численность ВСУ, «бросая в пекло тех, кто насильственно мобилизован и абсолютно к этому не готов», передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД также заявила, что поддержка «укронацистов» со стороны иностранных государств лишь затягивает конфликт и усиливает риски его неконтролируемой эскалации. Захарова добавила, что подобная помощь может привести к серьезным последствиям для глобальной стабильности.

    По ее словам, одобрение США возможной продажи Украине более 3 тыс. ракет ERAM и необходимого для них оборудования противоположно заявляемому стремлению к урегулированию конфликта дипломатическими средствами.

    Никаких средств не хватит, чтобы восстановить Украину с учетом коррумпированности государства, где внешнюю помощь разворовывают даже сейчас, заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ряда стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных. Москва ранее не раз заявляла, что присутствие войск стран НАТО на Украине является недопустимым шагом.

    4 сентября 2025, 03:14 • Новости дня
    Лондон направил 1,3 млрд долларов прибыли от российских активов на помощь Киеву
    Лондон направил 1,3 млрд долларов прибыли от российских активов на помощь Киеву
    @ Martyn Wheatley /i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Более 1,3 млрд долларов, которые Лондон получил в качестве прибыли от замороженных российских активов, направлены на военную поддержку Киева, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе визита в Киев.

    «Более 1 млрд фунтов стерлингов, полученных за счет замороженных российских активов, было направлено на военную поддержку Украины», – приводит слова Хили РИА «Новости».

    В сообщении британского министерства обороны уточняется, что на эти средства Киев получил сотни тысяч артиллерийских боеприпасов и сотни ракет противовоздушной обороны. Кроме того, Британия поставляет Украине запчасти для военной техники и обеспечивает ее техническое обслуживание.

    Хили также сообщил, что в настоящее время министерство обороны проверяет боеготовность воинских частей, которые могут быть отправлены на Украину в случае прекращения огня.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил о неанонсированном визите Хили для обсуждения совместных оборонных проектов и подготовки к заседанию контактной группы по военной поддержке, запланированному в Лондоне 9 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о невозможности экспроприации российских активов из-за угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза. Президент России Владимир Путин предупредил, что передача замороженных российских активов Киеву приведет к разрушению принципов международных финансов и экономики в целом.

    3 сентября 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин отказался делать прогнозы о ходе спецоперации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о нецелесообразности прогнозирования развития событий вокруг спецоперации на Украине.

    Он пояснил, что боевые действия всегда представляют собой сложную и жестокую ситуацию, из-за чего строить какие-либо предположения по их дальнейшему ходу не следует, передает ТАСС.

    «Боевые действия – это вещь и сложная, и жестокая, поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует», – подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Ранее Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО. По его словам, патриотический настрой граждан является ключевым фактором как для продвижения в ходе спецоперации на Украине, так и для развития российской государственности.

    Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

    3 сентября 2025, 21:42 • Новости дня
    Названы ежемесячные потери ВСУ в зоне спецоперации

    Российские силовые структуры: ВСУ теряют за месяц более 11 тыс. военных

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВСУ за месяц теряют как минимум 11 тыс. человек убитыми и ранеными в ходе боевых действий, сообщили в российских силовых структурах.

    По их данным, реальные потери украинских военных существенно выше официально озвучиваемых цифр, передает ТАСС.

    Ранее украинский волонтер Тарас Чмут в эфире телемарафона сообщал, что ВСУ ежедневно теряют около 18 человек убитыми, 273 ранеными и 79 пропавшими без вести. Он также заявил, что ежемесячно на Украину мобилизуют до 30 тыс. человек, однако только 10 тыс. из них попадают на передовую.

    «Согласно его логике, имеем около 100 человек безвозвратных потерь в день (с пропавшими) и порядка 3 тыс. в месяц, а также примерно 8 тыс. раненых. Однако реальность такова, что фронт ВСУ трещит по швам, принудительная мобилизация не прекращается и людей пачками гребут на фронт. А статистика потерь даже еще и занижена», – заявил источник.

    Он добавил, что источники данных Чмута неизвестны, ведь только за последнюю неделю в Виннице официально подтвердили смерть 35 военнослужащих ВСУ. По словам представителя силовых структур, Чмут озвучил эти цифры, чтобы оправдать работу территориальных центров комплектования, успокоить население и мотивировать людей добровольно вступать в ряды ВСУ.

    Также сообщается, что Чмут предложил создать при президенте Украины специальную группу, ответственную за мобилизацию, а также повысить довольствие украинских военных.

    Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай сообщил, что боеспособные подразделения Украины сейчас укомплектованы не более чем на 47-48%.

    В среду в Минобороны сообщили, что подразделения российских группировок войск нанесли поражение украинским военным формированиям на ряде направлений, уничтожив более 1,3 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.

    Bild сообщил о смерти 16 кандидатов перед выборами в Германии
    В Берлине автомобиль въехал в толпу людей
    Украинские десантники понесли потери в бою с колумбийскими наемниками ВСУ
    Рар оценил австрийский призыв к общей архитектуре безопасности Европы с Россией
    Нетаньяху запретил Макрону въезд в Израиль
    Путина во Владивостоке научили словам «кринж», «траблы» и «чиловая катка»
    Пролетевший внутри лунной орбиты астероид заметили лишь полмесяца назад

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

