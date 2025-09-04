Минздрав опроверг изменения порядка выдачи больничных с сентября

Tекст: Ольга Иванова

Информация о том, что порядок оформления листков нетрудоспособности изменился с 1 сентября, не соответствует действительности, передает ТАСС.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов отметил, что по-прежнему действуют нормы, установленные приказом ведомства от 23 ноября 2021 года № 1089н. «Информация об изменении порядка формирования листков нетрудоспособности с 1 сентября, появившаяся в ряде СМИ, не соответствует действительности. Никаких изменений в порядок до настоящего времени не вносилось, а медицинские работники руководствуются требованиями действующего приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 ноября 2021 г. № 1089н,» – заявил Кузнецов.

Ранее ряд СМИ, в частности «Коммерсант», сообщили о якобы новом порядке, который должен был вступить в силу с 1 сентября. По этим сообщениям, если человек получал больничный четыре раза за полгода, лист могли оформить максимум на три дня, а продлевать такой больничный разрешалось бы только врачебной комиссией. В Минздраве подтвердили, что подобные изменения ранее предлагались и обсуждаются, однако итогового решения пока не принято.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев считает, что измененная схема начисления отпускных, предполагающая расчет по реально отработанным дням, справедлива.

Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что с началом осени вступают в силу новые федеральные правила оплаты ночных смен и пересмотренный порядок расчета среднего заработка.