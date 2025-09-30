Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
В Госдуме опровергли «отмену льгот» пенсионерам
Депутат Бессараб опровергла сообщения о якобы отмене льгот пенсионерам в России
В России не планируется отменять действующие льготы для пенсионеров, а социальные гарантии по закону могут только расширяться, но не сокращаться, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Бессараб заявила, что информация о якобы готовящейся отмене части льгот для пенсионеров в России с 2026 года не соответствует действительности, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что российское законодательство предписывает обязательное сохранение социальных гарантий и допускает только их расширение.
По ее словам, «расширять, развивать социальные гарантии можно, а снижать нельзя». Она подчеркнула, что вопрос отмены льгот не обсуждался ни на региональном, ни на федеральном уровне, и даже не был включен в какие-либо планы.
Ранее в соцсетях распространился видеоролик о якобы предстоящей отмене льгот для пенсионеров и росте тарифов на коммунальные услуги, однако официальные лица эти сведения опровергли.
Проект бюджета Социального фонда России на 2026 год предусматривает направление свыше 18,7 трлн рублей на пенсии, страховые пособия и социальную поддержку.
Социальные пенсии с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8% по уровню инфляции.
Повышение социальных выплат коснется миллионов пенсионеров по всей стране.
В 2026 году максимальные страховые выплаты для семей с детьми будут увеличены, а материнский капитал проиндексируют на 6,8% в соответствии с инфляцией.