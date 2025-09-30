В Госдуме опровергли «отмену льгот» пенсионерам

Депутат Бессараб опровергла сообщения о якобы отмене льгот пенсионерам в России

Tекст: Вера Басилая

Бессараб заявила, что информация о якобы готовящейся отмене части льгот для пенсионеров в России с 2026 года не соответствует действительности, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что российское законодательство предписывает обязательное сохранение социальных гарантий и допускает только их расширение.

По ее словам, «расширять, развивать социальные гарантии можно, а снижать нельзя». Она подчеркнула, что вопрос отмены льгот не обсуждался ни на региональном, ни на федеральном уровне, и даже не был включен в какие-либо планы.

Ранее в соцсетях распространился видеоролик о якобы предстоящей отмене льгот для пенсионеров и росте тарифов на коммунальные услуги, однако официальные лица эти сведения опровергли.

Проект бюджета Социального фонда России на 2026 год предусматривает направление свыше 18,7 трлн рублей на пенсии, страховые пособия и социальную поддержку.

Социальные пенсии с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8% по уровню инфляции.

Повышение социальных выплат коснется миллионов пенсионеров по всей стране.

В 2026 году максимальные страховые выплаты для семей с детьми будут увеличены, а материнский капитал проиндексируют на 6,8% в соответствии с инфляцией.