Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году

Tекст: Ирма Каплан

Проект бюджета Социального фонда России на 2026 год предусматривает направление свыше 18,7 трлн рублей на пенсии, страховые пособия и социальную поддержку. Почти 13 трлн рублей выделят на пенсионные выплаты, при этом индексация пенсий будет в 2026 году досрочной, сообщили в Минтруде.

В ведомстве отметили, что индексация страховых пенсий пройдет с первого января, а не с февраля или апреля, как это было раньше.

Размер индексации составит 7,6%, что увеличит среднюю страховую пенсию по старости почти на две тысячи рублей – до 27,1 тыс. рублей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, социальные пенсии с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8% по уровню инфляции. В Минтруде уточнили, что повышение социальных выплат также коснется миллионов пенсионеров по всей стране.

В 2026 году максимальные страховые выплаты для семей с детьми будут увеличены, а материнский капитал проиндексируют на 6,8% в соответствии с инфляцией.

