    Партия Майи Санду проиграла Молдавию
    Орбан заявил Трампу о победе России в конфликте на Украине
    Российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь
    Языковой омбудсмен признал рост числа русскоговорящих на Украине
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    Российские войска освободили Кировск в ДНР
    Матвиенко: Санду потеряла легитимность среди молдаван
    Грузинские радикалы призвали отказаться от секса во имя революции
    Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе главе Катара
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    30 сентября 2025, 07:17 • Новости дня

    ПВО сбила ночью 81 беспилотник над пятью регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России зафиксировало массированную атаку украинских беспилотников на территории пяти российских регионов, большинство целей сбиты над Воронежской и Белгородской областями.

    Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа, передает РИА «Новости». По данным Минобороны РФ, наибольшее количество аппаратов было перехвачено над Воронежской областью – 26 единиц. В Белгородской области сбиты 25 беспилотников, в Ростовской – 12, в Курской – 11, в Волгоградской – семь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь. Ведомство также уничтожило 38 украинских беспилотников за предыдущие сутки. Специалисты рассказали о мерах усиления защиты автовокзалов на юге России от возможных атак БПЛА.

    29 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Российские войска освободили Кировск в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Кировск в ДНР

    Российские войска освободили Кировск в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике.

    По заявлению ведомства, опубликованном в Telegram-канале, Кировск перешел под контроль российских войск в результате наступательных действий группировки «Запад» на Краснолиманском направлении.

    На прошлой неделе сообщалось, что российские войска приступили к зачистке Кировска в ДНР.

    Ранее силы России освободили Шандриголово на севере ДНР.

    29 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Шандриголово на севере ДНР
    Российские войска освободили Шандриголово на севере ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и освободили Шандриголово в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Колодезного, Болдыревки, Петровки и Староверовки в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 220 военнослужащих, три танка, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Храповщины, Андреевки и Алексеевки в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Варваровкой.

    При этом ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, танк, две бронемашины, три артиллерийских орудия и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Константиновки, Берестока и Ильиновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 290 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, а также девять складов боеприпасов и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Димитрова, Удачного, Красноармейска, Рубежного в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 515 военнослужащих, танк, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ вблизи Орлов и Приволья в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Тягинки, Садового и Веселого в Херсонской области.

    Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области.

    Кроме того, на прошлой неделе российские войска освободили сумскую Юнаковку. Как заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, утрата ВСУ Юнаковки благотворно повлияет на безопасность российского приграничья.

    Ранее Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    29 сентября 2025, 21:52 • Видео
    Почему устояла диктатура Санду

    В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    29 сентября 2025, 08:59 • Новости дня
    Белгород за сутки подвергся двум ракетным обстрелам
    Белгород за сутки подвергся двум ракетным обстрелам
    @ vvgladkov

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате двух ракетных обстрелов Белгорода за сутки получили ранения три человека, включая 17-летнего подростка.

    Белгородская область за прошедшие сутки подверглась двум ракетным обстрелам с использованием шести боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

    По словам Гладкова, количество пострадавших возросло до трех человек. Среди раненых оказался семнадцатилетний юноша, который обратился за медицинской помощью ночью с баротравмой. «Белгород подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. Количество пострадавших увеличилось до трех человек. Ночью за медицинской помощью обратился 17-летний юноша с баротравмой. Все продолжают лечение в медицинских учреждениях Белгорода», – написал Гладков.

    Все пострадавшие находятся в белгородских медицинских учреждениях и продолжают лечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака на объекты инфраструктуры в Белгородской области привела к существенным перебоям с подачей электроэнергии. Часть учреждений переведена на резервное питание. Гладков заявил, что мужчина получил осколочное ранение живота, а женщина пострадала от баротравмы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.


    30 сентября 2025, 05:17 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Вашингтон рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет «Томагавк» американского производства, подтвердили официальные лица 28 сентября, пишет автор портала Army Recognition военный аналитик Теоман С. Никанси, отмечая, что такое оружие усилит возможности Киева.

    Автор напоминает, что «Томагавк» – это дальнобойная дозвуковая крылатая ракета для атаки наземных целей, предназначенная для поражения стационарных и заранее запланированных целей с огибанием рельефа местности на малых высотах.

    «На фоне нынешнего арсенала Украины, «Томагавк» существенно расширит дальность и огневую мощь по сравнению с ATACMS и Storm Shadow/SCALP, которые обычно относятся к классу дальностью ~250–300 км. Однако на практике ключевым вопросом являются возможности их применения. Украине не хватает штатных морских пусковых установок для «Томагавка», а поступающие на вооружение корветы Ada/MiLGEM не оснащены ячейками вертикального пуска Mk-41 для «Томагавка», и модернизация будет технически сложной и политически деликатной», – объяснил Никанси в статье для Army Recognition.

    Запуск с кораблей или подводных лодок союзников НАТО теоретически возможен, продолжает он, но политически маловероятен, учитывая риски эскалации и правовые ограничения, предусмотренные в черноморском режиме в рамках Конвенции Монтре.

    Он даже допускает возможность запуска с наземных объектов, включая ракеты средней дальности Typhon/Mid-Range Capability армии США, которые адаптируют Tomahawk для наземного запуска, но и это пока еще новый потенциал США, разработанный для решения американских приоритетных задач в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить крылатые ракеты Tomahawk. Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    29 сентября 2025, 12:38 • Новости дня
    Кремль назвал причину паузы в переговорах с Киевом

    Песков объяснил причину паузы в переговорах с нежеланием Киева вести диалог

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог, несмотря на сформированные ранее предложения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, пауза в переговорах между Россией и Украиной произошла по причине отказа Киева продолжать диалог, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что ранее, в ходе встречи делегаций в Стамбуле, стороны обменялись документами и было предложено создать рабочие группы для обсуждения ключевых вопросов. Однако дальнейшее продвижение переговоров оказалось невозможным из-за отсутствия инициативы со стороны украинского руководства.

    Песков подчеркнул, что на данный момент именно отказ Киева обсуждать предложения стал причиной возникновения переговорной паузы.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил наличие «хорошего предложения по Украине», обсуждавшегося на Аляске и переданного Дональду Трампу для рассмотрения в Вашингтоне

    Песков заявил, что динамики в вопросе переговоров между Россией и Украиной нет, как и ответа на предложения контактной группы после третьего раунда в Стамбуле.

    Глава МИД России Сергей Лавров представил хронологию заявлений украинских лидеров, наглядно показавшую противоречивость их позиции по переговорам с Москвой.

    Эксперты объяснили, почему нельзя доверять заявлениям о готовности украинской стороны к переговорам.

    29 сентября 2025, 17:29 • Новости дня
    Регионы предложили новые меры поддержки ветеранов СВО

    Губернаторы Подмосковья и Рязанской области рассказали о региональных практиках реабилитации ветеранов СВО

    Регионы предложили новые меры поддержки ветеранов СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    России необходимо масштабировать два ключевых направления поддержки участников СВО: создание комплексных реабилитационных центров и адаптацию жилья для военнослужащих, получивших инвалидность. Об этом заявили газете ВЗГЛЯД губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Рязанской области Павел Малков. Ранее в Москве прошло заседание комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей.

    «Одна из наших региональных практик, которую можно масштабировать на федеральном уровне и перенести в другие регионы, – это адаптация жилья для участников СВО, получивших инвалидность. Это крайне деликатная и сложная работа, требующая учета множества нюансов, например, при создании комфортных условий для ветерана, потерявшего обе ноги в ходе специальной военной операции. Эту задачу мы решаем совместно с фондом «Защитники Отечества», – сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Кроме того, мы развиваем и отрабатываем механизмы предоставления участникам СВО земельных участков или альтернативных компенсаций. Эти процессы в регионе автоматизированы для повышения удобства и оперативности», – добавил он.

    Еще одной региональной практикой, заслуживающей распространения, губернатор Рязанской области Павел Малков назвал создание комплексных реабилитационных центров.

    «В нашей области работает центр «Сосновый бор», полностью перепрофилированный для участников СВО. Причем реабилитацию они проходят вместе с семьями – женами, детьми, родителями. Такой подход помогает бойцам быстрее восстановиться как психологически, так и физически. Кроме того, в учреждении применяются передовые методики диагностики, лечения и реабилитации, а также используется самое современное оборудование. Здесь также активно развиваются адаптивные виды спорта», – отметил глава региона.

    Напомним, в понедельник в Москве прошло расширенное заседание комиссии Госсовета России по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. В формате тематических круглых столов на заседании были рассмотрены вопросы реализации лучших региональных практик по поддержке участников СВО и членов их семей, совершенствование федеральных мер, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, переобучение и трудоустройство, вовлечение в военно-патриотические мероприятия, а также улучшение жилищных условий.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как прошедшие выборы открыли участникам СВО возможности в политике.

    29 сентября 2025, 13:39 • Новости дня
    Кимаковский заявил об усилении окружения ВСУ в Красном Лимане

    Tекст: Ольга Иванова

    Захват Шандриголово позволит российским военным быстрее продвигаться к Славянску, а также усилит позиционное преимущество у Красного Лимана.

    Освобождение населенного пункта Шандриголово в ДНР позволило российским военным усилить охват украинской группировки в районе Красного Лимана, сообщает ТАСС.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подчеркнул: «Шандриголово – это еще один населенный пункт, освобождение которого означает для наших парней усиление охвата Красного Лимана».

    Помимо этого, по словам Кимаковского, успешная операция российских сил способствует ускоренному продвижению к Славянску, который считается одним из ключевых населенных пунктов региона.

    О факте освобождения села ранее объявили в Министерстве обороны России, подчеркнув значение этого успеха для развития операции в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и освободили Шандриголово в Донецкой народной республике.

    29 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Командир с позывным Крава уничтожил 20 бойцов ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир штурмовой роты с позывным Крава рассказал о боевой операции, в ходе которой его группа уничтожила около 20 противников и захватила восемь пленных.

    О результатах успешной боевой операции рассказал сам Крава, видео его рассказа находится в распоряжении ТАСС.

    По словам офицера, первый орден Мужества он получил в начале 2024 года за выполнение боевой задачи в районе лесополос у Новомихайловки, где с группой уничтожил около 20 бойцов противника и взял восемь пленных. «Удержали опорный пункт, после чего провели ротацию и смело откатились в наш исходный район», – заявил командир.

    Вторую награду он получил за штурм и удержание другого опорного пункта уже в районе Константиновки. Крава уточнил, что вместе с бойцом по прозвищу Палка скрытно подошли со стороны тыла и уничтожили восемь военных противника, а их действия координировал командир роты с помощью беспилотника.

    Крава родом из села Константиновка в Амурской области, учился в Амурском кадетском корпусе, затем окончил ДВОКУ и стал лейтенантом. В 2024 году прибыл в штурмовой отряд, принимал участие в диверсионных операциях, а сейчас командует штурмовой ротой.

    Ранее российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в Новопетровском.

    Боец ВС России с позывным Ефим рассказал об уничтожении наемников в Новопетровском.

    29 сентября 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии «панацеи» на фронте для киевского режима

    Песков: Нет панацеи, которая изменит ситуацию на фронтах для киевского режима

    Tекст: Ольга Иванова

    Потенциальная передача Украине ракет Tomahawk не изменит положение вооруженных сил Киева на линии соприкосновения, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Оценку вероятным поставкам американских крылатых ракет Tomahawk Украине дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, даже если Соединенные Штаты передадут Киеву эти ракеты, это не станет для киевского режима решающим фактором на фронте.

    Песков заявил: «Даже если будет так, нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима. Нет волшебного оружия, будь то Tomahawk или иные ракеты, они не смогут изменить динамику». Он подчеркнул, что Москва не видит в таких поставках угрозы, способной изменить баланс сил.

    По словам представителя Кремля, заявления западных стран о новых поставках вооружений Украине не оказывают определяющего влияния на ход боевых действий. Песков отметил, что власти России внимательно отслеживают тему возможных поставок и готовы реагировать на развитие событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков отметил важность тщательного изучения вопроса о возможных операторах американских ракет Tomahawk на Украине.

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Владимира Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.


    29 сентября 2025, 12:40 • Новости дня
    ВС России поразили украинское ремонтное предприятие авиапромышленности

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение ремонтному предприятию авиационной промышленности на Украине.

    Кроме того удары наносились  по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, две управляемые авиабомбы, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 147 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 277 беспилотников, 631 ЗРК, 25 291 танк и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 30 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 42 869 единиц спецтехники, отчитались

    Напомним, в минувшие выходные ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции.

    ВС России за минувшую неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.

    В частности, ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины.

    29 сентября 2025, 16:56 • Новости дня
    Цивилева: Комиссия Госсовета обсудила расширенную помощь тяжелораненым бойцам СВО

    Замминистра обороны Анна Цивилева назвала главную задачу государства в поддержке ветеранов СВО

    Цивилева: Комиссия Госсовета обсудила расширенную помощь тяжелораненым бойцам СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ветераны СВО, получившие тяжелые ранения, получат дополнительную поддержку от государства. По словам заместителя министра обороны Анны Цивилевой, фонд «Защитники Отечества» уже работает над расширением мер реабилитации, переобучения и трудоустройства. В понедельник в Москве состоялось заседание комиссии Госсовета, посвященное поддержке ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

    «Наша главная задача – в соответствии с указом президента Владимира Путина обеспечить ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни, всеми социальными мерами и гарантиями. Для этого была создана новая структура – фонд «Защитники Отечества», который работает с демобилизованными участниками СВО и семьями погибших военнослужащих», – сообщила Анна Цивилева, статс-секретарь – заместитель министра обороны.

    «На заседании комиссии Госсовета мы также обсуждали оказание расширенной помощи тем, кто получил тяжелые ранения. Мы должны обеспечить их современными техническими средствами реабилитации, помочь переоборудовать жилые помещения, предоставить право участвовать в различных льготных программах по переобучению и трудоустройству», – подчеркнула она. По словам Цивилевой, эта категория военнослужащих находится на особом контроле у главы государства.

    Напомним, в понедельник в Москве прошло расширенное заседание комиссии Госсовета России по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. В мероприятии приняли участие первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, главы субъектов Федерации и другие.

    В формате тематических круглых столов на заседании были рассмотрены вопросы реализации лучших региональных практик по поддержке участников СВО и членов их семей, совершенствование федеральных мер, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, переобучение и трудоустройство, вовлечение в военно-патриотические мероприятия, а также улучшение жилищных условий.

    «Сегодня мы должны быть готовыми к тому, что ребят, которые будут возвращаться домой, станет больше. Наш долг – в полной мере обеспечить их вниманием и заботой. И не разово, а на постоянной основе. Так же, как это делается по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны», – подчеркнул помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

    «Мы сформулировали более 40 проектов поручений президента, которые поступили из регионов, федеральных органов власти, фонда «Защитники Отечества», администрации президента. По результатам рассмотрения в столь представительном составе мы конкретизируем эти предложения, обсудим их с правительством и после детальной отработки представим главе государства», – отметил Игорь Бабушкин, глава комиссии Госсовета, губернатор Астраханской области.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как прошедшие выборы открыли участникам СВО возможности в политике.

    30 сентября 2025, 02:14 • Новости дня
    Замглавы Минобороны Украины заявил о скорых поставках F-16, Mirage и Gripen

    Tекст: Ирма Каплан

    Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о поставках иностранного вооружения и техники, в том числе американских истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen.

    «По словам генерала Гаврилюка, ожидается поставка Украине новых самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Gripen», – заявил он в интервью «Би-би-си».

    В материале отмечают, что с лета вооружение США поставляется Украине через новую программу под названием PURL (что расшифровывается как «Список приоритетных потребностей Украины»).

    Схема такова: европейские союзники закупают оружие у США и передают его Киеву. Несколько стран ЕС и Канада уже согласились коллективно предоставить для этого 2 млрд долларов. Гаврилюк подтвердил, что первые партии этого оружия уже прибыли на Украину.

    При этом заместитель министра обороны не скрывает, что объемы и темпы поставок уменьшились, отметили в редакции британского СМИ.

    По словам Гаврилюка, Киев попросил у своих партнеров как минимум 10 систем средней дальности Patriot. Но он дал уклончивый ответ на вопрос, насколько острый дефицит ракет и боеприпасов для защиты от российских атак испытывает Украина.

    «Гаврилюк сказал, что силы обороны Украины используют ракеты Patriot «исключительно для того, чтобы сбивать российские баллистические ракеты». По всей видимости, Киев просто не может позволить себе использовать эти средства против других целей, к примеру, крылатых ракет», – отметили авторы статьи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Бельгии приняли решение выделить значительное финансирование на закупки вооружения для украинской армии у американских производителей.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине и ускорении передачи американских истребителей F-16, но поставки старых истребителей F-16 из Бельгии на Украину задержались из-за ожидания новых самолетов из США, на что успели пожаловаться в Раде.

    29 сентября 2025, 08:20 • Новости дня
    Российские военные уничтожили танк ВСУ под Северском в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Северска в ДНР был поражен украинский танк Т-72 в ходе работы российских беспилотников.

    Операторы БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки уничтожили танк Т-72 ВСУ в районе населенного пункта Северск, передает РИА «Новости».

    По информации Минобороны, это произошло во время огневой поддержки наступающих подразделений. В ведомстве подчеркнули: «В ходе огневой поддержки наступающих подразделений операторы БПЛА вскрыли передвижение техники ВСУ в районе Северска. В результате налета был поражен танк Т-72 противника».

    В Минобороны добавили, что операторы БПЛА продолжают действовать в ближнем тылу противника, нанося удары по военной технике ВСУ, складам, пунктам управления беспилотниками и огневым позициям артиллерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко заявил о переброске в район Северска подразделений, в составе которых имеются иностранные военные. После освобождения населенного пункта Переездное до Северска осталось около шести километров. Кимаковский отметил, что группировка ВСУ была разделена между Северском и Красным Лиманом.


    29 сентября 2025, 11:55 • Новости дня
    Минфин предложил освободить от страховых взносов выплаты участникам СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Минфин предложил отменить страховые взносы с выплат работникам организаций, которые находятся на военной службе в зоне спецоперации на Украине.

    Минфин России предложил отменить страховые взносы с выплат работникам организаций, которые находятся на военной службе в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    Эта мера также распространяется на индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, вне зависимости от срока их контракта.

    В опубликованных материалах министерства подчеркивается, что нововведение коснется всех выплат, получаемых данными категориями граждан во время их службы на СВО.

    Ранее кабмин направил в Госдуму проект федерального бюджета полностью в электронном виде.

    Минфин назвал приоритетами нового бюджета выполнение социальных обязательств и обеспечение безопасности России.

    В проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы особое внимание уделено мерам социальной поддержки семей военнослужащих, участвующих в спецоперации.

    30 сентября 2025, 06:19 • Новости дня
    Тело замученного жителя ДНР обнаружили на позициях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе освобождения Кировска в ДНР было обнаружено тело местного мужчины с признаками жестокой расправы, найденное в блиндаже, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

    Тело мирного жителя, замученного боевиками киевского режима, было обнаружено бойцами группировки «Запад» на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте Кировск в ДНР, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в силовых структурах, добавив, что мужчина, предположительно местный житель, был незаконно задержан и подвергнут пыткам. По словам представителя силовых ведомств, «бойцы штурмовых подразделений группировки войск 'Запад' на отбитых в Кировске у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя».

    Согласно источнику, мужчина скончался еще до того, как российские штурмовики заняли украинские позиции. Тело погибшего было найдено прикованным стяжками в одном из блиндажей. Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Кировска в ДНР. Все преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами Следственного комитета России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные расстреливали гражданских при их попытке покинуть Кировск под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Подразделения ВС России продвинулись у пяти поселений в Донецкой народной республике.

