ВСУ лишились одной лодки с десантом при попытке пересечь Днепр

Глава МИД Италии ответил на заявления Зеленского о российских дронах

Tекст: Ирма Каплан

«Я надеюсь, что этого не произойдет. И я не думаю, что [президент России Владимир] Путин хочет начать третью мировую войну, и я не думаю, что Италия является военной целью», – приводит слова итальянского министра агентство ANSA со ссылкой на канал Rete4.

В передаче на итальянском телеканале Таяни прокомментировал предупреждение Зеленского о возможности полетов над Италией российских беспилотников.

Итальянский министр отметил, что «итальянская ПВО способна контролировать происходящее и сбивать беспилотники с угрожающими намерениями».

«[Президент России Владимир] Путин проверяет реакцию Запада, но Запад уже продемонстрировал, что знает, как реагировать, даже если сигналы кажутся политическими, а не военными», – добавил министр Таяни.

