МИД Приднестровья обвинил Молдавию в изоляции избирателей
Министерство иностранных дел ПМР обнародовало заявление о целенаправленных действиях Кишинева, препятствующих приднестровцам участвовать в выборах и свободно пересекать границу.
Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики распространило заявление, в котором отмечается целенаправленная политика Кишинева по недопущению граждан ПМР к участию в выборах, сообщает РИА «Новости». В документе утверждается, что молдавские власти создают препятствия для выездов жителей Приднестровья в страны Евросоюза через территорию Румынии.
В заявлении МИД ПМР сказано: «Обращаем внимание на многочисленные и вопиющие факты нарушений прав и свобод жителей Приднестровья, обладающих вторым молдавским гражданством… Совокупность указанных обстоятельств... позволяет с уверенностью утверждать о целенаправленной политике Кишинева, направленной на недопущение граждан ПМР к участию в выборах в соседнем государстве, включая блокирование выездов в страны ЕС через Румынию».
В министерстве добавили, что с утра 28 сентября со стороны Молдавии применяются системные ограничения свободы передвижения приднестровцев с молдавским гражданством, намеревающихся реализовать избирательное право. На пограничных мостах через Днестр, по данным ведомства, организованы искусственные заторы, установлены физические барьеры, массово применяются расширенные проверки граждан и транспорта.
МИД ПМР выразил решительный протест Кишиневу, назвав действия молдавских властей антидемократическими и направленными на политическую изоляцию жителей Приднестровья. В ведомстве подчеркнули, что заявления официального Кишинева о заботе о приднестровцах не соответствуют реальному положению, при котором граждан лишают права голоса.
