    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    12 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    13 комментариев
    27 сентября 2025, 08:28 • Новости дня

    ВСУ потеряли до 70% бойцов при штурме у Мелового

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе неудачной попытки контратаки на участке Меловое – Хатнее в Харьковской области до 70% личного состава штурмовых групп ВСУ были уничтожены, сообщили в российских силовых структурах.

    В ходе попытки контратаки на участке Меловое – Хатнее до 70% личного состава штурмовых групп ВСУ были уничтожены, передает ТАСС. «На участке фронта Меловое – Хатнее ВСУ предприняли попытку выдвижения штурмовых групп 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады для проведения контратаки. Комплексным огневым поражением попытка сорвана, уничтожено до 70% живой силы, выдвинувшихся боевых групп», – сообщил источник.

    Собеседник добавил, что попытки контратак противника в этом районе регулярно срываются, а ВСУ с потерями отходят на свои позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт объяснил значение освобождения Мелового. Российские войска освободили Меловое в Харьковской области. Российский флаг водрузили над зданием в Меловом в Харьковской области.

    26 сентября 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Юнаковку
    Российские войска освободили сумскую Юнаковку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления продвинулись вглубь обороны противника в Сумской области и освободили Юнаковку в Сумской области.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении было нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили до 1250 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 29 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю они овладели 2519 зданиями в населенном пункте Кировск Донецкой народной республики (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял более 1605 военнослужащих, десять бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 39 складов с боеприпасами и матсредствами.

    За неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Березовое и Калиновское в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны, морской пехоты и нацгвардии.

    При этом потери противника составили свыше 2135 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки в результате решительных действий освободили населенный пункт Переездное в ДНР.

    За минувшую неделю в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища зачищено от неонацистов 25,5 кв. км территории. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, три танка, 23 бронемашины, 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 36 складов боеприпасов и горючего, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали активное наступление на территории ДНР и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 3675 военнослужащих, три танка, 14 бронемашин и 12 артиллерийских орудий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    На этой неделе российские войска освободили Переездное в ДНР, а также освободили Калиновское в Днепропетровской области.

    Комментарии (6)
    26 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Юнаковки открывает ВС России дорогу на Сумы

    Военный эксперт Рожин: Утрата ВСУ Юнаковки благотворно повлияет на безопасность российского приграничья

    Рожин: Освобождение Юнаковки открывает ВС России дорогу на Сумы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Освобождение Юнаковки важно как минимум по двум причинам. Во-первых, с потерей поселка возможности ВСУ по атакам на российское приграничье значительно снизятся, а во-вторых, контроль над населенным пунктом позволит ВС России развить наступление на Сумы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее российская армия освободило Юнаковку в Сумской области.

    «Освобождение Юнаковки знаменует собой важную веху в контексте российского наступления. Этот поселок имеет колоссальное логистическое значение. Именно через него проходили основные каналы снабжения ВСУ в рамках вторжения противника в Курскую область», – рассказывает военный эксперт Борис Рожин.

    «Трасса «Юнаковка-Суджа» помогала противоборствующей стороне поддерживать боеспособность в период оккупации наших приграничных территорий. Поэтому украинская армия так долго цеплялась за населенный пункт: сюда активно перебрасывали резервы, а бои за поселок проходили крайне ожесточенно», – поясняет он.

    «Соответственно, можно с уверенностью сказать, что противник потерял под Юнаковкой большое количество личного состава. Сейчас же взятие под контроль этого населенного пункта вносит большой вклад в обеспечение безопасности российского приграничья и значительно снижает вероятность повторных попыток со стороны Украины прорваться в ту же Курскую область», – акцентирует собеседник.

    «Также контроль Юнаковки позволяет нам в дальнейшем активизировать продвижение по направлению к Сумам. В настоящий момент ВСУ продолжают стоять к западу от поселка – в Кондратьевке и Алексеевке. Противник предпринимает усилить сковать наши действия. На этом фоне, в первую очередь, России необходимо сконцентрироваться на целостности флангов», – добавляет эксперт.

    «Думаю, мы будем постепенно расширять имеющуюся зону контроля – к югу от Горналя и в районе Алексеевки. Затем войска двинутся к востоку и к западу от Юнаковки. Таким образом мы сможем гарантировать, что в будущем у противника не будет возможности сформировать здесь в ходе попыток наступления опасные «выступы», которые в теории осложнили бы наше продвижение», – заключил Рожин.

    Ранее российские военные освободили поселок Юнаковка в Сумской области. Как сообщает Минобороны, бойцы группировки «Север» продвигались вглубь данного направления в течение недели. За это время военным удалось нанести поражение «живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны».

    Военный корреспондент Александр Коц, комментируя в своем Telegram-канале взятие Юнаковки заявил, что населенный пункт являлся главным перевалочным пунктом ВСУ в рамках наступления на Курскую область. «Выбив из него противника, мы нарушили всю его логистику в приграничье и лишили его физической возможности повторить эту авантюру», – уточнил он.

    При этом Юнаковка обладает большим значением и в рамках дальнейшего продвижения ВС РФ. «Более того, этот населенник – идеальный плацдарм для наступления на Сумы. Российское командование наверняка рассматривает и такой вариант. Чем дольше украинцы тянут с переговорами, тем слабее становится их переговорная позиция», – уточнил Коц.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 19:22 • Видео
    Евросоюз напрашивается на третью мировую

    Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 05:06 • Новости дня
    План «Ковер» отменили в Пензенской области

    Губернатор Мельниченко сообщил об отмене плана «Ковер» в Пензенской области

    План «Ковер» отменили в Пензенской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Пензенской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Пензенской области завершено действие плана «Ковер», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

    «На территории районов Пензенской области отменен план «Ковер», – сообщил Мельниченко в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пензенской области ввели план «Ковер» над рядом районов. До этого губернатор сообщал о введении режима «Беспилотная опасность» на территории Пензенской области.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 10:01 • Новости дня
    Рожин сообщил о рекордных потерях наемников на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на Украине, сталкиваются с рекордно высоким уровнем потерь по сравнению с конфликтами последних десятилетий, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин рассказал о рекордных потерях среди иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине, сообщает ТАСС.

    По его словам, потери в этой среде достигли наивысших показателей среди всех современных войн последних десятилетий.

    Эксперт отметил, что отношение к участию в конфликте со стороны наемников сложное, прежде всего из-за высоких рисков и значительных потерь. Рожин уточнил: «В этой среде, где вращаются наемники, отношение к этой войне достаточно сложное, потому что потери высокие».

    Он добавил, что несмотря на достаточно высокую оплату – от полутора до двух с половиной тысяч долларов в месяц, риски на Украине значительно выше, чем при выполнении задач в Африке или других регионах.

    По словам Рожина, официальные сводки Минобороны России и доклады официальных лиц регулярно подтверждают значительные потери среди наемников, называя конкретные цифры убитых. Он подчеркнул, что официально подтвержденные данные не отражают полной картины, а реальное число погибших можно будет узнать только после завершения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд утвердил заочный приговор двум грузинским наемникам за участие во вторжении в Курскую область. Польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за высоких потерь.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 03:42 • Новости дня
    Власти Пензенской области ввели план «Ковер» над рядом районов

    Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» над районами Пензенской области

    Власти Пензенской области ввели план «Ковер» над рядом районов
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Пензенской области

    Tекст: Антон Антонов

    План «Ковер» введен над рядом районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

    «Над рядом районов области введен план «Ковер», – сообщил он в Telegram.

    Ранее губернатор объявил о введении режима «Беспилотная опасность» на территории Пензенской области. В связи с этим для обеспечения безопасности граждан были введены временные ограничения на работу мобильного интернета в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские органы ПВО активируют режим «Ковер» при незаконном пересечении границы или появлении представляющих угрозу объектов в воздушном пространстве. Все гражданские самолеты обязаны немедленно покинуть обозначенную зону либо совершить посадку на ближайшем аэродроме.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Захарова упрекнула Стубба в «фальсификации здравого смысла»

    Захарова: Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес президента Финляндии Александра Стубба, обвинив его в «фальсификации здравого смысла».

    Стубб заявил, что «у России нет права продолжать свое наступление в Украине и у Израиля нет права нарушать международное право в Палестине», передает Yle.

    «Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла», – заявила в ответ Захарова в Telegram.

    Она напомнила, что руководство Израиля и киевский режим на протяжении многих лет публично выражали взаимную поддержку, а ЕС также участвовал в этом процессе.

    Она подчеркнула, что Финляндия в 2023 году приобрела у Израиля системы противоракетной обороны »Праща Давида« на 317 млн евро. «И теперь он будет о чём-то рассказывать!» – заявила Захарова.

    По словам Захаровой, ситуация на Украине является следствием политики стран НАТО, которые долгие годы стремились превратить Украину в «ультралиберальную демократию с русофобским движком».

    Захарова также подчеркнула, что международное право было нарушено вследствие неисполнения резолюции Совбеза ООН по Минским договоренностям, а также несоблюдения решений ООН о создании государства Палестина.

    «Кто же нарушил международное право? Западное сообщество, управляемое либерально-диктаторскими режимами, к которому и относится Президент Финляндии Стубб, протащивший свою страну в НАТО, вопреки законам демократии», – заявила Захарова.

    Она также призвала Стубба начать обсуждение вопросов международного права с оценки ситуации в «в его части Евразийского континента», где русскоязычное население подвергается преследованию и уничтожению со стороны киевского режима при поддержке Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб заявил, что европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева, не намереваясь учитывать интересы России, и готовы к возможной военной эскалации на Украине.

    Стубб на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что общается с последним почти каждый день и времени с ним проводит едва ли не больше, чем с супругой.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 03:13 • Новости дня
    Pais: В ЕС сочли ошибочным мнение Трампа о способности Киева вернуть территории

    Tекст: Антон Антонов

    В Брюсселе считают, что слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности, пишет Pais.

    Один из источников Pais в Брюсселе заявил, что предположение Трампа «звучит неверно», передает РИА «Новости».

    «События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности», – заявили в Брюсселе.

    Другой собеседник издания добавил, что Европа фактически осталась один на один с украинским кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Военный эксперт Вадим Козюлин отметил, что Трамп переложил все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев, отведя США роль «бенефициара» конфликта.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 14:55 • Новости дня
    Освобождение Юнаковки создало плацдарм для наступления ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные освободили Юнаковку на Сумщине, что дало стратегическое преимущество для последующего наступления и создания зоны безопасности у границы, сообщили в российских силовых структурах.

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области. За неделю российские военные продвинулись вглубь обороны противника, закрепившись на новых позициях, передает ТАСС.

    Юнаковка была основным логистическим хабом ВСУ в ходе вторжения в Курскую область летом 2024 года. Ее освобождение – большой и важный шаг в создании зоны безопасности возле границ России», – заявил источник в силовых структурах.

    Отмечается, что освобождение Юнаковки повысило возможности для развития наступления российских войск в регионе и позволяет укрепить безопасность приграничных территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Юнаковку в Сумской области. Подразделения «Северяне» продвинулись на фронте в Сумской и Харьковской областях. ВСУ отправили специалистов радиоэлектронной борьбы на штурмы в Сумской области.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 21:04 • Новости дня
    Лукашенко заявил об освобождении крупных населенных пунктов российскими войсками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские войска практически заняли крупные населенные пункты на всех фронтах.

    По его словам, в отдельных районах продвижение особенно заметно, передает ТАСС.

    «На всех фронтах и особенно на некоторых участках, я лично наблюдаю за этими участками, россияне практически захватили крупные населенные пункты», – отметил Лукашенко в беседе с журналистом ВТРК Павлом Зарубиным.

    По мнению Лукашенко, «теперь российскую армию будет сложно остановить», поскольку ключевые населенные пункты почти полностью перешли под контроль российских сил.

    Газета The Washington Post писала, что в НАТО признали, что остановить ВС России невозможно.

    Минобороны России сообщило, что с начала года в зоне спецоперации освобождено 4 тыс. 714 кв. километров.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 04:28 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В указанных регионах звучит воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Сирены сработали и в ряде других областей, а также в Киеве, передает ТАСС.

    Взрывы также прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области оказались повреждены энергетические объекты, остановлены некоторые пригородные поезда.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 09:15 • Новости дня
    Киев усилил обстрелы Алешек перед Днем воссоединения

    Власти сообщили о росте атак ВСУ на гражданские объекты Алешек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Алешкинского округа Руслан Хоменко сообщил об увеличении числа ударов по гражданской инфраструктуре, в том числе жилым домам и магазинам в преддверии Дня воссоединения регионов Донбасса и Новороссии с Россией.

    По его словам, киевский режим активизировал атаки на гражданские объекты Алешкинского округа Херсонской области в преддверии Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, передает ТАСС.

    Хоменко отметил: «Укронацисты усилили террор жителей нашего округа в преддверии Дня воссоединения исторических регионов с Россией. Бьют по инфраструктуре, которая не имеет отношения к военным». За последние дни террористы наносили удары по жилым домам, магазинам, остановкам, гражданским автомобилям, коммунальной технике, вышкам связи и автозаправкам. Хоменко подчеркнул, что есть погибшие и раненые среди мирного населения.

    Наиболее интенсивные обстрелы фиксируются в самом городе Алешки, а также в населенных пунктах Раденск, Великие Копани, Челбурда, Брилевка, Виноградово, Счастливое и Абрикосовка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о подготовке военных на Украине иностранными инструкторами. В регионе отмечается рост числа атак дронов ВСУ на гражданских. Западные инструкторы форсируют Днепр ценой жизни солдат ВСУ.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 12:12 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 100 солдат и пять машин на сватовско-кременском участке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После серий авиационных и артиллерийских ударов Вооруженных сил России на сватовско-кременском направлении Вооруженные силы Украины за сутки лишились более 100 бойцов и пяти единиц техники, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что за минувшие сутки украинская армия потеряла более 100 солдат и пять единиц техники в результате ударов российских войск, передает ТАСС.

    По его словам, артиллерия и авиация ВС России отработали более ста целей в районах населенных пунктов Новогригоровка и Петровское в ЛНР, а также Новомихайловка, Ставки и Кировск в ДНР.

    «Огонь велся по местам сосредоточения противника и выявленным подвижным целям. По предварительным подсчетам, безвозвратные потери противника составили более 100 боевиков», – заявил эксперт.

    Марочко уточнил, что удары привели к уничтожению пяти единиц военной техники ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной ЛНР. В результате атаки дрона ВСУ в Кременной ЛНР погибли два мирных жителя. В Кременной также был атакован гражданский легковой автомобиль, пострадали трое мужчин.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    С 20 по 26 сентября ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ, отчитались в Минобороны.

    В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников.

    Силами Черноморского флота в акватории Черного моря и подразделениями группировки «Днепр» уничтожены 23 безэкипажных катера и пять катеров противника, отчитались в Минобороны.

    За прошлую неделю средствами ПВО сбиты 24 управляемые авиабомбы, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 1724 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86 769 беспилотников, 631 ЗРК, 25 254 танка и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 29 956 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 665 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне сообщалось что ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины.

    За день до этого Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом.

    Ранее на неделе ВС России поразили две пусковые установки и РЛС AN/MPQ-65 ЗРК Patriot.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 14:14 • Новости дня
    Песков заявил об ухудшении положения Украины на фронтах

    Песков отметил ухудшение позиций Украины и агрессивную риторику Зеленского

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Украины на фронтах и в возможных переговорах становится все слабее на фоне агрессивных заявлений Зеленского.

    Положение Украины на фронтах и ее переговорная позиция продолжают ухудшаться, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав заявление Владимира Зеленского в адрес российских чиновников о необходимости знать местонахождение бомбоубежищ.

    Песков подчеркнул, что Зеленский такими угрозами пытается убедить западных спонсоров в своей состоятельности как военного лидера.

    «Между тем, реальное положение дел на фронтах свидетельствует об обратном: с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются», – заявил Песков журналистам.

    Он также отметил, что риторика Зеленского указывает на отсутствие стремления к миру, поскольку украинские власти продолжают делать акцент на военных угрозах, а не на поиске дипломатического решения.

    Ранее The Washington Post отметила, что даже при полном удовлетворении финансовых и военных запросов Киева Украина не сможет сдержать продвижение Вооруженных сил России и остановить российскую армию невозможно.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что цели спецоперации связаны с гарантией безопасности России и устранением причин конфликта с Украиной.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 22:37 • Новости дня
    Лавров провел встречу с главой МИД Индии

    Лавров встретился с главой МИД Индии Джайшанкаром на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Tекст: Антон Антонов

    На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщило российское ведомство.

    Перед началом переговоров главы внешнеполитических ведомств тепло поприветствовали друг друга, после чего продолжили общение в закрытом для прессы формате, передает РИА «Новости».

    Как сообщается на сайте МИД России, министры обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и подготовку к российско-индийскому саммиту, который запланирован на конец года. В ходе встречи затрагивались также актуальные международные и региональные вопросы, в том числе ситуация вокруг Украины и палестино-израильский конфликт.

    Стороны пришли к договоренности продолжать укреплять «особо привилегированное стратегическое партнерство» и наращивать взаимодействие на международных площадках, включая G20, БРИКС и ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября. Он также провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

    Комментарии (0)
    Китай готов изменить мировые центры хранения золота

    Шанхай хочет составить конкуренцию Нью-Йорку, Лондону и Цюриху и стать новым хранителем иностранных золотых резервов. Пекин активно начал завлекать другие страны к покупке золотых слитков и хранению их у себя. Это может помочь Китаю усилить роль юаня как резервной валюты в противовес доллару и создать альтернативный Западу финансовый мир. Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции

    «Саркози наконец-то получил свой новый пятилетний срок». Такими словами французские политологи иронизируют над первым в истории обвинительным приговором, вынесенным бывшему президенту Франции. За что Николя Саркози признан виновным и при чем тут убитый в результате французского вмешательства ливийский лидер Муаммар Каддафи? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Евросоюз напрашивается на третью мировую

      Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    • Золотой век Древней Руси: от Владимира до Владимира

      Вопрос о том, как возникла Русь, наложил отпечаток на всю нашу современную жизнь. Основные черты нашего народа были определены событиями, произошедшими больше тысячи лет назад. Что же является отправной точкой русской истории и откуда возникла Русь? Историк Александр Дементьев в проекте «Время удивительных историй».

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

