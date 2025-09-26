Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Дропперы начали применять схему с доверенностями для открытия счетов
В схемах вывода средств дропперы теперь оформляют нотариальные доверенности, что позволяет дистанционно открывать счета и получать банковские карты, сообщила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Дропперы начали использовать нотариальные доверенности для открытия банковских счетов и получения карт без личного визита, указала Бобрышева, передает ТАСС.
Это позволяет им скрывать истинных участников операций и облегчает обналичивание и транзит денег.
«Видим, что появляются новые схемы. Дроппы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию, например, доверенности нотариальные, чтобы можно было дистанционно открывать счета и получать банковские карточки. Все это понятно. Цель – транзит, и в конечном счете – обналичивание», – заявила Бобрышева.
По данным Росфинмониторинга, сейчас объем операций с использованием подобных схем достигает примерно 10 млрд рублей. При этом фиксируется рост вовлечения несовершеннолетних в такие схемы: к незаконной деятельности привлекается молодежь от 14 лет.
МВД указывало, что в дропперство вовлекают разнообразными способами. Среди классических приемов – так называемый «ошибочный перевод», когда жертва получает деньги на карту от неизвестного отправителя, а затем вынуждена перевести их третьим лицам.