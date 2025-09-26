Дропперы начали применять схему с доверенностями для открытия счетов

Tекст: Алексей Дегтярев

Дропперы начали использовать нотариальные доверенности для открытия банковских счетов и получения карт без личного визита, указала Бобрышева, передает ТАСС.

Это позволяет им скрывать истинных участников операций и облегчает обналичивание и транзит денег.

«Видим, что появляются новые схемы. Дроппы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию, например, доверенности нотариальные, чтобы можно было дистанционно открывать счета и получать банковские карточки. Все это понятно. Цель – транзит, и в конечном счете – обналичивание», – заявила Бобрышева.

По данным Росфинмониторинга, сейчас объем операций с использованием подобных схем достигает примерно 10 млрд рублей. При этом фиксируется рост вовлечения несовершеннолетних в такие схемы: к незаконной деятельности привлекается молодежь от 14 лет.

МВД указывало, что в дропперство вовлекают разнообразными способами. Среди классических приемов – так называемый «ошибочный перевод», когда жертва получает деньги на карту от неизвестного отправителя, а затем вынуждена перевести их третьим лицам.