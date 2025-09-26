Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада всего лишь продолжают дело своих отцов, дедов и прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних у себя дома.0 комментариев
Израиль решил транслировать речь Нетаньяху в ООН по громкоговорителям в Газе
Офис премьер-министра Израиля поручил Южному командованию армии обеспечить трансляцию выступления премьер-министра Биньямина Нетаньяху на Генассамблее ООН в секторе Газа.
Власти Израиля намерены организовать трансляцию выступления премьер-министра Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН через громкоговорители по всему сектору Газа, передает ТАСС.
Трансляция поручена Южному командованию армии Израиля, которому поступило соответствующее распоряжение от офиса главы правительства.
Израильские военные не дают официальных комментариев, ссылаясь на решение политического руководства страны, отмечает телерадиокомпания Kan. Представители канцелярии Нетаньяху также отказались от комментариев по поводу планируемой акции.
Выступление Нетаньяху на сессии Генассамблеи ООН назначено на пятницу, 16:00 по московскому времени. Согласно ожиданиям, основная часть обращения будет посвящена текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.
