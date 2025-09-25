Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
Безуглая спрогнозировала массовые «мясные» штурмы после реформы ВСУ
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила опасения, что появление новых штурмовых войск в составе ВСУ приведет к увеличению потерь на фронте.
По ее словам, создание штурмовых войск в структуре ВСУ сделает тактику так называемых «мясных» штурмов главкома Александра Сырского привычной и обыденной, передает РИА «Новости».
Безуглая написала в своем Telegram-канале, что введение отдельных штурмовых войск станет «точкой невозврата» для массового применения тактики Сырского, связанной с большими потерями среди личного состава. По ее словам, новая структура создается без учета реального боевого опыта, а эффективные действия таких подразделений украинские власти преувеличивают.
Депутат призвала общественность выразить протест против создания нового рода войск и отметила, что подобная инициатива может негативно сказаться на динамике боевых потерь на фронте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового отдельного рода войск – современных штурмовых подразделений с использованием дронов.