Сбившего охранника парковки водителя в Москве отдали под суд

Tекст: Алексей Дегтярев

Уголовное дело в отношении водителя Хамидуллозоды И.М. поступило в Лефортовский суд Москвы, передает РИА «Новости».

Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пострадавшего по неосторожности.

По версии обвинения, подсудимый пытался покинуть платную парковку на Волгоградском проспекте, не оплачивая место, и совершил наезд на охранника, который препятствовал его выезду. В результате полученных травм охранник скончался в больнице.

Обвиняемый арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным МВД, речь идет о 21-летнем водителе каршеринга, конфликтовавшем с сотрудником парковки перед трагедией.

