Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как на фоне наших законопослушных туристов границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
Сбившего охранника парковки водителя в Москве отдали под суд
Водителя, который намеренно сбил охранника на парковке в столице из-за отказа оплачивать выезд, ожидает судебное разбирательство с обвинением по тяжкой статье, сообщили в Лефортовском суде Москвы.
Уголовное дело в отношении водителя Хамидуллозоды И.М. поступило в Лефортовский суд Москвы, передает РИА «Новости».
Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пострадавшего по неосторожности.
По версии обвинения, подсудимый пытался покинуть платную парковку на Волгоградском проспекте, не оплачивая место, и совершил наезд на охранника, который препятствовал его выезду. В результате полученных травм охранник скончался в больнице.
Обвиняемый арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным МВД, речь идет о 21-летнем водителе каршеринга, конфликтовавшем с сотрудником парковки перед трагедией.
В июне 2024 года автомобиль упал с третьего этажа парковки ТЦ «Галерея» в Краснодаре, машина при падении чуть не задавила женщину, она успела в последний момент отпрыгнуть.
Ранее убиравший снег трактор насмерть задавил ребенка в Карелии.