    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как на фоне наших законопослушных туристов границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    25 сентября 2025, 11:21 • Новости дня

    Сбившего охранника парковки водителя в Москве отдали под суд

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Водителя, который намеренно сбил охранника на парковке в столице из-за отказа оплачивать выезд, ожидает судебное разбирательство с обвинением по тяжкой статье, сообщили в Лефортовском суде Москвы.

    Уголовное дело в отношении водителя Хамидуллозоды И.М. поступило в Лефортовский суд Москвы, передает РИА «Новости».

    Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пострадавшего по неосторожности.

    По версии обвинения, подсудимый пытался покинуть платную парковку на Волгоградском проспекте, не оплачивая место, и совершил наезд на охранника, который препятствовал его выезду. В результате полученных травм охранник скончался в больнице.

    Обвиняемый арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным МВД, речь идет о 21-летнем водителе каршеринга, конфликтовавшем с сотрудником парковки перед трагедией.

    В июне 2024 года автомобиль упал с третьего этажа парковки ТЦ «Галерея» в Краснодаре, машина при падении чуть не задавила женщину, она успела в последний момент отпрыгнуть.

    Ранее убиравший снег трактор насмерть задавил ребенка в Карелии.

    22 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву», – написал он в своем Telegram-канале. Мэр также добавил, что на местах работают все экстренные службы города.

    Ранее в понедельник силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями.

    25 сентября 2025, 00:20 • Новости дня
    Росавиация сообщила о начале расследования инцидента с самолетами в Шереметьево

    Tекст: Ирма Каплан

    Росавиация в Telegram-канале сообщила о подготовке комиссии для расследования инцидента в аэропорту Шереметьево, где вечером в среду один самолет задел другой на рулежной дорожке.

    «Росавиация сформирует комиссию под председательством замруководителя агентства Андрея Потемкина для расследования причин авиационного события, произошедшего в среду вечером в аэропорту Шереметьево», сказано в посте.

    Там напомнили, что при подготовке к вылету самолета Superjet 100 авиакомпании «Россия» (рейс в Санкт-Петербург), по предварительным данным, коснулся лайнера  Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшего из Пекина.

    Для пассажиров рисков не было, их пересадили на резервный борт в Санкт-Петербург, самолет уже вылетел, уточнили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании «Россия» получил повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке в аэропорту Шереметьево.

    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    25 сентября 2025, 03:35 • Новости дня
    Столкнувшийся в Шереметьево с самолетом «России» Airbus A 330 отстранен от полетов

    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    После технического осмотра воздушного судна Airbus A 330 авиакомпании Hainan Airlines, которое получило повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке, оно было отстранено от полетов, сообщили в Telegram-канале аэропорта Шереметьево.

    «В настоящее время службы аэропорта Шереметьево оказывают всестороннее содействие пассажирам: проводятся высадка с борта и обслуживание в терминале. Пассажиры в количестве 264 человек будут доставлены и размещены в гостиницах для отдыха и ожидания вылета», – сказано в посте.

    Там уточнили, что вылет данного рейса планируется после прибытия и готовности резервного борта.

    Все службы Шереметьево работают в штатном режиме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании «Россия» получил  повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке в аэропорту Шереметьево.

    Росавиация сообщила о подготовке комиссии для расследования инцидента в аэропорту Шереметьево, где вечером в среду один самолет задел другой на рулежной дорожке.

    Резервный борт с пассажирами лайнера авиакомпании «Россия» приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

    23 сентября 2025, 04:30 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 11-го после полуночи БПЛА

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Три беспилотника сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    РИА «Новости» уточняет, что число уничтоженных во вторник БПЛА, летевших на Москву, достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 15 БПЛА были сбиты в понедельник.

    22 сентября 2025, 20:56 • Новости дня
    Женщина спрыгнула с Парящего моста в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женщина погибла после того, как спрыгнула с Парящего моста в парке Зарядье в Москве, сообщили в оперативных службах.

    По словам представителя экстренных служб, «около 19:00 женщина спрыгнула в Москву-реку с Парящего моста. Она погибла», передает ТАСС.

    Тело женщины было извлечено из воды спасателями. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других оперативных служб. Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения для выяснения всех обстоятельств случившегося.

    Ранее в Забайкальском крае сильный ветер сдул женщину с ребенком с навесного моста, женщина погибла, несовершеннолетнего госпитализировали.

    22 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой

    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр столицы рассказал, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали два аппарата, следовавших в направлении города, пострадавших и разрушений нет.

    Два украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале, передает ТАСС. По его словам, средства ПВО Минобороны сбили цели, и, согласно предварительной информации, повреждений инфраструктуры и пострадавших граждан не зафиксировано.

    Собянин также отметил, что экстренные службы продолжают работу на местах падения беспилотников. Отмечается, что инцидент не повлиял на жизнедеятельность города, и ситуация находится под контролем городских и федеральных ведомств.

    Ранее утром мэр сообщал о семи других сбитых беспилотниках, которые также пытались атаковать столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву. Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву.

    22 сентября 2025, 23:18 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 14
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбито еще два вражеских беспилотных средства, атаковавших Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он сообщил, что на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    «Число сбитых беспилотников, атаковавших Москву, достигло 14», – говорится в сообщении ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подверглась атаке беспилотников. В Шереметьеве ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево.

    22 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    ПВО уничтожила семь дронов при атаке на Москву

    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Предварительно известно, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет, написал Собянин в Telegram-канале. Градоначальник добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

    Ранее Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву.

    23 сентября 2025, 09:55 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов на подлете к Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    При попытке подлететь к Москве были нейтрализованы два беспилотника, на месте падения их обломков идут работы экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    По словам мэра Собянина, два вражеских беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

    Как сообщил Собянин в Max специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков дронов.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников при подлете к столице. Сообщалось, что в небе над Московским регионом с вечера 22 сентября предварительно было сбито уже 36 БПЛА.

    22 сентября 2025, 23:27 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении атаковавшего Москву БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Сбит беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    На место падения обломков дрона прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва была атакована беспилотниками. Сбито уже 15 БПЛА.

    23 сентября 2025, 00:13 • Новости дня
    ПВО сбила два атаковавших Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожены еще два БПЛА, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что силами ПВО уничтожены «еще два вражеских бпла, атаковавших Москву». Экстренные службы прибыли на место падения обломков беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении уже 17 БПЛА.


    22 сентября 2025, 22:12 • Новости дня
    iPhone 17 поступили в свободную продажу в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В сети restore: стартовала выдача предзаказанных iPhone 17, в магазинах Москвы iPhone 17 поступили в свободную продажу, сообщили в компании.

    «Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о начале выдачи предзаказов», – говорится в сообщении.

    Компания сообщила, что iPhone 17 доступны для свободной покупки с 22 сентября как онлайн, так и в розничных магазинах столицы. В другие города России новинки поступят в продажу в течение ближайшей недели, передает РИА «Новости».

    По итогам предзаказов на 22 сентября отмечен существенный рост интереса – рост количества предзаказов в 2025 году составил 58% по сравнению с прошлым годом, а по выручке рост достиг 62%.

    Москва, Петербург и Екатеринбург обеспечили 65% всех оформленных предзаказов. В списке городов-лидеров также оказались Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара и Краснодар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Apple представила линейку смартфонов iPhone 17 на осенней презентации. По информации пресс-служб «Яндекс Маркета», Ozon и CDEK.Shopping, на российских маркетплейсах стартовые цены на iPhone 17 находятся в диапазоне от 91 тыс. до 290 тыс. рублей. В МТС сообщили, что цены на предзаказ варьируются от 110 тыс. до 300 тыс. рублей, а в магазинах restore: модель iPhone 17 на 256 Гб стоит 115 тыс. рублей.

    22 сентября 2025, 22:29 • Новости дня
    Сбит летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    На месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подверглась атаке беспилотников. В Шереметьеве ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Расписание авиарейсов «Победы» изменилось из-за временных ограничений на полеты в воздушном пространстве центральной России. ПВО отразила атаку беспилотников на Севастополь.

    22 сентября 2025, 20:15 • Новости дня
    Росавиация: Аэропорты Москвы работают в штатном режиме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский функционируют без перебоев и осуществляют как отправку, так и прием рейсов, сообщили в Росавиации.

    В Росавиации подчеркнули, что специалисты ведомства совместно с Госкорпорацией по ОрВД усилили мониторинг за воздушным транспортом в московском регионе, передает ТАСС.

    Ведомство заверило, что меры по обеспечению безопасности полетов гражданских воздушных судов выполняются в полном объеме.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву. ПВО уничтожила семь летевших на российскую столицу дронов.

    23 сентября 2025, 00:55 • Новости дня
    Уничтожены три атаковавших Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Сбиты три атаковавших Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков БПЛА, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении уже 20 беспилотных летательных аппаратов. 15 из них были сбиты в понедельник, остальные – после полуночи.

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт. Подробности

    Что напугало в ООН охрану президента Америки

    Сразу несколько тревожных событий заставили напрячься охрану американского президента, выступавшего на Генассамблее ООН. Зазвучали даже обвинения в адрес России и Китая. И если некоторые из этих происшествий выглядят скорее комично, то другие заставляют сомневаться в настоящем могуществе Соединенных Штатов Америки. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Бессмысленный визовый удар ЕС по России

      0 комментариев
      Дональд Трамп поджигает Украину

      3 комментария
      Трамп встал на обамовские лыжи

      2 комментария
