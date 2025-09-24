Умер заслуженный артист России Вальвачев

Заслуженный артист России Владимир Вальвачев умер на 75-м году жизни

Tекст: Денис Тельманов

О смерти заслуженного артиста России Владимира Вальвачева сообщил Новосибирский музыкальный театр, передает Коммерсантъ. Артист ушел из жизни в возрасте 74 лет, ему было посвящено особое сообщение в труппе театра.

Коллеги отметили, что Владимир Вальвачев был известен не только своим талантом, но и человеческими качествами. Прямая цитата из сообщения театра: «Владимир Михайлович был не только талантливым артистом, но и замечательным человеком, чутким и отзывчивым коллегой, верным другом».

Владимир Вальвачев работал в Новосибирском музыкальном театре с 1982 года. За свою долгую карьеру он сыграл в таких постановках, как «Сильва», «Мистер Икс», «Веселая вдова» и многих других.

