Умер балетмейстер Большого театра Папко

В Большом театре сообщили о смерти балейтмейстера Юрия Папко

Tекст: Денис Тельманов

О кончине Юрия Папко стало известно из сообщения на сайте Государственного академического Большого театра России, передает ТАСС. Артист ушел из жизни 17 сентября на 86-м году.

Юрий Папко был заслуженным артистом РСФСР, балетмейстером, артистом балета и педагогом. В сообщении Большого театра сказано: «На 86-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Викторович Папко, чья любовь к танцу накрепко связала его с Большим театром».

Папко на протяжении многих лет работал в Большом театре и передавал свой опыт молодым артистам, оставаясь символом преданности искусству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный артист России и народный артист Карелии Владимир Мойковский скончался на 79-м году жизни. Актер Вячеслав Вершинин ушел из жизни на 81-м году, проработав почти 60 лет в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова.

В столичной больнице на 80-м году жизни умер режиссер и актер Игорь Николаев (Калинаускас), который основал несколько театральных студий.