Эксперт объяснил важность права покупателя вернуть товар на маркетплейсе
Эксперт Егармин раскритиковал идею введения тарифа на невозвратные товары на маркетплейсах
На картинке может быть один товар, а покупателю приедет совершенно другой. А Одежда может не подойти по размеру. Поэтому заказ вещи на маркетплейсе обязательно должен предусматривать возврат без объяснения причины, сказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин, комментируя инициативу ограничить в России возврат проданных через интернет товаров.
Глава Министерства экономического развития Максим Решетников сообщил, что до конца текущего года ведомство может изучить введение невозвратного тарифа на группы товаров в онлайн-торговле. Такой тариф может работать по аналогии с невозвратными авиабилетами и предусмотрен для защиты предпринимателей от действий потребителей, которые злоупотребляют возвратом товаров.
«Теоретически можно предположить, что под невозвратные товары могут попасть зубные щетки и иные предметы гигиены, например. Но это не отменяет возможный возврат по браку товара. В остальном введение такого тарифа выглядит невозможным», – говорит Егармин.
Он объясняет, что из-за того, что люди покупают что-то по картинке, товар в реальности может не соответствовать ожиданиям потребителя. Так, например, на фотографии в карточке может отличаться оттенок. А в случае с одеждой заявленный размер может не соответствовать привычному для человека. Кроме того, разные модели могут сидеть на разных людях по-разному, поэтому заказ вещи на маркетплейсе с целью примерки обязательно должен предусматривать возврат без объяснения причины, считает эксперт.
«Принцип электронной торговли, действующий сейчас, примерно уравнивает права потребителей и продавцов. Продавец рассказывает о параметрах той или иной вещи, дает потребителю на нее посмотреть, в результате чего либо состоится сделка, либо нет. Поэтому менять здесь ничего не надо. Потребитель и так менее защищен, чем продавец, и злоупотребления бывают с обоих сторон», – подчеркивает собеседник.
Тот формат торговли, который подразумевает дистанционные продажи, обязательно должен иметь контроль на пункте выдачи, подчеркивает Егармин. «Поэтому если и вводить какие-либо тарифы невозвратных товаров, то необходимо предусмотреть и ответственность для продавцов, которые отправляют товары, несоответствующие картинкам в интернете и описанным в карточках товара свойствам», – резюмирует эксперт.
