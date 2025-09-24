Эксперт объяснил важность права покупателя вернуть товар на маркетплейсе

Эксперт Егармин раскритиковал идею введения тарифа на невозвратные товары на маркетплейсах

Tекст: Татьяна Косолапова

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников сообщил, что до конца текущего года ведомство может изучить введение невозвратного тарифа на группы товаров в онлайн-торговле. Такой тариф может работать по аналогии с невозвратными авиабилетами и предусмотрен для защиты предпринимателей от действий потребителей, которые злоупотребляют возвратом товаров.



«Теоретически можно предположить, что под невозвратные товары могут попасть зубные щетки и иные предметы гигиены, например. Но это не отменяет возможный возврат по браку товара. В остальном введение такого тарифа выглядит невозможным», – говорит Егармин.

Он объясняет, что из-за того, что люди покупают что-то по картинке, товар в реальности может не соответствовать ожиданиям потребителя. Так, например, на фотографии в карточке может отличаться оттенок. А в случае с одеждой заявленный размер может не соответствовать привычному для человека. Кроме того, разные модели могут сидеть на разных людях по-разному, поэтому заказ вещи на маркетплейсе с целью примерки обязательно должен предусматривать возврат без объяснения причины, считает эксперт.

«Принцип электронной торговли, действующий сейчас, примерно уравнивает права потребителей и продавцов. Продавец рассказывает о параметрах той или иной вещи, дает потребителю на нее посмотреть, в результате чего либо состоится сделка, либо нет. Поэтому менять здесь ничего не надо. Потребитель и так менее защищен, чем продавец, и злоупотребления бывают с обоих сторон», – подчеркивает собеседник.

Тот формат торговли, который подразумевает дистанционные продажи, обязательно должен иметь контроль на пункте выдачи, подчеркивает Егармин. «Поэтому если и вводить какие-либо тарифы невозвратных товаров, то необходимо предусмотреть и ответственность для продавцов, которые отправляют товары, несоответствующие картинкам в интернете и описанным в карточках товара свойствам», – резюмирует эксперт.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку новых правил обработки возвратов, которые Ozon планировал ввести с 1 октября.