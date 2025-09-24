В России предложили ограничить возврат товаров на маркетплейсах

Решетников: В онлайн-торговле могут ввести невозвратные тарифы

Tекст: Алексей Дегтярев

Такой тариф, по аналогии с невозвратными авиабилетами, может быть введен для защиты предпринимателей от действий потребителей, которые злоупотребляют возвратом товаров, сказал министр, передает РИА «Новости».

Бизнес сталкивается с ситуациями, когда потребители заказывают крупные партии товаров, но не выкупают их, или покупают одежду перед праздниками, а после возвращают.

«Никто это не контролирует. И все это заканчивается тем, что это все перекладывается в цену, и цены получаются существенно выше, чем та себестоимость, и чем то, за что предприниматели готовы честно продавать», – указал он.

По словам министра, вопрос о введении такого тарифа будет обсуждаться с бизнесом и Роспотребнадзором, поскольку он непростой и требует серьезного подхода. Решетников добавил, что нововведение может стать реальной поддержкой предпринимателей перед праздничным сезоном.

Напомним, маркетплейсы вошли в перечень цифровых платформ, которые сохранят доступность для пользователей при отключениях интернета.