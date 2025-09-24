  • Новость часаНад Россией за ночь уничтожили 70 украинских дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    Глава Нафтогаза заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине
    Александра Панкратова-Черного госпитализировали перед спектаклем в Кургане
    Посольство России опровергло нарушения воздушных границ Норвегии
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины
    В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
    Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов на Генассамблее ООН
    Макрон заявил, что Трамп не заслужил Нобелевскую премию
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    12 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    28 комментариев
    24 сентября 2025, 07:41 • Новости дня

    В России предложили ограничить возврат товаров на маркетплейсах

    Решетников: В онлайн-торговле могут ввести невозвратные тарифы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство экономического развития до конца года может изучить введение невозвратного тарифа на группы товаров в онлайн-торговле, сказал глава ведомства Максим Решетников.

    Такой тариф, по аналогии с невозвратными авиабилетами, может быть введен для защиты предпринимателей от действий потребителей, которые злоупотребляют возвратом товаров, сказал министр, передает РИА «Новости».

    Бизнес сталкивается с ситуациями, когда потребители заказывают крупные партии товаров, но не выкупают их, или покупают одежду перед праздниками, а после возвращают.

    «Никто это не контролирует. И все это заканчивается тем, что это все перекладывается в цену, и цены получаются существенно выше, чем та себестоимость, и чем то, за что предприниматели готовы честно продавать», – указал он.

    По словам министра, вопрос о введении такого тарифа будет обсуждаться с бизнесом и Роспотребнадзором, поскольку он непростой и требует серьезного подхода. Решетников добавил, что нововведение может стать реальной поддержкой предпринимателей перед праздничным сезоном.

    Напомним, маркетплейсы вошли в перечень цифровых платформ, которые сохранят доступность для пользователей при отключениях интернета.

    23 сентября 2025, 12:41 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
    ВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прошедшей ночью российские военные нанесли массированные удары по ряду объектов ВСУ и иностранных наемников в Одесской области и предприятию «Мотор Сич», удары проводились в ответ на террористическую атаку киевского режима на Форос в Крыму, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился по пунктам временной дислокации сил спецопераций ВСУ и подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах Татарбунары и Рассейка Одесской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены объекты по хранению беспилотных летательных аппаратов на аэродроме «Школьный» в Одесской области, откуда осуществлялись пуски ударных дронов по гражданской инфраструктуре в Крыму. Отмечается, что эти меры были предприняты для пресечения дальнейших террористических акций.

    Кроме того, нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины. Там проводилась сборка ударных беспилотников, применяемых силами киевского режима для атак по территории России, уточнили в Минобороны.

    Глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Тяжелые ранения получили четыре человека.

    Позднее стало известно, что при атаке украинских дронов в районе Фороса погибли три человека.

    Комментарии (31)
    24 сентября 2025, 01:07 • Новости дня
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» президента США Дональда Трампа «относительно ситуации России и Украины» напоминает «бородатый анекдот».

    Лукьянов прокомментировал в Telegram «внезапное» сообщение Трампа в соцсетях, опубликованное после его речи в ООН и встречи с Владимиром Зеленским.

    По мнению Лукьянова, заявления Трампа напоминают отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Железная дорога»: «Праздный народ расступается чинно.../ Пот отирает купчина с лица/ И говорит, подбоченясь картинно:/ «Ладно... нешто... молодца!.. молодца!../ С богом, теперь по домам, – проздравляю!/ (Шапки долой – коли я говорю!)/ Бочку рабочим вина выставляю/ И – недоимку дарю!..».

    Он также отметил, что высказывания президента США напоминают «бородатый анекдот», в котором «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета». «Вы главное оружие покупайте, а так – вольному воля...» – заявил Лукьянов.

    По словам Лукьянова, даже сам Трамп, вероятно, не знает, что он имеет в виду, называя Россию «бумажным тигром» и заявляя о способности Украины «вернуть себе все территории».

    «Но если в Москве истолкуют это как ответ на вчерашнее проявление [президентом России Владимиром] Путиным доброй воли относительно сохранения ограничений в рамках прежнего ДСНВ, то опровергнуть такое будет сложно. Ну и соответственно», – отметил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории». Трамп также назвал Россию «бумажным тигром».

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще год после его истечения.

    Комментарии (4)
    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 18:15 • Новости дня
    В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
    В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские истребители МиГ-29 прибыли на базу в Шираз, а Су-35 начнут поступать в Иран поэтапно.

    Партия российских истребителей МиГ-29 прибыла в Иран, передает ТАСС. Об этом сообщил депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд.

    Он заявил: «Российские МиГ-29 прибыли в Иран в качестве краткосрочного решения и находятся сейчас в Ширазе. Для долгосрочных решений постепенно прибывают истребители Су-35».

    Портал Didban Iran уточнил, что поставка МиГ-29 рассматривается как временная мера для усиления ВВС Ирана. Су-35 будут поступать партиями в рамках долгосрочного соглашения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил о полной поддержке шагов Европы по восстановлению санкций против Ирана после их отмены в 2015 году.

    Комментарии (10)
    23 сентября 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории»

    Трамп: При поддержке ЕС Украина может вернуть всю изначальную территорию

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории, которые контролировал Киев, и даже «пойти еще дальше», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и в особенности НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», – заявил Трамп, добавив, что «Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше».

    Трамп заявил, что для Украины «настало время действовать», так как, по его словам, «Россия испытывает большие экономические проблемы». Он выразил пожелания «всего наилучшего» как Москве, так и Киеву вне зависимости от будущего сценария развития событий, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а страны альянса могут распоряжаться этим вооружением по своему усмотрению. Кроме того, президент США назвал действия России на Украине «бесцельными». Он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Трамп также призвал страны НАТО открывать огонь по российским самолетам при нарушении воздушного пространства альянса. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон считает необходимым для Киева согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (24)
    23 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Глава Нафтогаза заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине

    Глава Нафтогаза Корецкий заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине

    Глава Нафтогаза заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия российских ударов привели к потере значительной части газодобычи и разрушению нефтепереработки на Украине, заявил председатель правления украинской госкомпании «Нафтогаз» Сергей Корецкий.

    В интервью The Washington Post Корецкий заявил, что летом этого года нефтепереработка на Украине была полностью разрушена. Часть объектов, по его словам, была восстановлена, однако Украина уже готовится к возможным новым атакам перед грядущим отопительным сезоном, передает РБК.

    Он подчеркнул также, что в результате российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре в начале 2025 года было уничтожено примерно 42% суточной добычи газа,

    На прошлой неделе ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру.

    Комментарии (4)
    23 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов на Генассамблее ООН
    Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов на Генассамблее ООН
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На сессии Генассамблеи ООН внимание привлекла видеозапись, на которой президент Польши Кароль Навроцкий, по мнению депутатов, явно использует стимулятор прямо во время пленарной сессии.

    Президент Польши Кароль Навроцкий оказался в центре скандала, передает РИА «Новости». В интернете распространилась видеозапись, на которой Навроцкий, находясь на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, незаметно достает некий предмет из коробочки и кладет его в рот.

    Депутат от партии «Гражданская коалиция» Роман Гертых отметил: «Пан Кароль Навроцкий не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию. То, что он употребляет, – это не табак».

    Парламентарий от коалиции «Левые» Томаш Треля считает, что подобное поведение Навроцкого полностью скомпрометировало его. Треля добавил, что Навроцкий «закинуть за губу важнее Польши».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Польши Кшиштоф Навроцкий во время теледебатов с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским положил себе в рот пакетик, который многие приняли за снюс (запрещенное к продаже в Польше и многих других странах ЕС табачное изделие).

    Позже Навроцкий заявил, что это были пакетики с никотином, которые он называет жвачкой.

    Комментарии (4)
    23 сентября 2025, 13:53 • Новости дня
    Песков ответил на угрозы Сикорского сбивать российские самолеты
    Песков ответил на угрозы Сикорского сбивать российские самолеты
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле выразили недовольство заявлениями главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы нарушении воздушной границы Польши, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль негативно относится к заявлениям главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы нарушении воздушного пространства страны, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков отметил, что Россия придерживается ответственной позиции и действует строго в рамках международных правил при выполнении всех полетов.

    «При выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки», – заявил Песков.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что Россия не должна обращаться в ООН в случае падения обломков ракеты или воздушного судна на территории НАТО.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что были уничтожены дроны, нарушившие воздушное пространство страны, и назвал их российскими.

    МИД России отметил, что отказ Польши от консультаций по инциденту с БПЛА свидетельствует о нежелании западных стран установить реальные факты произошедшего.

    Комментарии (6)
    23 сентября 2025, 14:41 • Новости дня
    Летчик Су-34: Противник бросает в бой последние F-16
    Летчик Су-34: Противник бросает в бой последние F-16
    @ EPA/TASS

    Tекст: Матвей Мальгин, Валерия Городецкая

    Летчик бомбардировщика Су-34, участвующий в спецоперации на Украине, рассказал газете ВЗГЛЯД о тактике применения F-16 украинской армией.

    По его словам, раньше эти самолеты использовались в основном как истребители ПВО против российских беспилотников и платформы для запуска крылатых и управляемых авиабомб.

    В последнее время, по его наблюдению, украинские F-16 стали действовать более агрессивно, устраивая засады на минимальной высоте и совершая резкий подъем для запуска ракет по российским целям. «Это уже весьма рискованно, недаром они теряют машины в последнее время активно», – отметил летчик.

    Он подчеркнул, что ситуация для украинской армии на фронте осложнилась, поэтому противник начал использовать даже последние имеющиеся F-16, увеличив интенсивность их вылетов. Теперь украинская сторона фактически «пошла ва-банк», рискуя и теряя дорогостоящие самолеты.

    Полное интервью летчика бомбардировщика Су-34 газете ВЗГЛЯД можно прочитать здесь.

    Ранее подполье сообщило о поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой.

    В Раде пожаловались на задержку поставок F-16 из Бельгии.

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 22:18 • Новости дня
    Бывший чиновник Росимущества сбежал из суда и укрылся в консульстве Армении

    Сбежавший из суда экс-чиновник Росимущества Авакян укрылся в консульстве Армении

    Бывший чиновник Росимущества сбежал из суда и укрылся в консульстве Армении
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Местонахождение экс-чиновника Бориса Авакяна определилось после его побега из Кронштадтского суда: он оказался в консульстве Армении на Васильевском острове.

    Борис Авакян, бывший чиновник Росимущества, сбежавший из Кронштадтского районного суда, находится на территории консульства Республики Армения в Петербурге, сообщает 47news. На вечер 23 сентября его местонахождение подтвердилось: Авакян укрылся в здании на Большом проспекте Васильевского острова, которое юридически считается территорией другой страны.

    Ранее Авакян имел российское гражданство, но в 2018 году отказался от него и занялся карьерой в Ереване. По информации издания, между Россией и Арменией отсутствует договоренность о взаимной выдаче граждан.

    К экс-чиновнику есть претензии правоохранительных органов обеих стран. В России его обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей, в Армении – в незаконном пересечении границы и легализации доходов, добытых преступным путем.

    Прокуратура Петербурга ведет переговоры с дипломатами о выдаче Авакяна. В консульстве Армении на звонок корреспондента заявили, что Авакяна в здании якобы нет, несмотря на сообщения о его пребывании там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге в 2016 году бывший чиновник Росреестра Борис Авакян сбежал из-под домашнего ареста перед регистрацией брака. Юрист семьи Газмановых Роман Кузьмин заявил, что подозреваемый в мошенничестве Геворк Саркисян, находящийся под стражей, якобы намеревается сбежать из страны. В Екатеринбурге полиция задержала Ивана Корюкова, который ранее сбежал из СИЗО в начале сентября.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 10:14 • Новости дня
    Военкор: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму

    Военкор Коц: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму

    Военкор: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Планы главы киевского режима Владимира Зеленского привезти Дональду Трампу картинку Москвы, затянутой черным дымом, провалилась, заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что атака беспилотников ВСУ на Москву произошла накануне визита Владимира Зеленского в Нью-Йорк.

    По словам Коца, Зеленский хотел произвести впечатление на Дональда Трампа, продемонстрировав ему фото Москвы, затянутой черным дымом после атаки.

    «Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу», – заявил Коц.

    Военкор отметил, что «украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы».

    Коц отметил, что массовая атака дронами была также разведкой боем для выявления брешей в обороне столицы. Он обратил внимание на то, что несмотря на то, что около 30 дронов смогли преодолеть сотни километров к Москве, защитные системы города оказались эффективными. По словам военкора, Киев безуспешно продолжает искать уязвимости в противовоздушной обороне российской столицы.

    Коц также подчеркнул, что система ПВО Москвы включает множество средств поражения, а не только комплексы «Панцирь», чьи фотографии часто распространяются в сети.

    «С помощью массированного налета они пытаются вскрыть всю систему противодействия, а не то, что можно найти в общем доступе», – заявил Коц.

    Ранее сообщалось, что в небе над Московским регионом с вечера 22 сентября сбито уже 36 БПЛА.

    Дональд Трамп планирует провести двусторонние переговоры с аш-Шараа и Зеленским.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 19:22 • Новости дня
    WP: Индийский миллиардер закупил российскую нефть на 33 млрд долларов

    WP: Reliance Industries приобрела у России нефти на 33 млрд долларов

    WP: Индийский миллиардер закупил российскую нефть на 33 млрд долларов
    @ Debajyoti Chakraborty/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Конгломерат Reliance Industries с 2022 года закупил у России нефть на сумму около 33 млрд долларов, что составляет примерно 8% российского экспорта.

    Как сообщает The Washington Post, компания Reliance Industries, принадлежащая индийскому бизнесмену Мукешу Амбани, приобрела у России нефти на сумму порядка 33 млрд долларов с 2022 года. Это составило примерно 8% всех продаж сырой нефти из России в указанный период, отмечает издание со ссылкой на данные властей, передает РИА «Новости».

    В настоящее время Амбани оказался в центре дипломатического конфликта. Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Индия прекратила закупки российской нефти, а также требует от правительства страны диверсифицировать источники поставок энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подверг критике Индию, Китай и союзников по НАТО за продолжение закупок энергоносителей из России.

    Индийские нефтепереработчики не собираются отказываться от покупки российской нефти, несмотря на переговоры с США.

    Министры финансов стран G7 планируют рассмотреть вопрос санкций против Индии и Китая за приобретение российской нефти на ближайшем заседании.

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Председателя Совета судей Момотова заподозрили в связях с криминалом
    Председателя Совета судей Момотова заподозрили в связях с криминалом
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Судья Верховного суда и председатель Совета судей Виктор Момотов стал совладельцем сети отелей Marton на 9 млрд рублей вместе с представителями криминалитета, используя незаконно полученные активы и бюджетные средства, сообщил источник со ссылкой на иск Генеральной прокуратуры.

    Об участии судьи Верховного суда, председателя Совета судей Виктора Момотова в совместном бизнесе с криминальными структурами сообщил источник, знакомый с иском Генпрокуратуры, передает ТАСС.

    По его словам, Момотов в 2007 году объединился с краснодарским криминальным авторитетом Марченко для ведения гостиничного бизнеса и приобрел в долевую собственность здание, где сейчас расположен отель «Мартон Пашковский».

    Источник сообщил, что Момотов использовал статус судьи для развития бизнеса и вступил во взаимодействие с организаторами преступной группировки «Покровские». За оказанные услуги он получил земельный участок и два нежилых здания. По информации собеседника агентства, Момотов и Марченко в 2018–2019 годах через фиктивные судебные споры взыскали более 100 млн рублей с бюджета Краснодара, после чего распорядились деньгами по своему усмотрению.

    В результате этой деятельности была создана сеть бизнес-отелей Marton, состоящая из 40 гостиничных комплексов в разных регионах России. Общая стоимость объектов, по данным источника, превышает 9 млрд рублей. В создании этой сети участвовали представители криминалитета, а легализация имущества происходила через судебные решения.

    Ранее Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск к председателю Совета судей и судье Верховного суда Виктору Момотову с требованием изъять 95 объектов недвижимости.

    Комментарии (23)
    23 сентября 2025, 09:03 • Новости дня
    Мединский высмеял запрет фильма Гайдая в Молдавии

    Мединский назвал запрет фильма Гайдая способом обессмертить власти Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Молдавии «обессмертят» себя запретом фильма «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    Власти Молдавии увековечат себя в истории благодаря решению запретить советскую комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», считает Мединский.

    «Стараюсь не замечать всякого рода глупости. Но это особый случай. Запретить комедию Гайдая из-за «милитаристского контекста и политического содержания»… Такими решениями «молдаванские власти» реально себя обессмертят!» – заявил Мединский в своем Telegram-канале.

    Ранее в Молдавии прервали телепоказ советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» из-за «милитаристского содержания».

    Представитель МИД России Мария Захарова назвала запрет фильма «демократией по Санду». Захарова также заявляла, что антироссийские заявления Майи Санду являются частью ее политики по уничтожению любых проявлений демократии.

    Комментарии (6)
    23 сентября 2025, 15:15 • Новости дня
    Иностранное торговое судно впервые с 2014 года зашло в Севастополь

    FT: Китайское торговое судно впервые зашло в Севастополь с 2014 года

    Иностранное торговое судно впервые с 2014 года зашло в Севастополь
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайское грузовое судно Heng Yang 9, зарегистрированное под флагом Панамы, совершило заход в Севастополь, находящийся под западными санкциями с 2014 года, пишет Financial Times (FT).

    Это первый случай с момента введения санкций, когда крупное иностранное судно посетило порт на территории Крыма, контролируемой Россией, отмечает FT, передает ProFinance. Суда из Китая ранее избегали подобных маршрутов, несмотря на отказ Пекина присоединиться к санкциям.

    По данным транспондера, Heng Yang 9 покинул Стамбул 2 сентября и уже 6 сентября был замечен в Новороссийске. В официальных документах судно должно было направиться в порт Кавказ, однако спутниковые снимки за 9 и 11 сентября свидетельствуют об ином: судно не появлялось там, а уже 14 сентября оказалось в Севастополе, пишет издание. После этого контейнеровоз вновь скрыл свое местоположение, а затем появился в Стамбуле, где расположение контейнеров на палубе совпадало с тем, что фиксировалось в Крыму.

    Украинские официальные лица заявляют, что судно посещало порт Севастополь «как минимум трижды в последние месяцы, а один из этих заходов в сентябре подтвержден с помощью спутниковых снимков и данных транспондера». В частности, по информации офиса президента Украины, летом судно находилось в Севастополе с 19 по 22 июня и вновь заходило туда 15 августа для загрузки 101 контейнера. После этих визитов Heng Yang 9 направлялся в порты Турции и Египта.

     «Мы считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и ожидаем, что международные компании будут избегать взаимодействия с территориями, контролируемыми Россией», – заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. По его словам, суда, посещающие такие порты, «рискуют оказаться в санкционных списках».

    Как пишет FT, анализ Lloyd’s List показал, что судно «фальсифицировало свои координаты, используя транспондер». Крымские активисты опубликовали фотографии, на которых Heng Yang 9 пытался скрыть свое имя, прикрывая его белыми простынями. Владелец судна, компания Guangxi Changhai Shipping Company, отказался от комментариев, а МИД Китая в очередной раз рекомендовал гражданам и компаниям избегать контактов со спорными территориями, однако официального ответа на инцидент пока не последовало.

    В прошлом году на Украине арестовали заходившее в порт Севастополя судно.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 09:47 • Новости дня
    Токаев встретился с Зеленским в Нью-Йорке
    Токаев встретился с Зеленским в Нью-Йорке
    @ akorda.kz

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии ГА ООН, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

    Токаев в ходе встречи заявил, что важно продолжать дипломатическую работу для поиска путей прекращения конфликта, указали в пресс-службе, передает ТАСС.

    Также там добавили, что Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине

    Кроме того, политики обсудили двустороннее экономическое и гуманитарное сотрудничество.

    Ранее Токаев заявлял, что человечество столкнулось с высоким риском ядерной войны, буквально на грани ядерного армагеддона.

    До этого Токаев высказывался в поддержку диалога Москвы и Киева.

    Комментарии (22)
    Главное
    Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей территории»
    Индийский миллиардер закупил российскую нефть на 33 млрд долларов
    Бывший чиновник Росимущества сбежал из суда и укрылся в консульстве Армении
    В Молдавии признали ошибкой запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
    Глава МВД Польши распорядился открыть границу с Белоруссией
    Марочко: После освобождения Переездного до Северска осталось около 6 км
    Умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    России нужен полный суверенитет в микроэлектронике. Президентом поставлена задача – почти удвоить за шесть лет производство электронной продукции. Однако догонять лидеров рынка бессмысленно, считают в правительстве. России предстоит отвоевать свое особенное место на этом рынке. Где Россия делает успехи, а что приходится закупать за рубежом? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Перейти в раздел

    Летчик Су-34: За время СВО изменились самолеты, тактика и цели

    «Базовый самолет Су-34 и его модернизированная модификация отличаются как "запорожец" и "мерседес"». Летчик бомбардировщика Су-34, прямо сейчас принимающий участие в украинской спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, как с 2022 года изменились боевые действия в воздухе и что означает возросшая интенсивность использования F-16 на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов

    Европейская «зеленая повестка», похоже, трещит по швам из-за нежелания Финляндии соблюдать экологические нормы ЕС. А все потому, что страна вынуждена вырубать собственные леса, которые ранее берегла, потребляя российскую древесину. Теперь же страдает не только экология, но и промышленность, и даже потребность финнов в отоплении и жилье. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации