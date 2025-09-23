  • Новость часаГлава МВД Польши распорядился открыть границу с Белоруссией
    Санду готова сдать Молдавию ВСУ и НАТО в обмен на власть
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    Глава МИД Литвы назвал дыры в обороне ЕС
    Александра Панкратова-Черного госпитализировали перед спектаклем в Кургане
    Рубио допустил приостановку участия США в урегулировании конфликта на Украине
    Минобороны сообщило о контроле над большей частью Купянска
    Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов на Генассамблее ООН
    Президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине
    Марочко: После освобождения Переездного до Северска осталось около шести км
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    23 сентября 2025, 20:18

    Суд отказал в иске по делу об отравлении блюдами «Кухни на районе»

    Московский суд не удовлетворил иск к владельцу «Кухни на районе»

    Tекст: Денис Тельманов

    В Дорогомиловском районном суде Москвы не поддержали требование о возмещении морального вреда после предполагаемого отравления блюдами.

    Дорогомиловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска к ООО «Умный ритейл» (владелец бренда «Самокат») по делу об отравлении, передает ТАСС. Иск был подан в связи с предполагаемым отравлением некачественными готовыми блюдами и требованием компенсировать моральный вред.

    Юрист потерпевшей стороны Нарек Маркарян сообщил, что решение суда было не в пользу истцов: «В удовлетворении исковых требований отказано», – заявил он.

    Ранее директор по правовым вопросам Destra Legal Борис Фельдман пояснял, что причиной подачи иска стал тот факт, что сервис «Самокат» вместе с «Кухней на районе» выступал поставщиком готовых блюд, и именно к этой компании был подан иск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор начал внеплановую проверку рыбозавода «За Родину» из-за подозрений на ботулизм, связанный с их продукцией из Светлого, произведенной 13 сентября 2024 года.

    В Дорогомиловский суд Москвы поступили иски против сервисов «Самокат» и «Кухня на районе» от пострадавших от ботулизма после употребления фасоли в салате «Лобио».

    23 сентября 2025, 12:12
    Военный эксперт объяснил замысел Киева при налете дронов на Москву

    Военный эксперт Кнутов: Налет украинских БПЛА на Москву – пиар-акция Зеленского

    Военный эксперт объяснил замысел Киева при налете дронов на Москву
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ запускают БПЛА мелкими группами с разных направлений, пытаясь нащупать наиболее уязвимые места в системе противовоздушной обороны Москвы. Противник преследует несколько целей, одна из которых – получить от США и Европы ЗРК Patriot, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Напомним, на подлете к Москве за последние сутки сбили 41 беспилотник.

    «Налет украинских БПЛА на Москву носит политический характер. Это очередная «пиар-акция», на этот раз приуроченная к визиту Владимира Зеленского в Нью-Йорк и его предстоящей встрече с Дональдом Трампом. Зеленскому нужны аргументы для того, чтобы получить ЗРК Patriot», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что ранее ВС России нанесли удары по Киеву и другим городам Украины, где находятся оборонные предприятия, включая те, где противник в очередной раз пытался наладить выпуск оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». «В этих условиях решение направить десятки дронов на Москву призвано продемонстрировать США и Европе: ВСУ якобы способны нанести Москве ущерб, но сами они нуждаются в средствах обороны», – добавил собеседник.

    Кроме того, у происходящего есть и внутриукраинское измерение. Ранее Зеленский встретился  с представителями своей партии «Слуга народа», одной из тем стало содержание ВСУ на 2026 год. «Атакой дронов на столицу России украинская сторона хочет показать, что она может «огрызаться». В то же время это нехороший знак, который говорит о желании Зеленского воевать, что называется, до последнего украинца», – рассуждает Кнутов.

    Он указал, что налет БПЛА длится с вечера понедельника, и при этом дроны летят на Москву по две – три штуки. Такая тактика выбрана противником неслучайно. «Он запускает аппараты мелкими группами с разных направлений, пытаясь нащупать наиболее уязвимые места в нашей системе противовоздушной обороны. Если бы ВСУ сразу направили, скажем, 30-40 беспилотников, то примерно половина была бы уничтожена», – пояснил эксперт.

    «Более того, важно понимать, что у нас задействуются не только зенитно-ракетные средства, но и мобильные группы ПВО, вертолеты, которые перехватывают цели в воздухе», – перечислил аналитик, уточнив, что ни одна система не может дать 100% гарантии полной защиты от средств воздушного нападения.

    «Тем более, что дроны все время совершенствуются и создаются совместно с западными компаниями таким образом, чтобы их очень сложно было засечь на радарах. Кроме этого, Запад делится с Украиной разведданными и дает позиции, где расположены системы ПВО. В результате противник может вычислить их зону поражения и определить высоты, на которых надо проходить те или иные участки, чтобы аппараты были менее заметны», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, налет говорит о том, что предприятия и школы дроноводов на территории Украины продолжают действовать. Задача ВС России – их выявлять и уничтожать высокоточным оружием», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Любитель красивых пиар-жестов Зеленский на встречу с Трампом решил привезти красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом. Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Но что-то пошло не так. Украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы. Но это в том числе и разведка боем. Киев пробивает маршрут к Москве. То, что три десятка дронов до нее преодолели сотни километров, для них уже результат. Идет работа на поиск бреши в сам город. А ее нет», – заключил военкор.

    Напомним, на подлете к Москве за последние сутки сбили 41 беспилотник. Атаку БПЛА на столицу средства ПВО отражают с вечера 22 сентября. Обломки дрона повредили четыре машины в подмосковном Реутове, сообщил глава округа Филипп Науменко. Жертв и разрушений нет, угроза для граждан отсутствует, добавил он.

    Аэропорт Шереметьево приостанавливал прием и отправку рейсов. В Росавиации сообщали, что ограничения вводили с 20.20 мск 22 сентября до полуночи для обеспечения безопасности полетов. Около 1.00 мск гавань заработала в стандартном режиме.

    «Аэрофлоту» и «Победе» пришлось скорректировать расписание рейсов. Часть летевших в Москву самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару. Авиакомпания «Аэрофлот» намерена вернуться в штатный режим выполнения рейсов до конца дня, заявили в пресс-службе.

    Отметим, всего с полуночи до 07.00 мск 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА. Беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, а также Московским регионом и Крымом.

    23 сентября 2025, 15:59
    Рубио назвал условие для введения новых санкций США против Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не будет вводить дополнительные санкции против России, пока европейские партнеры продолжают закупать нефть и газ у Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант усиления давления на Россию, если понадобится, однако считает необходимым согласовать такие шаги с европейскими союзниками, передает ТАСС.

    Рубио пояснил, что Европа должна первой прекратить покупки российских энергоресурсов, прежде чем Вашингтон предпримет аналогичные меры. По его словам, «в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России». Он добавил, что считает важным, чтобы именно европейские союзники проявили инициативу в этом вопросе.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    23 сентября 2025, 15:10
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    23 сентября 2025, 04:30
    Собянин сообщил об уничтожении 11-го после полуночи БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

    Собянин сообщил об уничтожении 11-го после полуночи БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Три беспилотника сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    РИА «Новости» уточняет, что число уничтоженных во вторник БПЛА, летевших на Москву, достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 15 БПЛА были сбиты в понедельник.

    22 сентября 2025, 20:56
    Женщина спрыгнула с Парящего моста в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женщина погибла после того, как спрыгнула с Парящего моста в парке Зарядье в Москве, сообщили в оперативных службах.

    По словам представителя экстренных служб, «около 19:00 женщина спрыгнула в Москву-реку с Парящего моста. Она погибла», передает ТАСС.

    Тело женщины было извлечено из воды спасателями. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других оперативных служб. Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения для выяснения всех обстоятельств случившегося.

    Ранее в Забайкальском крае сильный ветер сдул женщину с ребенком с навесного моста, женщина погибла, несовершеннолетнего госпитализировали.

    23 сентября 2025, 15:38
    Минобороны сообщило о контроле над большей частью Купянска

    Минобороны: ВС России взяли под контроль 5,6 тыс. зданий в Купянске

    Минобороны сообщило о контроле над большей частью Купянска
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска и продолжают блокировать противника с юга, сообщило Минобороны.

    В Минобороны отметили, что операция по освобождению Купянска продолжается. По информации из Telegram-канала ведомства, российские соединения и воинские части группировки войск «Запад» взяли под контроль 5 667 (65%) зданий из 8 667 в городе.

    Минобороны подчеркнуло, что российские войска сумели заблокировать значительную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв противника в полукольцо, а сейчас продолжают выполнение задач по блокированию с юга.

    «В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в ее полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны», – заявили в Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что в Купянске блокировано до 700 военнослужащих ВСУ, из которых 250 уже уничтожено.

    Ранее ВС России взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска.

    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам. Военкор Федор Громов в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснил, что использование газовой трубы для перемещения заметно облегчает логистику и снабжение бойцов на переднем крае.

    22 сентября 2025, 21:50
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой

    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр столицы рассказал, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали два аппарата, следовавших в направлении города, пострадавших и разрушений нет.

    Два украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале, передает ТАСС. По его словам, средства ПВО Минобороны сбили цели, и, согласно предварительной информации, повреждений инфраструктуры и пострадавших граждан не зафиксировано.

    Собянин также отметил, что экстренные службы продолжают работу на местах падения беспилотников. Отмечается, что инцидент не повлиял на жизнедеятельность города, и ситуация находится под контролем городских и федеральных ведомств.

    Ранее утром мэр сообщал о семи других сбитых беспилотниках, которые также пытались атаковать столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву. Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву.

    22 сентября 2025, 23:18
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 14
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 14
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбито еще два вражеских беспилотных средства, атаковавших Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он сообщил, что на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    «Число сбитых беспилотников, атаковавших Москву, достигло 14», – говорится в сообщении ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подверглась атаке беспилотников. В Шереметьеве ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево.

    23 сентября 2025, 09:55
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов на подлете к Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    При попытке подлететь к Москве были нейтрализованы два беспилотника, на месте падения их обломков идут работы экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    По словам мэра Собянина, два вражеских беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

    Как сообщил Собянин в Max специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков дронов.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников при подлете к столице. Сообщалось, что в небе над Московским регионом с вечера 22 сентября предварительно было сбито уже 36 БПЛА.

    23 сентября 2025, 00:13
    ПВО сбила два атаковавших Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожены еще два БПЛА, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что силами ПВО уничтожены «еще два вражеских бпла, атаковавших Москву». Экстренные службы прибыли на место падения обломков беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении уже 17 БПЛА.


    22 сентября 2025, 23:27
    Собянин сообщил об уничтожении атаковавшего Москву БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Сбит беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    На место падения обломков дрона прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва была атакована беспилотниками. Сбито уже 15 БПЛА.

    22 сентября 2025, 22:12
    iPhone 17 поступили в свободную продажу в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В сети restore: стартовала выдача предзаказанных iPhone 17, в магазинах Москвы iPhone 17 поступили в свободную продажу, сообщили в компании.

    «Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о начале выдачи предзаказов», – говорится в сообщении.

    Компания сообщила, что iPhone 17 доступны для свободной покупки с 22 сентября как онлайн, так и в розничных магазинах столицы. В другие города России новинки поступят в продажу в течение ближайшей недели, передает РИА «Новости».

    По итогам предзаказов на 22 сентября отмечен существенный рост интереса – рост количества предзаказов в 2025 году составил 58% по сравнению с прошлым годом, а по выручке рост достиг 62%.

    Москва, Петербург и Екатеринбург обеспечили 65% всех оформленных предзаказов. В списке городов-лидеров также оказались Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара и Краснодар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Apple представила линейку смартфонов iPhone 17 на осенней презентации. По информации пресс-служб «Яндекс Маркета», Ozon и CDEK.Shopping, на российских маркетплейсах стартовые цены на iPhone 17 находятся в диапазоне от 91 тыс. до 290 тыс. рублей. В МТС сообщили, что цены на предзаказ варьируются от 110 тыс. до 300 тыс. рублей, а в магазинах restore: модель iPhone 17 на 256 Гб стоит 115 тыс. рублей.

    22 сентября 2025, 22:29
    Сбит летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    На месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подверглась атаке беспилотников. В Шереметьеве ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Расписание авиарейсов «Победы» изменилось из-за временных ограничений на полеты в воздушном пространстве центральной России. ПВО отразила атаку беспилотников на Севастополь.

    23 сентября 2025, 00:55
    Уничтожены три атаковавших Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Сбиты три атаковавших Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков БПЛА, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении уже 20 беспилотных летательных аппаратов. 15 из них были сбиты в понедельник, остальные – после полуночи.

    22 сентября 2025, 21:48
    В Москве отменили и задержали десятки авиарейсов после атаки БПЛА

    В столичных аэропортах задержали и отменили 37 рейсов из-за атаки дронов ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Столичные аэропорты столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов после атаки украинских беспилотников, при этом наиболее серьезно пострадали пассажиры Шереметьево.

    В Шереметьево задержан 21 рейс и один отменен, в Домодедово задержаны девять рейсов и отменены два, во Внуково задержаны четыре рейса, а в Жуковском задержек и отмен не зафиксировано.

    Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил: «Система ПВО сбила девять беспилотников, летевших на столицу». По его словам, ни один из дронов не достиг центра города.

    В 20.20 Росавиация ввела временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов из аэропорта Шереметьево. Ожидается, что меры будут действовать до стабилизации ситуации.

    Ранее в понедельник силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями.

    23 сентября 2025, 01:54
    Уничтожен летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Сбит БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении уже более 20 беспилотных летательных аппаратов. Российские средства ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник над различными регионами страны и Черным морем.

