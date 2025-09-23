  • Новость часаЭксперт: Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    23 сентября 2025, 14:23

    Путин указал на снижение финансирования сельского хозяйства в ЛНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником президент России Владимир Путин отметил уменьшение финансирования сельского хозяйства в регионе.

    Путин указал, что в 2024 году на эти цели было выделено 3 млрд рублей, тогда как на 2025–2027 годы запланировано всего 5 млрд рублей на три года, передает РИА «Новости».

    «За три года – пять миллиардов, а за один прошлый было три», – подчеркнул Путин. Он поручил Пасечнику совместно с Минсельхозом пересмотреть и проработать этот вопрос. Пасечник объяснил, что ранее значительные средства были направлены на активную поддержку сельхозпроизводителей на старте.

    В ответ президент отметил необходимость проанализировать, насколько оправдано такое снижение финансирования.

    Ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой ЛНР Пасечником.

    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России

    Германия поддержала разработку вооружений для атаки заводов на территории России

    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп заявил о готовности Германии содействовать Украине в создании вооружений для ударов по российским объектам.

    Германия намерена оказать поддержку Украине в разработке вооружений, необходимых для поражения промышленных объектов на территории России, передает украинский телеканал ТСН. Такое заявление сделал глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, уточнив, что речь идет о средствах для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле.

    Ревекамп подчеркнул: «Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле».

    По словам депутата, Германия также заинтересована в обеспечении создания на Украине дальнобойных систем вооружений. В то же время он исключил отправку военных НАТО на Украину во время конфликта, однако допустил размещение немецких войск в будущем для гарантий безопасности, когда закончится вооруженное противостояние.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев. «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. Канцлер Фридрих Мерц может смениться досрочно.

    Европейские кураторы Украины, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера, заявили, что за атакой БПЛА стоит Москва, а не Киев, и рассмотрели инцидент в Польше как подтверждение угрозы со стороны России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.

    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей

    Суд рассмотрел иск о долге Галкина за электричество в Грязях

    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Иноагент Максим Галкин оказался ответчиком по иску на сумму свыше 500 тысяч рублей из-за неоплаченной электроэнергии.

    Иск к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию подал «Мосэнергосбыт», передает ТАСС. Сумма требований превышает 500 тыс. рублей. Предмет взыскания – неоплаченная электроэнергия дома артиста в деревне Грязи.

    Черемушкинский районный суд Москвы принял дело к производству. В пресс-службе суда уточнили: «В производстве Черемушкинского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску АО «Мосэнергосбыт» к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября 2025 года».

    В иске фигурирует сумма свыше 500 тыс. рублей. Судебное разбирательство назначено на 25 сентября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алла Пугачева перестала оформлять ОСАГО на свои элитные автомобили, включая Rolls-Royce Phantom. Певица заявила, что вынужденный переезд их семьи на Кипр связан с позицией ее супруга Максима Галкина* (признан иноагентом в России). Снос замка Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь под Москвой оценили в 40 млн рублей, включая разбор здания и вывоз мусора.

    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву», – написал он в своем Telegram-канале. Мэр также добавил, что на местах работают все экстренные службы города.

    Ранее в понедельник силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями.

    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    Белый дом: Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением президента России Владимира Путина о продлении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    По словам Левитт, глава Белого дома лично осведомлен о предложении Москвы о ДСНВ, передает РИА «Новости».

    «Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему», – отметила она.

    Напомним, на совещании с Совбезом в понедельник Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года, а также сообщил, что Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ.

    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ рублями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие разрешения на оплату российского газа в рублях иностранными покупателями.

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Ранее действовавшее разрешение действовало до 1 октября текущего года, теперь срок продлен до 31 декабря 2025 года.

    В марте 2022 года Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях.

    Ранее в США оценили решение российского лидера продавать газ за рубли.

    Военный эксперт объяснил замысел Киева при налете дронов на Москву

    Военный эксперт Кнутов: Налет украинских БПЛА на Москву – пиар-акция Зеленского

    Военный эксперт объяснил замысел Киева при налете дронов на Москву
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ запускают БПЛА мелкими группами с разных направлений, пытаясь нащупать наиболее уязвимые места в системе противовоздушной обороны Москвы. Противник преследует несколько целей, одна из которых – получить от США и Европы ЗРК Patriot, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Напомним, на подлете к Москве за последние сутки сбили 41 беспилотник.

    «Налет украинских БПЛА на Москву носит политический характер. Это очередная «пиар-акция», на этот раз приуроченная к визиту Владимира Зеленского в Нью-Йорк и его предстоящей встрече с Дональдом Трампом. Зеленскому нужны аргументы для того, чтобы получить ЗРК Patriot», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что ранее ВС России нанесли удары по Киеву и другим городам Украины, где находятся оборонные предприятия, включая те, где противник в очередной раз пытался наладить выпуск оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». «В этих условиях решение направить десятки дронов на Москву призвано продемонстрировать США и Европе: ВСУ якобы способны нанести Москве ущерб, но сами они нуждаются в средствах обороны», – добавил собеседник.

    Кроме того, у происходящего есть и внутриукраинское измерение. Ранее Зеленский встретился  с представителями своей партии «Слуга народа», одной из тем стало содержание ВСУ на 2026 год. «Атакой дронов на столицу России украинская сторона хочет показать, что она может «огрызаться». В то же время это нехороший знак, который говорит о желании Зеленского воевать, что называется, до последнего украинца», – рассуждает Кнутов.

    Он указал, что налет БПЛА длится с вечера понедельника, и при этом дроны летят на Москву по две – три штуки. Такая тактика выбрана противником неслучайно. «Он запускает аппараты мелкими группами с разных направлений, пытаясь нащупать наиболее уязвимые места в нашей системе противовоздушной обороны. Если бы ВСУ сразу направили, скажем, 30-40 беспилотников, то примерно половина была бы уничтожена», – пояснил эксперт.

    «Более того, важно понимать, что у нас задействуются не только зенитно-ракетные средства, но и мобильные группы ПВО, вертолеты, которые перехватывают цели в воздухе», – перечислил аналитик, уточнив, что ни одна система не может дать 100% гарантии полной защиты от средств воздушного нападения.

    «Тем более, что дроны все время совершенствуются и создаются совместно с западными компаниями таким образом, чтобы их очень сложно было засечь на радарах. Кроме этого, Запад делится с Украиной разведданными и дает позиции, где расположены системы ПВО. В результате противник может вычислить их зону поражения и определить высоты, на которых надо проходить те или иные участки, чтобы аппараты были менее заметны», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, налет говорит о том, что предприятия и школы дроноводов на территории Украины продолжают действовать. Задача ВС России – их выявлять и уничтожать высокоточным оружием», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Любитель красивых пиар-жестов Зеленский на встречу с Трампом решил привезти красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом. Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Но что-то пошло не так. Украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы. Но это в том числе и разведка боем. Киев пробивает маршрут к Москве. То, что три десятка дронов до нее преодолели сотни километров, для них уже результат. Идет работа на поиск бреши в сам город. А ее нет», – заключил военкор.

    Напомним, на подлете к Москве за последние сутки сбили 41 беспилотник. Атаку БПЛА на столицу средства ПВО отражают с вечера 22 сентября. Обломки дрона повредили четыре машины в подмосковном Реутове, сообщил глава округа Филипп Науменко. Жертв и разрушений нет, угроза для граждан отсутствует, добавил он.

    Аэропорт Шереметьево приостанавливал прием и отправку рейсов. В Росавиации сообщали, что ограничения вводили с 20.20 мск 22 сентября до полуночи для обеспечения безопасности полетов. Около 1.00 мск гавань заработала в стандартном режиме.

    «Аэрофлоту» и «Победе» пришлось скорректировать расписание рейсов. Часть летевших в Москву самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару. Авиакомпания «Аэрофлот» намерена вернуться в штатный режим выполнения рейсов до конца дня, заявили в пресс-службе.

    Отметим, всего с полуночи до 07.00 мск 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА. Беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, а также Московским регионом и Крымом.

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой

    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве

    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр столицы рассказал, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали два аппарата, следовавших в направлении города, пострадавших и разрушений нет.

    Два украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале, передает ТАСС. По его словам, средства ПВО Минобороны сбили цели, и, согласно предварительной информации, повреждений инфраструктуры и пострадавших граждан не зафиксировано.

    Собянин также отметил, что экстренные службы продолжают работу на местах падения беспилотников. Отмечается, что инцидент не повлиял на жизнедеятельность города, и ситуация находится под контролем городских и федеральных ведомств.

    Ранее утром мэр сообщал о семи других сбитых беспилотниках, которые также пытались атаковать столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву. Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву.

    ПВО уничтожила семь дронов при атаке на Москву

    Собянин: ПВО уничтожила семь дронов при атаке на Москву

    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Предварительно известно, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет, написал Собянин в Telegram-канале. Градоначальник добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

    Ранее Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву.

    Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями

    В Минобороны сообщили об уничтожении девяти БПЛА над Белгородской, четырех – над Курской

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минобороны рассказали о ликвидации тринадцати украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение трех часов.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской областью и четыре над Курской, передает ТАСС. В Минобороны России отметили, что инцидент произошел с 12:00 до 15:00 по московскому времени 22 сентября.

    В ведомстве уточнили: «Двадцать второго сентября в период с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией Белгородской области и четыре БПЛА – над территорией Курской области».

    Информация о пострадавших или разрушениях в результате перехвата беспилотников не приводится. Оперативные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки в приграничных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотников по школе и санаторию в поселке Форос в Крыму были госпитализированы 12 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, а двое переведены в реанимацию.

    В ночь на понедельник три беспилотника были уничтожены при попытке подлета к Ярославлю, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    В ночь на 22 сентября российские силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников, большинство из которых были сбиты над Ростовской областью и Краснодарским краем.

    Путин утвердил эксперимент по обороту сырья с драгметаллами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта, направленного на вовлечение в оборот сырья, содержащего драгоценные металлы.

    В проект включены руды, концентраты драгоценных и цветных металлов, а также отходы электроники, в которых содержатся ценные компоненты для добычи драгоценных металлов, передает ТАСС.

    Эксперимент стартует 1 января 2026 года и завершится 31 декабря этого же года.

    Ранее Путин предложил создать платформу БРИКС для драгоценных металлов и алмазов для борьбы с торговыми барьерами, мешающими рынку.

    Путин заявил о попытках Запада обрести стратегическое превосходство

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что накопленные стратегические вызовы обусловлены политикой Запада, направленной на дестабилизацию существующего баланса сил.

    Как передает ТАСС, Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что деструктивные действия Запада направлены на подрыв глобального паритета. По его словам, странами Запада реализуются военно-технические программы и доктринальные концепции, способствующие дестабилизации стратегической сферы и созданию угроз балансу сил.

    «Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала XXI века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения абсолютного, подавляющего превосходства», – заявил Путин.

    Он отметил, что эти процессы усугубляют международную напряженность и требуют от России дополнительных усилий по обеспечению национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) после 5 февраля следующего года.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры по новому договору о стратегическом наступательном вооружении (СНВ-4) между Россией и США маловероятны без восстановления определенного уровня взаимоотношений и взаимного доверия.

    Сийярто заявил о попытках Венгрии остановить меры ЕС против «Дружбы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не сможет заблокировать торговые ограничительные меры Евросоюза в отношении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Он пояснил, что для введения санкций требуется консенсус, частью которого Венгрия не станет, однако торговые меры принимаются квалифицированным большинством голосов, передает ТАСС.

    «Когда речь идет о санкциях, все просто, поскольку для введения санкций требуется консенсус, частью которого мы определенно не станем. Но когда речь идет о торговых мерах, требуется квалифицированное большинство голосов. Следовательно, мы не можем накладывать вето, но мы пытаемся убедить европейских коллег не вредить нашим интересам так сильно», – сказал Сийярто.

    Напомним, ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявлял, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.

    Женщина получила ранение при ночной атаке ВСУ на Астраханскую область

    ВСУ атаковали промышленный объект в Астраханской области, ранена женщина

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате ночной атаки украинских беспилотников на промышленный объект в Астраханской области ранена местная жительница.

    Средствами системы противодействия беспилотным атакам уничтожено 13 украинских дронов в небе над регионом за ночь, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram.

    Он уточнил: «Главной целью ВСУ был промышленный объект региона».

    В результате падения обломков сбитых дронов возникли локальные возгорания, которые были быстро ликвидированы. По словам губернатора, одна женщина получила ранения осколками выбитого стекла, ее оперативно доставили в больницу и оказали помощь, угрозы жизни нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Тяжело ранены четыре человека.

    В понедельник оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждениях после атаки БПЛА.

    В ЦБ сообщили о росте средней зарплаты в России

    Советник главы ЦБ Тремасов: Средняя зарплата в 2025 году в России выросла на 15%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов сообщил, что в 2025 году рост средней зарплаты в России составил примерно 15%.

    По его словам, темпы увеличения доходов населения остаются высокими, несмотря на некоторое снижение по сравнению с прошлым годом, передает ТАСС.

    «Доходы населения продолжают расти очень быстрыми темпами. Средние зарплаты в прошлом году на 19% в среднем по стране росли, в этом году рост немножко замедлился, но все равно очень высокий: порядка 15% рост средней зарплаты по стране», – сказал Тремасов.

    Ранее президент России Владимир Путин обозначил стратегическую цель для страны, подчеркнув значимость роста доходов граждан и повышения уровня жизни. Он заявил, что «чем больше зарплату люди получают, тем лучше».

    ВСУ атаковали частный дом в курском приграничье

    Дрон ВСУ ранил 68-летнюю жительницу села Песчаное Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки украинского FPV-дрона в селе Песчаное получила ранение жительница Курской области, у нее диагностирована минно-взрывная травма.

    Дрон Вооруженных сил Украины атаковал частный дом в селе Песчаное Беловского района Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram, в результате обстрела ранена 68-летняя женщина.

    Женщине оказали первую медицинскую помощь. В ближайшее время пострадавшую госпитализируют в Курскую областную больницу. Медики продолжают следить за ее состоянием.

    Ранее в зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск».

    В Минобороны рассказали о ликвидации 13 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение трех часов.

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением?

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Летчик Су-34: За время СВО изменились самолеты, тактика и цели

    «Базовый самолет Су-34 и его модернизированная модификация отличаются как "запорожец" и "мерседес"». Летчик бомбардировщика Су-34, прямо сейчас принимающий участие в украинской спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, как с 2022 года изменились боевые действия в воздухе и что означает возросшая интенсивность использования F-16 на Украине. Подробности

    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов

    Европейская «зеленая повестка», похоже, трещит по швам из-за нежелания Финляндии соблюдать экологические нормы ЕС. А все потому, что страна вынуждена вырубать собственные леса, которые ранее берегла, потребляя российскую древесину. Теперь же страдает не только экология, но и промышленность, и даже потребность финнов в отоплении и жилье. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

