Песков рассказал об отсутствии информации о планах Козака
Песков заявил, что не знает новое место работы Козака
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы экс-замглавы администрации Дмитрия Козака пока неизвестны, и вопрос о его возможной новой должности остается открытым.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что не располагает информацией о будущей работе бывшего заместителя главы администрации Дмитрия Козака, передает ТАСС.
На вопрос о возможном предложении Козаку новой должности представитель Кремля ответил: «Я не могу вам сказать о рабочих планах Дмитрия Николаевича». Песков также отметил, что, по его мнению, после отдыха Козак определится со своей дальнейшей профессиональной деятельностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Козак подал заявление об отставке по собственному желанию.
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Козака от должности заместителя руководителя администрации президента.