Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.2 комментария
ВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
Прошедшей ночью российские военные нанесли массированные удары по ряду объектов ВСУ и иностранных наемников в Одесской области и предприятию «Мотор Сич», удары проводились в ответ на террористическую атаку киевского режима на Форос в Крыму, сообщило Минобороны.
Групповой удар наносился по пунктам временной дислокации сил спецопераций ВСУ и подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах Татарбунары и Рассейка Одесской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также поражены объекты по хранению беспилотных летательных аппаратов на аэродроме «Школьный» в Одесской области, откуда осуществлялись пуски ударных дронов по гражданской инфраструктуре в Крыму. Отмечается, что эти меры были предприняты для пресечения дальнейших террористических акций.
Кроме того, нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины. Там проводилась сборка ударных беспилотников, применяемых силами киевского режима для атак по территории России, уточнили в Минобороны.
Глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Тяжелые ранения получили четыре человека.
Позднее стало известно, что при атаке украинских дронов в районе Фороса погибли три человека.