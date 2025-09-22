Буданов отказался стать одним из лидеров партии Тимошенко на Украине

Буданов не принял предложение Тимошенко стать одним из лидеров «Батькивщины»

Tекст: Елизавета Шишкова

Юлия Тимошенко предложила главе Главного управления разведки Украины Кириллу Буданову занять одну из руководящих позиций в партии «Батькивщина», передает ТАСС.

Издание «Украинская правда» сообщает, что Буданов отказался принять это предложение.

По данным издания, потенциальная политическая сила под руководством Буданова, если она будет создана, способна преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в Верховную раду самостоятельно. В настоящее время президентские и парламентские выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения.

В «Украинской правде» прогнозируют, что после проведения выборов новый парламент станет более фрагментированным, поскольку на политическую арену выходит много новых партий, способных преодолеть минимальный избирательный барьер.

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа», обладающая сейчас монобольшинством, теряет позиции, а в самой партии признают, что повторение подобной системы власти больше нецелесообразно. Один из руководителей политсилы заявил: «Эксперимент с монобольшинством привел к страшному разбалансированию системы власти».

Лидером возможных будущих парламентских выборов аналитики называют потенциальную партию экс-главкома ВСУ и посла Украины в Британии Валерия Залужного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Британии Валерий Залужный отказался официально войти в политическую команду Владимира Зеленского, но пообещал не критиковать его публично.

Представитель Залужного Оксана Тороп опровергла сообщения о его скрытой подготовке к участию в президентских выборах на Украине.

При этом Владимир Зеленский выразил желание провести выборы президента Украины, чтобы прекратить политические споры.