Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Александр Хинштейн, избранный губернатором Курской области, официально вступил в должность, передает ТАСС. Торжественная церемония прошла в концертном зале «Свиридовский». В ходе выступления Хинштейн заявил: «Сегодня важное событие в жизни региона, в жизни, которая уже начала меняться. Но прежде чем говорить о будущем, давайте почтим память тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину, за освобождение русской земли. Уважаемые жители Курской области, сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру».

Поздравления с победой Хинштейну передали полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Росгвардии Виктор Золотов.

По итогам выборов кандидат от партии «Единая Россия» Хинштейн, исполнявший обязанности губернатора, набрал 86,92% голосов, что подтверждено после обработки 100% протоколов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рустам Минниханов, Александр Хинштейн и Александр Дрозденко показали лучшие результаты на выборах губернаторов. Все губернаторы на Едином дне голосования получили более 60% голосов избирателей.