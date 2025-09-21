  • Новость часаПесков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине
    Немцы хотят альтернативу канцлеру-русофобу
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    В Германии предложили стрелять на поражение при появлении истребителей России
    Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша
    Трамп пригрозил «нехорошими вещами» Афганистану из-за базы Баграм
    NYT назвала цель наращивания мощи США в Карибском бассейне
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    25 комментариев
    21 сентября 2025, 14:17 • Новости дня

    Песков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине

    Песков: Путин открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к переговорам по урегулированию ситуации на Украине и надеется на взаимодействие с США в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    По словам Пескова, Путин, как и президент США Дональд Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей «украинской истории в русло мирного урегулирования». Он подчеркнул: «Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну а дальше посмотрим, что из этого получится», передает ТАСС.

    Песков также добавил, что в Британии Дональду Трампу могли рассказать о планах продолжать давление на Россию и усиливать санкции. По его словам, такие действия не способствуют мирному урегулированию.

    Ранее Песков заявил, что европейские страны делают все возможное, чтобы продолжить путь конфронтации и усилить напряженность. Кроме того, Песков сообщил о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США признали Европу угрозой мира на Украине.

    20 сентября 2025, 14:49 • Новости дня
    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ

    Зеленский объявил о создании штурмовых войск ВСУ

    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ближайшую неделю-десять дней на Украине планируется запуск нового отдельного рода войск – современных штурмовых подразделений с использованием дронов, заявил президент Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании отдельного рода штурмовых войск в составе вооруженных сил страны, передает РИА «Новости». Он пояснил, что принято решение о формировании этих подразделений, и подготовительные мероприятия уже начались. По словам Зеленского, работа новых штурмовых войск стартует примерно через неделю или десять дней. Президент отметил, что современные штурмовые войска будут оснащены дронами и соответствующим техническим обеспечением. Зеленский заявил: «Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и, я думаю, где-то (через) неделю-десять дней все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине не осталось никакой законной власти. Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой.

    Комментарии (9)
    20 сентября 2025, 20:44 • Новости дня
    Мирошник в стихах высмеял призыв Ющенко «идти на Москву»

    Мирошник в стихах высмеял призыв Ющенко идти на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в стихотворной форме прокомментировал призыв экс-президента Украины Виктора Ющенко послать ВСУ «на Москву».

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в стихах ответил на просьбу ТАСС прокомментировать слова бывшего президента Украины Виктора Ющенко, который предложил ВСУ «идти на Москву».

    Мирошник заявил: «Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву».

    Дипломат подчеркнул, что по пустословию и управляемости извне Ющенко уступает лишь Зеленскому, и предположил, что бывшему главе Украины лучше удается заниматься пчеловодством, чем политикой.

    «Престарелого Ющенко укусили любимые пчелы. В 2004 он киевский престол был не способен взять без третьего тура и манипуляций западников, а сегодня, разглядывая очередной пенек в своем имении под Киевом, готов отправить отступающую армию «на Москву». Засаленная седина Ющенко – не признак мудрости, а многозначительное чавканье – демонстрация заторможенности и скудоумия», – заявил Мирошник.

    Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил о необходимости для Киева идти дальше бывших государственных границ и продвигаться к Москве.

    Комментарии (10)
    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    Балицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы

    Балицкий заявил о риске катастрофы для Европы из-за ударов ВСУ по ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная авария на Запорожской атомной электростанции из-за ударов ВСУ может привести к радиационным последствиям как для региона, так и для всей Европы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил в своем Telegram-канале, что потенциальная катастрофа на Запорожской атомной электростанции из-за постоянных атак Вооруженных сил Украины может затронуть не только Запорожскую область, но и всю Европу.

    «Киевскому режиму плевать. Они готовы рискнуть будущим всей планеты ради своих политических амбиций», – заявил Балицкий.

    По словам Балицкого, Запорожская АЭС продолжает функционировать благодаря защите России и самоотверженности сотрудников станции. Он подчеркнул, что делается все возможное, чтобы сохранить работоспособность объекта и предотвратить угрозу радиационной аварии на фоне продолжающихся атак.

    Губернатор также обратил внимание на недостаточное освещение ситуации в иностранных СМИ, несмотря на недавние визиты журналистов из США, Бразилии, Чехии и Франции на станцию. Он отметил, что их репортажи замалчиваются, а эксперты МАГАТЭ, которых эвакуировали во время последней атаки дронов, ограничиваются только формальными докладами о радиационном фоне.

    Балицкий выразил недовольство отсутствием решительных заявлений и осуждения обстрелов со стороны МАГАТЭ и западных стран. По его мнению, международное агентство и западные СМИ демонстрируют двойные стандарты и игнорируют угрозу безопасности миллионов людей ради политической конъюнктуры.

    Он пообещал, что региональные власти и персонал ЗАЭС продолжат защищать станцию, восстанавливать разрушенное и рассказывать правду о ситуации, чтобы предотвратить опасные игры с ядерной безопасностью.

    Ранее на территории вблизи топливных складов Запорожской АЭС вспыхнул пожар после артиллерийского обстрела.

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий на прошлой неделе сообщил о сбитом FPV-дроне у территории ЗАЭС.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на опасность обстрелов Запорожской АЭС и подчеркнул ответственность Украины и западных стран за возможные последствия.

    Комментарии (5)
    21 сентября 2025, 00:28 • Новости дня
    Представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем «Интервидения»
    Представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем «Интервидения»
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Первый канал

    Tекст: Ирма Каплан

    Победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.

    «Победил Дык Фук, Вьетнам», – объявил Матвиенко во время подведения итогов.

    По словам члена жюри от России, композитора и продюсера, народного артиста России Игоря Матвиенко, выступление артиста из Вьетнама стало на конкурсе «образцово-показательным».

    «Образцово-показательным номером сегодня был Вьетнам. Я думаю, что в следующий раз, если все номера будут такого уровня, был бы удивительный конкурс. У Вьетнама были и этнические корни, были интересные костюмы. Само выступление современно, драматически интересно. Это прям реально было мощно», – приводит слова Матвиенко ТАСС.

    Матвиенко добавил, что в жюри «Интервидения» было очень сложно оценивать участников.

    «Я много раз сидел в жюри, но здесь сегодня мне было очень сложно. Очень сильные и интересные участники», – признался член жюри от России.

    Артист Дык Фук из Вьетнама набрал по итогам конкурса 422 балла. Киргизия на втором месте с 373 баллами, Катар на третьем – с 369 баллами.

    Напомним, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 млн рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и Shaman попросил жюри не оценивать его выступление.

    Также стало известно, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.

    До этого президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение» пожелал конкурсантам успеха и вдохновляющих выступлений. А глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия как организатор музыкального конкурса «Интервидение» не стремится к достижению политического эффекта.

    Комментарии (3)
    20 сентября 2025, 15:57 • Новости дня
    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами

    Зеленский высказал Польше и Румынии идею совместной борьбы с дронами

    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины предложил Польше и Румынии координировать силы ПВО для совместного перехвата дронов, пролетающих вблизи их границ на западе страны.

    Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Польше и Румынии согласованно сбивать беспилотники, угрожающие их воздушному пространству, передает передает РБК.

    По словам Зеленского, ПВО Украины сбивают все, что летит как на украинскую, так и на польскую территорию, и аналогично должна поступать Польша. Президент подчеркнул, что Румыния могла бы действовать по тому же принципу, ограничив операции западными районами, близкими к своим границам. Он уточнил, что на другие страны Киев не рассчитывает.

    На прошлой неделе Варшава и Бухарест сообщили о нарушениях своего воздушного пространства дронами. Польша зафиксировала около 20 беспилотников, которые сочла российскими, в ночь с 9 на 10 сентября. Минобороны России заявило, что удары наносились по западным регионам Украины, а объекты на территории Польши не планировались, использованные дроны не способны пролететь больше 700 км.

    В Румынии 14 сентября был обнаружен дрон у побережья Дуная близ Одесской области Украины, для перехвата которого были подняты два истребителя F-16. Аппарат, однако, изменил курс и вернулся на Украину. Российское посольство в Румынии назвало обвинения надуманными и необоснованными.

    Случаи нарушения воздушных границ привели к объявлению НАТО операции «Восточный часовой» по укреплению обороны. Глава МИД Польши допускал возможность введения бесполетной зоны над Украиной, однако румынский президент идею не поддержал.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что такие меры могут привести к войне между НАТО и Москвой.

    Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис заявил о необходимости закрытия неба над Украиной, несмотря на риск эскалации конфликта.

    Комментарии (10)
    21 сентября 2025, 02:30 • Новости дня
    Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша
    Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Победитель «Интервидения» из Вьетнама Дык Фук выиграл денежный приз в размере 30 млн рублей, который намерен потратить не совсем обычным образом.

    «Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», – приводит РИА «Новости» слова победителя, сказанные им в эфире шоу «Пусть говорят» на «Первом канале».

    Дык Фук добавил, что для него было бы большой честью сделать совместный номер с  русскими артистами и доучить русский язык. Кроме того, он мечтает «своими руками» написать песню на русском языке.

    После победы артист признался, что чаще всего слушал песни конкурсантов из России, Белоруссии и Казахстана. Он также отметил, что шокирован победой, к тому же, если бы не отказ Shaman от оценок жюри, победа могла бы от него ускользнуть.

    «Если бы Shaman все-таки продолжил участие и не отказался бы от оценки жюри, то, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу, <…> потому что мне правда очень нравится, как у Shaman поставлен голос, и песня тоже прекрасна», – цитирует Дык Фук ТАСС.

    Напомним, победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, о чем сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и попросил жюри не оценивать его выступление.

    Также стало известно, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.

    Комментарии (12)
    21 сентября 2025, 07:40 • Новости дня
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот

    Tекст: Ирма Каплан

    Организатор российского проекта по разработке бота для помощи военнослужащим ВСУ добровольно сдаться в плен сообщил об успешной работе бота и десятках спасенных от гибели украинцев.

    «С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности», – рассказал организатор проекта РИА «Новости».

    Группа российских волонтеров создала бот @FREE_SOLDIER2022 для помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) или солдатам для добровольной сдачи в плен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Херсонском и Запорожском направлениях солдаты ВСУ регулярно обращались с просьбой обеспечить возможность добровольно сдаться в плен, рассказали в российских силовых структурах.

    Группа украинских военных в Новониколаевке ошибочно оказалась на позициях российских войск и без сопротивления сдалась в плен.

    Комментарии (4)
    20 сентября 2025, 19:13 • Новости дня
    Ющенко призвал Киев идти на Москву

    Бывший президент Украины Ющенко призвал Киев идти на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил о необходимости для Киева идти дальше бывших государственных границ и продвигаться к Москве.

    Виктор Ющенко в интервью YouTube-каналу высказал мнение, что Киев не должен ограничиваться возвращением к границам 1991 года, передает RT. По его словам, некоторые политики довольствуются такими целями, однако сам он считает их недостаточными.

    «Мы по-разному считаем, что такое победа. Кто-то говорит: «Да оставьте линию так, как она есть, и то слава богу». А я не хочу так оставлять».

    Когда интервьюер уточнил, означает ли это движение на Москву, Ющенко ответил утвердительно: «На Москву».

    В завершение Ющенко выразил надежду, что Украина сможет стать, по его словам, «бронежилетом Европы».

    Ранее Владимир Зеленский предупредил депутатов правящей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» в случае ухудшения обстановки на фронте.

    Зеленский также предложил Польше и Румынии координировать работу сил ПВО для совместного перехвата дронов вблизи западных границ страны.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские войска развивают наступление почти по всей линии боевых действий в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (13)
    21 сентября 2025, 03:40 • Новости дня
    Вучич заявил о желании Запада «кричать и угрожать» из-за возможности визита Лаврова
    Вучич заявил о желании Запада «кричать и угрожать» из-за возможности визита Лаврова
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Возможный визит главы МИД России Сергея Лаврова на военный парад «Сила единства» в Сербии 20 сентября заставил «обрывать телефоны» диппредставительства западных стран в Белграде, рассказал президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич сообщил: когда некоторые газеты объявили, что на военный парад приедут специальные гости, в том числе и из арабских стран, стали звонить из всех дипведомств западных стран.

    «Они спросили, правда ли, что приедет министр иностранных дел России, это же будет скандал! Поскольку они ничего не знали, за мной буквально началась гонка. Я сказал Тане Йович (советник президента по внешнеполитическим делам – прим. ВЗГЛЯД), чтобы она просила всех перезвонить мне. Тогда половина из них не станут этого делать и остынет от своих намерений, от  желания кричать и угрожать», – передает Objektiv слова Вучича на заседании Совета по сотрудничеству Республики Сербия и Республики Сербской.

    В субботу, 20 сентября в Белграде в честь Дня сербского единства прошел военный парад, на котором присутствовали глава ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, главы минобороны Франции, Венгрии, Азербайджана, Кипра и другие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Сербии в России Момчило Бабич сообщил о постоянном давлении со стороны западных дипломатов и решении отвергнуть призывы Запада отказаться от дружбы с Россией.

    Комментарии (2)
    20 сентября 2025, 19:24 • Новости дня
    Надпись «Слава России» появилась на табло поезда из Киева в Закарпатье

    Tекст: Вера Басилая

    В поезде, следовавшем из Киева в Рахов Закарпатской области, пассажиры заметили на электронном табло фразу «Слава России».

    Инцидент с появлением надписи произошел на электронном табло поезда Киев–Рахов в городе Яремче, передает РИА «Новости». Полиция Ивано-Франковской области подтвердила получение сообщения об этом утром в субботу.

    Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование табло, говорится в сообщении местной полиции. Ведомство начало проверку обстоятельств случившегося и выясняет, как именно могла появиться такая надпись.

    Официальные лица пока не предоставили дополнительной информации о возможных подозреваемых либо о происхождении надписи.

    После событий 2014 года власти Украины ведут политику, направленную на ограничение использования русского языка и всего, что связано с Россией. В 2019 году Верховная рада приняла закон, который обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах жизни.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила исключить из конституции страны упоминание русского языка.

    Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские зумеры и представители старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 01:53 • Новости дня
    Зеленский объявил санкции против Гуцул, Мизулиной и внука де Голля

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о трех пакетах санкций в отношении физических и юридических лиц России, указы о них опубликованы на сайте президента Украины.

    Всего в списках подсанкционных указаны 66 физических лиц и 13 компаний, против которых применено блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений и лишение всех украинских госнаград, передает ТАСС.

    В этот раз Зеленский поместил в списки главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул и внука первого президента Франции генерала Шарля де Голля Пьера. Кроме Гуцул в санкционном списке упомянуты еще 10 молдавских политиков.

    Среди россиян подсанкционными стали глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, первый замглавы МВД Андрей Кикоть, директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство. Также он заявил о намерении переехать в Москву ради сохранения семейных и традиционных ценностей для своих детей.

    Комментарии (3)
    20 сентября 2025, 23:45 • Новости дня
    Захарова высмеяла лингвистические проблемы пассажиров поезда на Львов

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале эпизод в поезде на Львов, в котором пассажирка требовала у соседей по купе прекратить изъясняться по-русски.

    «Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: «По-москальски будэте или по-эвропейски?» – поиронизирована в посте дипломат.

    Захарова приложила к посту ссылку на материал украинского издания «Страна», в котором запечатлен момент, когда в поезде, следующем во Львов, между пассажирами возникает словесный конфликт из-за русского языка.

    «А куда вы едете?» – спрашивает на украинском пассажирка с верхней полки.

    «Во Львов», – отвечает девушка снизу.

    «А почему вы тогда говорите по-русски? Вы что, в Россию едете? Вы русифицируете наших детей, сиди ома и не едь во Львов. Возвращайся домой в Россию, я предупредила!» – стращает хрипом сверху будущая европейка с Украины.

    Молодой человек снизу, реагируя на происходящее жестами и пытаясь съесть сосиску в тесте, закатывает глаза и показывает жест «ОК», не сказав ни единого слова.

    Ранее в этот день стало известно, что в поезде, следовавшем из Киева в Рахов Закарпатской области, пассажиры заметили на электронном табло фразу «Слава России».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские зумеры и представители старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 14:43 • Новости дня
    В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека

    Федорищев сообщил о гибели четырех человек при атаке БПЛА на Самарскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночной атаки беспилотников на территорию Самарской области погибли четыре человека, еще один получил ранения и находится под наблюдением врачей, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    В результате ночной атаки беспилотников в Самарской области погибли четыре человека, сообщил Федорищев в своем официальном аккаунте ВКонтакте.

    Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что власти региона поддерживают постоянную связь с пострадавшими семьями. Он пообещал, что им будет оказана необходимая помощь, включая материальную поддержку.

    Также губернатор сообщил, что в результате атаки пострадал еще один человек. По его словам, лучшие врачи региона сейчас делают все возможное, чтобы восстановить его здоровье.

    Минобороны сообщило, что в ночь на субботу в Самарской области было сбито 15 вражеских беспилотников.

    ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 160 беспилотниками.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 07:20 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ над регионами России
    Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в Telegram-канале Минобороны России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 12 дронов были сбиты над территорией Республики Крым, четыре – над акваторией Черного моря, еще два БПЛА нейтрализованы над Брянской и один – над Курской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Минобороны сообщило о 149 украинских беспилотниках, сбитых над российскими регионами.

    В течение пяти часов в субботу в небе над Белгородской и Курской областями были сбиты пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 00:03 • Новости дня
    Саудовская Аравия примет конкурс «Интервидение» в 2026 году
    Саудовская Аравия примет конкурс «Интервидение» в 2026 году
    @ Natalya Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии, сообщил ведущий конкурса от России певец Алексей Воробьев.

    «Мы рады сообщить о том, что Королевство Саудовская Аравия официально заявило о готовности принять у себя международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году», – сказал Воробьев.

    Об этом стало известно после того, как все страны-участницы представили свои номера в рамках финального шоу «Интервидение».

    Итогом выступления участников стало попурри из русских песен: хор исполнил тему из песен «Подмосковные вечера» и «Конь» группы «Любэ», ведущие конкурса Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина спели «Эхо любви», Татьяна Куртукова – мотив своего хита «Матушка», а Клава Кока – «Трава у дома». елагея исполнила песню «Течет река Волга», а Александр Маршал вместе со всеми артистами исполнил строки из песни Басты «Сансара».

    Напомним, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 млн рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и Shaman попросил жюри не оценивать его выступление.

    До этого президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение» пожелал конкурсантам успеха и вдохновляющих выступлений. А глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия как организатор музыкального конкурса «Интервидение» не стремится к достижению политического эффекта.

    Комментарии (0)
    Лебедев сообщил о поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    Лавров сообщил о серьезных попытках сорвать «Интервидение»
    Вучич заявил о желании Запада «кричать и угрожать» из-за возможности визита Лаврова
    Зеленский объявил санкции против Гуцул, Мизулиной и внука де Голля
    В Волгоградской области начался финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
    Катар потребовал от Израиля извинений
    Индия увеличила импорт российских удобрений до двухлетнего максимума

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

