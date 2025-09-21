Урну с прахом Бутусова захоронили на Кунцевском кладбище Москвы

Tекст: Дарья Григоренко

Урну с прахом Бутусова захоронили в секторе 10.06 более чем через 40 дней после его смерти. Проститься с режиссером пришли около 200 человек, среди которых были актеры московских театров, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин и художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли, передает ТАСС.

Как отметил на церемонии Константин Райкин, «Юрий Николаевич поселился в каждом из здесь присутствующих и еще в тысячах и тысячах его фанатов, потому что, может быть, это самое дорогое, прекрасное, волевое, что у нас когда-либо было. Он всегда будет объединять нас». Райкин подчеркнул, что уход Бутусова – «непостижимое событие», которое невозможно сразу принять, поэтому прощание с режиссером проходило несколько раз.

Перед захоронением прошла еще одна стихийная церемония прощания, когда собравшиеся подходили к портрету Бутусова и делились воспоминаниями. По словам вдовы режиссера Марии, она поблагодарила всех за любовь и выразила уверенность, что Юрий Бутусов сейчас это чувствует. Люди оставались возле могилы режиссера больше часа, вспоминая его вклад в театр и личные истории, связанные с ним.

Ранее прощание с Юрием Бутусовым прошло 23 августа в Театре имени Пушкина.

До этого сообщалось, что прах режиссера планируют доставить из Болгарии в Петербург.

Напомним, Юрий Бутусов, бывший главный режиссер Театра имени Вахтангова, утонул во время отдыха на болгарском побережье.