Анонсирован финальный бой игры «Зарница 2.0»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, на полигоне «Волжский» 21 сентября в 12:30 пройдет кульминационное событие финала Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для старшей возрастной категории – финальный бой за 1 и 2 место.

В нем примут участие армии «Ока» и «Кама» в каждой из которых 240 юношей и девушек, включая ведомственные и иностранные отряды. Управление финальным боем будет осуществлять командующий игрой, Герой России, Начальник Главного Штаба Движения «ЮНАРМИЯ», участник президентской кадровой программы «Время героев» Владислав Головин. Церемония закрытия и награждение победителей состоится 22 сентября на Мамаевом Кургане.

«Финальный бой Игры «Зарница 2.0» покажет, чья мотивация и сила воли оказались самыми сильными на пути к победе. В ситуации, где решения необходимо принимать в считанные секунды и от этого зависит успех твоей команды – на первый план выходит профессиональная подготовка и знания, полученные от наставников, а также физическая выносливость и критическое мышление. Ребята готовились к финальному бою «Зарницы 2.0» у себя в регионе и продолжили подготовку на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области. Эта база поможет им смело и уверенно выстроить стратегию на итоговом испытании», – подчеркнул Головин.

Cценарий финального боя предусматривает сражение армий при захвате условного населенного пункта. Участникам нужно будет использовать свои физические и тактические навыки, знания военного дела, работать с подразделениями соперника, вести штурм, оборону и атаку опорных пунктов, применяя дроны и инженерное оборудование. Бой пройдет с использованием современных технологий, таких как лазертаг и БПЛА.

«Для меня главное в этом финальном бое – увидеть, как ребята проявят свою ответственность и умение работать в команде. Я ожидаю, что каждый поймёт: от него лично зависит общий успех. Уже сейчас они предлагают свои идеи и принимают важные решения – это очень радует. Я уверен, что в бою они покажут мужество, быстроту реакции и зрелость. Этот опыт поможет им стать настоящими лидерами, которые любят свою Родину и готовы защищать её. Финальный бой – отличная проверка их навыков и характера, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть их рост и победу», – подчеркнул командующий армией «Ока», Герой России, кавалер ордена Мужества, участник президентской кадровой программы «Время героев» Илья Споняков.

Чтобы сделать бой максимально реалистичным, будет задействована техника инженерных войск Вооружённых Сил России: танки, бронемашины, БТР, инженерные системы, ручные и автоматические гранатомёты. Для имитации настоящих боевых действий также будут использованы взрывпакеты и дымовые завесы.

«От финального боя у меня большие ожидания. Это важный этап, где ребята смогут показать свои знания, умения и командный дух. Я уверен, что каждый из них проявит себя как настоящий лидер, научится принимать важные решения и получит ценный опыт, который поможет им в будущем стать офицерами и защитниками нашей Родины», – сказал командующий армией «Кама», кавалер двух орденов Мужества, участник кадровой программы «Время героев» Владислав Клепиков.

С 19 по 20 сентября финалисты второго заезда игры «Зарница 2.0» в старшей возрастной категории прошли военно-тактическую игру, которая состояла из нескольких фаз: основной фазы маневров, ночных боев и «тихой» фазы. Основная цель игры – выполнение различных тактических задач по легенде, которая основывается на разведывательной информации о Центре специальных операций условного противника, расположенном в районе Березовка-Центральный и населённом пункте «Заря». В ходе игры участники должны были выявить и захватить этот объект для получения важных оперативных данных.



