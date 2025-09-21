Вучич заявил о давлении и страхе из-за возможного визита в Сербию главы МИД России

Tекст: Ирма Каплан

Вучич сообщил: когда некоторые газеты объявили, что на военный парад приедут специальные гости, в том числе и из арабских стран, стали звонить из всех дипведомств западных стран.

«Они спросили, правда ли, что приедет министр иностранных дел России, это же будет скандал! Поскольку они ничего не знали, за мной буквально началась гонка. Я сказал Тане Йович (советник президента по внешнеполитическим делам – прим. ВЗГЛЯД), чтобы она просила всех перезвонить мне. Тогда половина из них не станут этого делать и остынет от своих намерений, от желания кричать и угрожать», – передает Objektiv слова Вучича заседании Совета по сотрудничеству Республики Сербия и Республики Сербской.

В субботу, 20 сентября в Белграде в честь Дня сербского единства прошел военный парад, на котором присутствовали глава ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, главы минобороны Франции, Венгрии, Азербайджана, Кипра и другие.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Сербии в России Момчило Бабич сообщил о постоянном давлении со стороны западных дипломатов и решении отвергнуть призывы Запада отказаться от дружбы с Россией.