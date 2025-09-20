  • Новость часаНазвана возможная причина обрушения в школе в Москве
    «Зарница 2.0» и ветераны СВО готовят патриотов нового поколения
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    Минобороны заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине
    Глава Минздрава Мурашко обозначил оптимальный размер зарплаты врачей
    Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области
    Министр обороны Литвы намекнула на возможность сбить российский самолет
    Подполье сообщило об ударах по складу ВСУ в Николаевской области
    Импорт китайских грузовиков в Россию резко снизился
    NBC: Чарли Кирка убили из немецкой винтовки Mauser XIX века
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    20 сентября 2025, 14:23 • Новости дня

    AFP: Макрон считает признание Палестины рычагом давления на Нетаньяху

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины в качестве дипломатического рычага для воздействия на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает Франс Пресс (AFP).

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины как инструмент давления на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. По данным источника, близкого к Макрону, президент Франции считает этот шаг «дипломатическим рычагом, чтобы оказать давление на Нетаньяху».

    Как отмечает агентство, решение о признании Палестины Макрон принял еще в апреле, во время возвращения во Францию после визита к границе Египта и сектора Газа. Официально признание планируется на 22 сентября, что ранее подтвердил сам французский лидер.

    Издание Politico ранее сообщило, что Израиль готовит ответные шаги на ожидаемое признание Палестины. Среди возможных мер называются ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. Париж, в свою очередь, также прорабатывает варианты ответа на возможные действия Израиля, если они будут носить враждебный характер.

    Ранее сообщалось, что десять государств планируют объявить о признании Палестины на конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.

    Израиль пригрозил закрыть французское консульство в Иерусалиме из-за позиции Парижа по Палестине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль, пока не изменит свою позицию по палестинскому вопросу.

    18 сентября 2025, 03:53 • Новости дня
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил отказ отстранить Израиль от соревнований за военную операцию в секторе Газа, заявив о том, что эта страна соблюдает принципы Олимпийской хартии.

    «Национальный олимпийский комитет Израиля, как и палестинский признаны МОК и имеют одинаковые права. Оба блюдут Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия нынешнего конфликта для спортсменов», – цитирует портал Marca ответ МОК.

    МОК приводит в качестве примера последние Олимпийские игры в Париже, где  команды обеих делегаций участвовали, а их спортсмены мирно сосуществовали под одной крышей в Олимпийской деревне.

    Давление на МОК с целью принятия возможных мер против Израиля основано на том, что уже произошло, когда он ввел санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии после начала украинского конфликта.

    Кроме того, олимпийский орган постановил ряд требований, которым должны соответствовать российские и белорусские спортсмены для участия в Париже в 2024 году в качестве нейтральных спортсменов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, испанский премьер-министр Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила руководителей Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в  подстрекательстве к геноциду в секторе Газа.

    18 сентября 2025, 21:20 • Новости дня
    Протестующие в Париже спели песню на мотив «Катюши»
    Протестующие в Париже спели песню на мотив «Катюши»
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Парижа участники протестов против мер экономии устроили танцы, зажгли фаеры и исполнили протестный текст на мотив «Катюши».

    Протестующие скандировали лозунги и несли плакаты с требованиями отправить президента Франции Эммануэля Макрона в отставку и объявить всеобщую забастовку, передает РИА «Новости».

    Одна из групп на бульваре Тампль исполнила песню на мотив «Катюши», заменив оригинальный текст на протестный. Многие манифестанты собрались на площади Бастилии, где держали плакаты с надписями «Мы не дойные коровы!» и «Эй, Лекорню! Обложите налогами сверхприбыли!».

    Среди участников были представители различных политических сил, в том числе партии «зеленых» и партии «Непокорившаяся Франция». Некоторые несли флаги этих движений наряду с атрибутикой профсоюзов.

    Ранее протестующие заблокировали оборонный завод Eurolinks в Марселе.

    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    18 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Брижит Макрон заявила о готовности доказать суду свое рождение женщиной

    Супруги Макрон заявили о готовности доказать, что Брижит родилась женщиной

    Брижит Макрон заявила о готовности доказать суду свое рождение женщиной
    @ London News Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит готовы предоставить фотографии, а также научные доказательства женского пола первой леди в американском суде.

    Макрон и его супруга Брижит готовы предоставить суду в США фотографии и научные доказательства того, что первая леди Франции родилась женщиной, передает РИА «Новости». Адвокат президентской четы Том Клэр сообщил, что эти материалы будут представлены в ходе судебного разбирательства по иску Макронов против американской журналистки Кэндис Оуэнс, обвинившей первую леди во лжи относительно ее пола.

    Адвокат подчеркнул, что экспертные показания, которые будут использованы в суде, будут носить научный характер. По его словам, Эммануэль и Брижит Макрон готовы продемонстрировать как общие, так и детальные доказательства того, что заявления журналистки не соответствуют действительности. Клэр отметил, что Брижит Макрон намерена сделать все возможное для восстановления истины.

    Отвечая на вопрос о наличии фотографий Брижит Макрон во время беременности и с детьми, адвокат заявил, что такие снимки действительно есть, и они также будут представлены суду.

    Повышенный интерес к теме возник после выхода документального фильма Кэндис Оуэнс, который вызвал новую волну обсуждений и публикаций в интернете. В связи с этим президентская чета решила обратиться в суд за защитой чести и достоинства.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга наняли специалистов для сбора информации о журналистке Кэндис Оуэнс, которая назвала Брижит Макрон мужчиной.

    Президент США Дональд Трамп позвонил Кэндис Оуэнс по просьбе Эммануэля Макрона, чтобы та прекратила публичные заявления о Брижит Макрон.

    Супруги Макрон обратились в суд штата Делавэр с требованием компенсации ущерба из-за заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.

    Журналистка Оуэнс заявила о готовности судиться по этому поводу.

    20 сентября 2025, 11:14 • Новости дня
    Объявлено время признания Палестины десятью странами ООН

    Франс Пресс анонсировал признание Палестины десятью странами ООН

    Объявлено время признания Палестины десятью странами ООН
    @ David Canales/SOPA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Нью-Йорке десять государств намерены официально объявить о признании Палестины на конференции на полях Генассамблеи ООН 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона.

    Десять стран заявят о признании Палестины в рамках конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. Советник президента Франции уточнил, что решение будет оглашено на специальном мероприятии в понедельник и решение принять участие в признании уже приняли Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью, в которой официально объявит о признании Палестины, его выступление назначено на 15:00 по местному времени (22:00 мск). Макрон также будет председательствовать на конференции совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который присоединится по видеосвязи.

    Напомним, что СССР официально признал Палестинское государство 18 ноября 1988 года. С января 1990 года в Москве работает посольство Государства Палестина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции после заявления о признании Палестины. Кабмин Британии потребовал от Кира Стармера признать Палестину. Эмманюэль Макрон заявил о намерении признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

    18 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Анонсировано заседание СБ ООН по Газе и Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа и по конфликту на Украине состоятся 23 сентября.

    Как уточнили в постпредстве Республики Корея при ООН, исполняющей функции председателя Совбеза в сентябре, оба мероприятия запланированы на первый день недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Брифинг по Газе пройдет с 13.00 до 16.00 по времени Нью-Йорка (20.00–23.00 мск) с темой «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». Следом с 16.00 до 19.00 (23.00–02.00 мск) состоится заседание по Украине по вопросу «Поддержание мира и безопасности на Украине».

    Ожидается, что оба мероприятия пройдут с участием представителей стран высокого уровня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что выступление главы ведомства Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН предварительно назначено на 27 сентября.

    Напомним, журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничением передвижения.

    В августе президент России Владимир Путин определил состав российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

    18 сентября 2025, 21:33 • Новости дня
    Полиция применила дубинки для разгона протестующих во Франции

    Французская полиция задержала 181 участника акций против сокращения соцрасходов

    Tекст: Денис Тельманов

    Порядка двух десятков человек получили ранения в ходе массовых протестов против социальных реформ, прошедших в крупнейших городах Франции.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали 181 манифестанта по всей стране в ходе протестов против планов властей сократить расходы на социальные нужды, сообщает Le Parisien. В Париже задержали 31 человека, при этом 22 получили ранения, среди которых 11 сотрудников полиции и один журналист.

    В общей сложности состоялось 700 акций. По оценке МВД, участие в протестах приняли более 500 тыс. человек, однако, по данным профсоюза CGT, на улицы вышли свыше 1 млн.

    В ряде городов, включая Париж, Нант, Ренн, Лион и Марсель, демонстрации переросли в беспорядки: радикальные участники громили магазины и отделения банков.

    Полиция активно задерживала нарушителей порядка, применяла слезоточивый газ и дубинки, а для обеспечения безопасности власти вывели на улицы более 80 тыс. полицейских и жандармов, использовали бронетехнику и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что Россия не имеет отношения к потрясениям во Франции.

    Во Франции произошли массовые протесты, в ходе которых задержали более 500 человек и случились стычки между протестующими и силовиками в Париже.

    В результате действий демонстрантов во Франции были повреждены кабели и система семафоров, что привело к остановке междугородных поездов на юго-западе страны.

    19 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    Небензя возложил ответственность за «парализованный» СБ ООН на США

    Небензя: СБ ООН парализован по воле США

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция США относительно действий Израиля приводит к тому, что СБ ООН оказался парализован, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    После того, как Вашингтон вновь наложил вето при голосовании по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Газе, Небензя заявил: «СБ ООН так и будет оставаться свидетелем катастрофы, парализованный не какими-то своими структурными проблемами, а по воле, точнее из-за ее отсутствия, одной-единственной делегацией».

    Он призвал американских коллег признать, что их «тихая дипломатия на земле» саботируется самим Израилем, а не «здравыми голосами мирового сообщества», передает ТАСС.

    Небензя указал на «агрессивную вылазку» Израиля «против суверенного Катара». По словам дипломата, действия Израиля стали «ударом по самой идее достижения договоренностей». Он подчеркнул, что агрессивная операция против Катара, одного из главных посредников на переговорах, обесценила заявления Израиля о готовности к дипломатии и сделкам.

    Небензя также подверг критике поведение США, обвинив Вашингтон в использовании визового рычага. Он призвал американские власти пересмотреть решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    По мнению Небензи, пока США не пересмотрят свою позицию по кризису в Газе и не воспримут многостороннюю дипломатию в ООН как важный инструмент, прорывов на Ближнем Востоке ожидать не стоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Израиль нанес удар по зданию в Дохе, где находились представители ХАМАС. Израиль также пригрозил изгнать ХАМАС из Катара.

    18 сентября 2025, 22:21 • Новости дня
    Во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек

    Полиция задержала 309 человек на акциях протеста во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Франции задержала 309 человек на акциях протеста против планов правительства сократить расходы на социальные нужды.

    Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо сообщил, что «309 человек задержаны, из них 134 помещены под стражу». Он отметил, что на улицы вышли около 7,3 тыс. радикально настроенных участников, однако, по его словам, демонстрантам не удалось парализовать страну, передает ТАСС.

    В общей сложности, по данным МВД Франции, в протестах по всей стране приняли участие более 500 тыс. человек. Крупнейшая французская профсоюзная организация «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) сообщает, что на акции вышли свыше 1 млн человек.

    Массовые манифестации прошли не только в Париже, но и в Нанте, Ренне, Лионе и Марселе, где протесты сопровождались беспорядками. Радикальные группы громили магазины и отделения банков, полиция применяла слезоточивый газ для усмирения демонстрантов.

    Для обеспечения порядка МВД Франции мобилизовало более 80 тыс. сотрудников полиции и жандармерии, а также задействовало бронетехнику и беспилотники. Власти подчеркнули, что ситуация находится под контролем, несмотря на попытки дестабилизации.

    Ранее участники протестов против мер экономии в центре Парижа устроили массовые танцы, зажгли фаеры и исполнили протестный текст на мотив «Катюши».

    Протестующие заблокировали оборонный завод Eurolinks в Марселе.

    В ходе массовых протестов против социальных реформ в крупнейших городах Франции порядка двух десятков человек получили ранения.

    18 сентября 2025, 20:25 • Новости дня
    Двое израильтян были застрелены возле КПП «Алленби» на границе с Иорданией

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере два гражданина Израиля погибли в результате вооруженного нападения возле пограничного перехода с Иорданией, где произошла перестрелка.

    Двое израильтян были застрелены неизвестным боевиком у погранперехода «Алленби» на границе Израиля и Иордании, передает ТАСС. Инцидент произошел рядом с пунктом пропуска, когда нападавший открыл огонь по находившимся там людям.

    По информации телеканала Al Hadath, стрелявший был водителем грузовика с гуманитарной помощью, которая предназначалась для палестинцев в секторе Газа. Израильские военные оперативно нейтрализовали нападавшего на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади подписали соглашение о взаимной отмене виз.

    В Египте началася подготовка палестинцев для будущего контингента безопасности, который должен будет занять позиции в секторе Газа после окончания конфликта.

    Более 300 россиян, возвращавшихся с хаджа, застряли в транзитных аэропортах Иордании и ОАЭ из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

    18 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    США в шестой раз заблокировали резолюцию в СБ ООН по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Соединенные Штаты в шестой раз за два года наложили вето на резолюцию по сектору Газа в Совете Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Вашингтон вновь остался единственным членом Совбеза, проголосовавшим против документа. Остальные члены Совбеза, включая Россию, Китай, Британию и Францию, поддержали предложение.

    Авторами резолюции стали десять непостоянных членов Совета Безопасности: Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. В документе содержится требование «немедленного, достойного и безоговорочного освобождения всех заложников» и призыв к правительству Израиля убрать все ограничения на ввоз гуманитарной помощи.

    Резолюция также настаивает на обеспечении безопасного и беспрепятственного распределения гуманитарной помощи по всему сектору Газа и полном восстановлении базовых услуг в регионе.

    Ранее колумнист турецкой газеты Hurriyet заявил, что Израиль оказывает влияние на позицию США по вопросу Газы.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию с призывом заморозить членство Израиля в ООН.

    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля.

    18 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    Протестующие заблокировали оборонный завод Eurolinks в Марселе

    Протестующие на юге Франции заблокировали оборонный завод Eurolinks

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе общенациональной забастовки во Франции демонстранты перекрыли завод Eurolinks в Марселе, продающий военную технику Израилю.

    Протестующие в Марселе заблокировали завод по производству вооружений Eurolinks, об этом сообщила депутат Национального собрания Франции Габриэль Катала на своей странице в соцсети X, передает ТАСС.

    Катала написала: «Браво манифестантам, которые сейчас в Марселе блокируют завод по производству вооружений Eurolinks, продающий военную технику Израилю».

    Во Франции 18 сентября проходит масштабная забастовка против предложенных правительством мер жесткой экономии. Власти страны прогнозируют участие примерно 900 тыс. человек в различных акциях по всей стране. Для обеспечения порядка МВД задействует более 80 тыс. сотрудников полиции и жандармерии, а также бронетехнику и беспилотники.

    К настоящему моменту по всей стране задержаны 55 человек, из них семь – в столичном регионе Иль-де-Франс, отмечает агентство.

    В четверг агентство Bloomberg отметило рост кризиса управляемости и усиление раскола в Европе.

    Ранее, 11 сентября, во Франции начались масштабные протесты, которые привели к задержанию более 500 человек и столкновениям между протестующими и полицией в Париже. До этого французские правоохранители задержали сотни участников массовых протестных акций.

    18 сентября 2025, 14:15 • Новости дня
    Российский посол отверг причастность России к протестам во Франции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская Федерация не имеет никакого отношения к происходящим во Франции потрясениям, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.

    «Прежде всего я хочу сказать, что Российская Федерация не имеет никакого отношения к тем потрясениям, которые происходят сегодня во Франции. Я не исключаю, что сегодня-завтра начнут нас обвинять в этом. Все, что происходит [во Франции], – это внутреннее, рукотворное», – подчеркнул дипломат в эфире «России-24», передает ТАСС.

    Мешков обратил внимание на ухудшение экономической ситуации во Франции, отметив, что единственным положительным показателем остается низкий уровень инфляции. По его словам, социально-экономическая обстановка в стране тяжелая, что неизбежно ведет к росту внутренней напряженности.

    Посол также выразил сомнение в том, что нынешние протесты могут изменить внешнеполитический курс Франции. Он отметил, что сейчас действует негласный общегосударственный запрет на контакты с российской стороной, из-за чего все политические силы страны дистанцируются от проблем в российско-французских отношениях.

    Мешков добавил, что исход текущего внутреннего кризиса во Франции станет очевиден после всенациональных протестов 18 сентября. Дипломат напомнил, что демонстрации 10 сентября были серьезными, но не смогли дестабилизировать ситуацию, и призвал дождаться итогов новых акций.

    Напомним, во Франции начались масштабные протесты, которые привели к задержанию более 500 человек и столкновениям между протестующими и полицией в Париже. До этого французские правоохранители задержали сотни участников массовых протестных акций.

    19 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Посол Палестины счел доклад ООН о геноциде Израиля закономерным

    Посол Палестины Нофаль: Доклад ООН о геноциде Израиля закономерен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль прокомментировал доклад комиссии ООН, признавшей действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    «Это закономерно. Так должно быть», – сказал Нофаль, передает ТАСС. Он подчеркнул, что палестинская сторона с первого дня выступает против убийств мирных жителей, независимо от их национальности или вероисповедания.

    Дипломат также отметил, что Израиль уже два года продолжает односторонние убийства в регионе, что, по его словам, является геноцидом.

    Кроме того, Нофаль рассказал о проблемах с выдачей виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Если визы не будут выданы, Палестина намерена подключиться к мероприятию по видео-конференц-связи, так как заседание имеет большое значение для страны.

    Напомним, глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к геноциду в Газе.

    Израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    18 сентября 2025, 12:45 • Новости дня
    Представительство России помогло в вывозе россиян из сектора Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское представительство при Палестинской национальной администрации посодействовало в вывозе российских граждан из сектора Газа, сообщил пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.

    Зарипова пояснила, что представительство России 17 сентября оказало содействие в вывозе российских граждан и членов их семей из сектора Газа, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вывоз россиян из сектора Газа начался после старта широкомасштабной военной операции Израиля по ликвидации последних оплотов движения ХАМАС.

    В ноябре 2024 года посол России в Катаре Дмитрий Догадкин пояснял, что российские дипломаты ведут активную работу по освобождению россиян, удерживаемых в секторе Газа.

    19 сентября 2025, 08:28 • Новости дня
    Израиль пригрозил закрытием французского консульства в Иерусалиме из-за Палестины

    Израиль пригрозил закрытием консульства Франции в Иерусалиме из-за Палестины

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль рассматривает варианты жесткого ответа, включая возможное закрытие французского консульства в Иерусалиме, на планы Парижа признать государственность Палестины, сообщает Politico.

    Источники Politico сообщают, что Израиль готовит жесткий ответ на возможное признание Францией государственности Палестины, передает ТАСС.

    По информации издания, обсуждаются различные сценарии, среди которых ускорение аннексии Западного берега реки Иордан, где работает Палестинская национальная администрация, а также закрытие французского консульства в Иерусалиме. Еще одной мерой может стать воздействие на объекты, находящиеся во владении Франции на территории Израиля, включая известное христианское место паломничества – Святилище Элеоны.

    Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель ранее в интервью французскому радио заявила, что закрытие французского дипломатического представительства в Иерусалиме, которое существовало еще до создания государства Израиль в 1948 году, в повестке дня премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    По словам одного из европейских дипломатов, Израиль не остановится ни перед чем в плане ответных действий, и развитие событий может привести к серьезному ухудшению отношений между странами.

    Дипломат отметил, что президент Эмманюэль Макрон стал одной из ключевых фигур, продвигающих признание Палестины, что уже осложнило диалог между Парижем и Тель-Авивом. Сейчас Палестину признали 148 стран – членов ООН, а ее посольства или постоянные представительства открыты в 95 государствах. Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, признал Палестину еще в 1988 году.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль до изменения своей позиции. Макрон заявил о намерении признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил о приближении точки невозврата по созданию двух государств из-за действий Израиля в Газе.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство, что создает угрозу стабильности региона.

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

