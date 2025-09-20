AFP: Макрон считает признание Палестины рычагом давления на Нетаньяху

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины как инструмент давления на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. По данным источника, близкого к Макрону, президент Франции считает этот шаг «дипломатическим рычагом, чтобы оказать давление на Нетаньяху».

Как отмечает агентство, решение о признании Палестины Макрон принял еще в апреле, во время возвращения во Францию после визита к границе Египта и сектора Газа. Официально признание планируется на 22 сентября, что ранее подтвердил сам французский лидер.

Издание Politico ранее сообщило, что Израиль готовит ответные шаги на ожидаемое признание Палестины. Среди возможных мер называются ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. Париж, в свою очередь, также прорабатывает варианты ответа на возможные действия Израиля, если они будут носить враждебный характер.

Ранее сообщалось, что десять государств планируют объявить о признании Палестины на конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.

Израиль пригрозил закрыть французское консульство в Иерусалиме из-за позиции Парижа по Палестине.

Президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль, пока не изменит свою позицию по палестинскому вопросу.