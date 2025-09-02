  • Новость часаПутин заявил о прогрессе в отношениях России и Пакистана
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    2 сентября 2025, 14:12 • Новости дня

    ЕК: Фицо не представлял ЕС на встрече с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не представлял Евросоюз на встрече с президентом России Владимиром Путиным в столице Китая, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

    «Ответ – нет», – сказала Хиппер, когда у нее спросили, представлял ли Фицо ЕС в Пекине, передает ТАСС.

    Другой представитель ЕК Паула Пинью подчеркнула, что ЕС никак не был представлен на этом мероприятии.

    Напомним, во вторник в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Российский лидер заявил, что Россия останется надежным поставщиком для Словакии. Путин также посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине.

    30 августа 2025, 21:59 • Новости дня
    Белый дом заподозрил лидеров Европы в попытках срыва урегулирования на Украине

    Axios: Белый дом обвинил европейских лидеров в срыве украинского урегулирования

    Tекст: Вера Басилая

    В Белом доме недовольны позицией ряда европейских лидеров, которые оказывают давление на Киев по вопросу территорий и мешают прогрессу переговоров, сообщает портал Axios.

    По данным источников Axios, высокопоставленные представители Белого дома считают, что отдельные лидеры европейских стран мешают поиску решения по Украине, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что публично они поддерживают инициативы Дональда Трампа по урегулированию, но за закрытыми дверями стремятся заблокировать достигнутый прогресс на саммите России и США на Аляске.

    По данным портала, в Белом доме также уверены, что европейские лидеры оказывают давление на Киев, требуя от него согласиться на территориальные уступки, но считают такую позицию «нереалистичной». Кроме того, Белый дом поручил минфину подготовить перечень возможных санкционных мер, которые европейские государства могли бы принять в отношении России, сообщает издание.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия так называемой «коалиции желающих» направлены на подрыв положительного движения в вопросе украинского урегулирования.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перестал реагировать на антироссийские выпады Европы.

    1 сентября 2025, 20:20 • Новости дня
    Эксперт: Самолету Урсулы фон дер Ляйен помешали украинские и румынские средства РЭБ

    Военный эксперт Леонков: Причиной сбоя GPS на борту фон дер Ляйен могла быть румынская РЭБ

    Эксперт: Самолету Урсулы фон дер Ляйен помешали украинские и румынские средства РЭБ
    @ Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российских комплексов РЭБ нет поблизости к Пловдиву, зато там есть украинские и румынские, используемые для противодействия БПЛА. Именно они могли стать причиной сбоя систем на самолете председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Брюссель и София обвинили Москву в воздействии на борт главы ЕК.

    «Если бы Россия действительно пыталась подавить GPS-сигнал самолета главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, тогда пострадали бы и другие рейсы, находившиеся неподалеку от данного борта. Но мы этого не наблюдали. Доказывать причастность Москвы с помощью фактов Брюссель не спешит», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    «В реальности же международная организация гражданской авиации (ИКАО) должна была начать расследование и выпустить соответствующий релиз. Также, для оказания описанного воздействия в районе аэропорта должны стоять российские комплексы РЭБ, но их там и близко нет», – детализировал он.

    «При этом, недалеко от Пловдива в зоне досягаемости есть украинские и румынские средства радио-электронной борьбы, которые глушат GPS для противодействия ударам российских беспилотников по военным объектам на территориях, подконтрольных офису Зеленского. Их работа как раз и могла вызвать сбой в болгарском аэропорту», – продолжил спикер.

    «Помимо всего прочего, это мог быть программный сбой, которые происходят периодически с системами GPS по всему миру, во всех странах. Например, у людей в аэропорту Москвы может выдаваться локация Екатеринбурга. И это не вызвано каким-либо вмешательством», – подчеркнул аналитик.

    «Непонятно и то, почему пилоты продолжили работать якобы по бумажным картам, если на самолетах есть альтернативные системы для приземлений и связи с диспетчерами», – отметил эксперт.

    «Эта история или была придумана, или ЕС выдал рутинный случай за вмешательство России, чтобы убедить восточноевропейские страны в якобы опасности Москвы и склонить их к выделению больших сумм на закупки оружия и инвестициям в западноевропейский военно-промышленный комплекс. Иначе объяснить такие оперативные выводы о причинах сбоя нельзя», – резюмировал Леонков.

    В понедельник в ЕС заявили, что Россия подозревается в подавлении системы GPS самолета, на борту которого в Болгарию летела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Это только укрепит нашу непоколебимую приверженность наращиванию оборонного потенциала и поддержки Украины», – приводит CBNC заявление Брюсселя. В тексте говорится, что инцидент подчеркнул необходимость срочных инвестиций в европейскую оборону и безопасность.

    Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщило, что самолету пришлось приземлиться в аэропорту Пловдива, причем пилоты пользовались бумажными картами. Правительство Болгарии заявило, что во время полета «спутниковый сигнал, передающий информацию в навигационную систему самолета, был нейтрализован», пишет BBC.

    Болгарское управление воздушного движения сообщило: «С февраля 2022 года наблюдается увеличение случаев глушения GPS и спуфинга. Эти помехи нарушают точный прием сигналов, что приводит к различным эксплуатационным проблемам самолетов и наземных систем». В Москве причастность к инциденту опровергли. «Ваша информация неверна», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Фон дер Ляйен посетила Болгарию в рамках турне по восточноевропейским государствам ЕС для обсуждения вопросов обороноспособности объединения. Глава ЕК заявила, что во время поездки она «увидела ежедневные угрозы со стороны России и ее приспешников».

    Ранее фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Польши Дональдом Туском и в Подляском воеводстве на польско-белорусской границе. «Мы предложили десятикратное увеличение военной мобильности и более чем пятикратное увеличение оборонных инвестиций», – указала она.

    «Именно во время вашего председательства мы включили 800 млрд евро инвестиций в оборонный план. Эти средства могут и должны быть инвестированы до 2030 года», – сказала глава ЕК, обращаясь к польскому политику. Туск, в свою очередь, призвал НАТО, ЕС, Польшу и США объединиться против общего врага, не попускать никаких уступок, быть жесткими и готовыми к борьбе.

    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    30 августа 2025, 18:31 • Новости дня
    Каллас заявила о нехватке у Европы денег на Украину

    Каллас сообщила о колоссальном дефиците средств на финансирование Украины

    Каллас заявила о нехватке у Европы денег на Украину
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам неформального заседания глав МИД стран ЕС в Дании.

    Глава евродипслужбы Кая Каллас после встречи глав МИД в Дании рассказала, что министры отметили «колоссальный недостаток средств» и призвали искать новые источники финансирования, передает ТАСС.

    По словам Каллас, многие страны ЕС выступают за экспроприацию российских активов, заблокированных на площадке Euroclear в Бельгии, где находится около 210 млрд евро. Она отметила, что для конфискации этих активов необходимо единогласное решение, которого пока нет.

    Каллас заявила, что часть стран ЕС пообещали «разделить риски» с Бельгией, которая опасается судебных исков со стороны России в случае незаконной экспроприации активов. Бельгия выступает категорически против немедленного присвоения российских средств и настаивает на их заморозке на неопределенный срок.

    Глава евродипслужбы также подчеркнула необходимость согласованного решения по судьбе замороженных российских активов до заключения мирного соглашения по Украине, поскольку после этого вопрос о дальнейшей судьбе этих средств станет еще более острым.

    Ранее Бельгия выступила против конфискации замороженных российских активов.

    Напомним, Киев с начала года получил более 10 млрд евро от доходов с замороженных российских государственных средств в Евросоюзе.

    МИД России неоднократно называл заморозку активов в Европе воровством и подчеркивал, что меры Евросоюза затрагивают как частные, так и государственные российские средства.

    30 августа 2025, 15:53 • Новости дня
    Венгрия оценила свои потери от конфликта на Украине

    Офис премьера Венгрии Орбана оценил потери от конфликта на Украине в 22,5 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовые потери Венгрии из-за конфликта на Украине и санкционной политики Евросоюза за три с половиной года превысили 22,5 млрд евро, заявил руководитель офиса премьер-министра Венгрии Антал Роган.

    О масштабах убытков от конфлика на Украине сообщил руководитель ведомства премьер-министра Венгрии Антал Роган, выступая на политическом фестивале «Транзит» в Тихани, передает ТАСС. По его словам, за три с половиной года дополнительные расходы из-за роста цен на энергоносители достигли 16 млрд евро. К этой сумме добавились затраты в 5 млрд евро, вызванные так называемой «военной инфляцией», то есть ростом процентных ставок.

    Роган особо отметил, что потери венгерских компаний, оставшихся без доступа к российскому рынку из-за санкций Евросоюза, оцениваются в 1,7–2,5 млрд евро. Всего Венгрия, по его словам, «заплатила более 9 трлн форинтов (22,5 млрд евро) за эту войну», а на каждую венгерскую семью приходится расход порядка 5,5 тыс. евро.

    Глава ведомства подчеркнул, что правительство Венгрии не ожидает скорого завершения конфликта и допускает его затяжной характер. Также он отметил, что, по мнению Будапешта, ЕС не заинтересован в мирном урегулировании на Украине, а экономическое бремя для страны почти не изменится при сохранении нынешней политики Брюсселя.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Венгрия начала судиться с Евросоюзом из-за помощи Украине с замороженных доходов России.

    Цель инициированного Будапештом судебного разбирательства заключается в блокировке канала помощи Киеву со стороны Европы.

    30 августа 2025, 18:06 • Новости дня
    Бельгия выступила против любой конфискации замороженных российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о невозможности экспроприации российских активов ввиду угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза.

    Бельгия выступает против любых форм экспроприации замороженных российских активов из-за опасений подрыва финансовой стабильности в Европе, передает ТАСС.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такие действия могут подорвать финансовое доверие к европейской системе и создать системный риск для всего Евросоюза.

    Глава МИД подчеркнул, что активы должны оставаться замороженными, пока Россия «не оплатит весь ущерб Украине».

    Прево напомнил, что доходы от реинвестирования российских активов уже распределены Еврокомиссией до 2040 года, так как на этот срок под них Украине были выданы военные кредиты «группы семи» почти на 50 млрд евро. В случае экспроприации Еврокомиссии пришлось бы искать европейские средства для погашения этих кредитов и выплаты процентов.

    Ранее Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира, оспаривая выплату миллиардов евро помощи Украине.

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    31 августа 2025, 22:39 • Новости дня
    Дерипаска предложил, как остановить желающих «распотрошить российские активы»

    Tекст: Ирма Каплан

    Уж слишком много желающих распотрошить незаконно замороженные народные российские активы, отметил в Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска и предложил свой метод того, как это можно было бы остановить.

    «Остановить их сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где, кроме срока, должна предусматриваться и конфискация имущества каждого участника – от секретарей, стенографирующих заседания всяких еврокомитетов, и юристов, дающих «ценные» советы, до министров Евросоюза», – написал он.

    Дерипаска отметил, что сейчас это предложение может показаться смешным, но рано или поздно им удастся воспользоваться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира, оспаривая выплату миллиардов евро помощи Украине.

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    30 августа 2025, 19:56 • Новости дня
    Трамп заявил об ответственности Европы за гарантии безопасности Украине

    Трамп: Европа возьмет на себя основные гарантии безопасности для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство обязательств по обеспечению гарантий безопасности для Киева ляжет на европейские страны, а США готовы поддержать их усилия, заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу The Daily Caller.

    Обеспечивать гарантии безопасности Киеву будут в первую очередь страны Европы, однако Соединенные Штаты готовы оказывать поддержку, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что самолет США будет периодически пролетать в воздухе, но главным образом за безопасность будут отвечать европейцы, но мы помогли бы им.

    Таким образом, Трамп видит ключевую роль Европы в вопросах безопасности Киева.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказывать поддержку в воздухе, но не собираются размещать своих военных на территории Украины.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что США не рассматривают отправку войск на Украину.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила главную роль модели гарантий безопасности для Украины на принципах коллективной обороны НАТО.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет размещение военного контингента стран НАТО на Украине, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    1 сентября 2025, 03:58 • Новости дня
    FT узнала о созыве Макроном 4 сентября четверки единомышленников по Украине

    Tекст: ир

    Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Елисейский дворец 4 сентября тех, кто в Вашингтоне встречался с президентом США Дональдом Трампом, чтобы продолжить дискуссии на высоком уровне, сообщили FT три дипломата, проинформированные о ситуации.

    «Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», сообщает Financial Times (FT).

    На прошлой неделе руководители оборонных ведомств из так называемой «коалиции желающих» встретились и, по словам фон дер Ляйен, «разработали довольно точные планы», включая обсуждение «необходимых вопросов для эффективного наращивания войск».

    «Конечно, для этого всегда требуется политическое решение соответствующей страны, потому что развертывание войск является одним из самых важных суверенных решений нации. Но ощущение срочности очень велико... Это продвигается вперед. Это действительно обретает форму», – заявила тогда фон дер Ляйен.

    Она высоко оценила приверженность Трампа участию в усилиях после нескольких месяцев неопределенности в европейских столицах относительно позиции президента США, который в прошлом хвалил Путина и конфликтовал с Зеленским.

    «Любое военное развертывание Запада в постконфликтной Украине поддержало бы значительно усиленную украинскую армию, которая сформировала бы ядро сил сдерживания. Комиссия изучит новые источники финансирования, чтобы обеспечить «устойчивое финансирование вооруженных сил Украины в качестве... гарантии безопасности», – заявила фон дер Ляйен.

    После любого мирного соглашения Киеву понадобится «довольно значительное количество солдат, и им нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное оборудование... ЕС наверняка придется вмешаться», считает глава ЕК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Глава Военного комитета НАТО Каво Драгоне

    опроверг обсуждение ввода войск на Украину.

    30 августа 2025, 15:32 • Новости дня
    Литва установила «зубы дракона» на закрытых КПП с Россией и Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    Литовские военные разместили инженерные заграждения «зубы дракона» на неиспользуемых пунктах пропуска с Россией и Белоруссией, а также рядом с некоторыми действующими пропускными пунктами, сообщили в литовских вооруженных силах.

    В армии Литвы заявили, что заграждения типа «зубы дракона» появились на неиспользуемых и действующих пунктах пропуска на границе Литвы с Россией и Белоруссией для повышения безопасности, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе армии пояснили, что эти меры связаны с укреплением безопасности и относятся к программам контрмобильности, предусмотренным Балтийской линией обороны.

    Обеспечение дополнительной безопасности затронуло закрытые КПП «Шумскас», «Лаворишкес», «Латежерис» и «Райгардас» на границе с Белоруссией, а также «Рамонишкяй» на границе с Россией. Представители армии отметили, что часть заграждений установлена поблизости от действующих КПП для оперативного развертывания при необходимости.

    Ранее министерство обороны Литвы предложило выделить 17,5 млн евро на установку подобных средств на границе в течение трех лет, включая до трех миллионов в 2024 году. В июне 2024 года литовское оборонное ведомство уже подписало контракт на поставку таких средств, а этим летом оборудование должно появиться в 28 местах по всей стране.

    К ноябрю 2025 года армия рассчитывает разместить резервные заграждения и инженерные сооружения для возможной установки взрывчатых материалов на дорогах, эстакадах и мостах. До конца 2027 года планируется высадить деревья и восстановить мелиоративные каналы на некоторых участках дорог.

    Руководство Белоруссии ранее заявило, что ни Минск, ни Москва не рассматривают нападение на балтийские страны.

    Ранее Литва установила противотанковые заграждения «зубы дракона» на границе с Калининградской областью.

    Власти Литвы ранее начали обучение «инструкторов по гражданскому сопротивлению» для подготовки населения к возможным экстремальным ситуациям и военным действиям.

    Пограничник с серьезной травмой был госпитализирован после подрыва на мине, установленной для «сдерживания» России на латвийской границе.

    31 августа 2025, 13:51 • Новости дня
    Еврокомиссия пообещала увеличить военные дотации Польше из бюджета

    Фон дер Ляйен пообещала Польше новые дотации как прифронтовому государству

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша получит дополнительные военные дотации из нового семилетнего бюджета Евросоюза, при этом расходы на военную мобильность планируется увеличить в 10 раз, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Польше новые военные дотации из бюджета Евросоюза, передает ТАСС. Заявление прозвучало на пресс-конференции на польско-белорусской границе в Крынках у двухметрового забора с колючей проволокой, построенного на деньги ЕС. Фон дер Ляйен подчеркнула: «В новом бюджете ЕС мы предоставим Польше дополнительное финансирование, поскольку она является прифронтовым государством».

    Она заявила о «европейской солидарности с Польшей как европейским прифронтовым государством». По словам главы Еврокомиссии, Польша якобы на протяжении многих лет была «целью подлых гибридных нападений», детали которых она не раскрыла.

    В Еврокомиссии подготовлен семилетний бюджетный план на 2028–2034 годы с увеличением военных инвестиций в пять раз и расходов на военную мобильность в 10 раз. Под военной мобильностью Еврокомиссия подразумевает развитие транспортной инфраструктуры для быстрой переброски войск и техники со всей Европы, а также потенциально из Британии и США, к границам России и Белоруссии.

    Термин «прифронтовые государства» в лексикон Брюсселя был введен после встречи России и США на Аляске. По данным Еврокомиссии, к таким странам в ЕС относят все, кто граничит с Россией и Белоруссией или находится в непосредственной близости, однако Венгрию и Словакию, граничащие с Украиной, к ним не причисляют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Польши прогнозировал банкротство Минобороны страны. Экономисты оценивали убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро. Польша заявила о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов.

    31 августа 2025, 23:45 • Новости дня
    Туск и фон дер Ляйен посетили польско-белорусскую границу

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретились в воскресенье в Подляском воеводстве на польско-белорусской границе, несмотря на рекомендацию от службы безопасности отменить или изменить место проведения, поскольку «появились белорусские солдаты с длинноствольным оружием».

    Туск в ходе выступления для прессы заявил, что несмотря на 45-ю годовщину  подписания Августовских соглашений, он собрал всех и фон дер Ляйен в частности для того, чтобы показать, что такое современная солидарность сегодня, передает радиостанция RMF 24.

    По его словам, солидарность 45 лет была великой мечтой о независимости, великим  движением к объединению Европы и отделении себя от «злого мира».

    «И эта граница так же важна сегодня, как тогда была важна наша мечта об освобождении от советского господства», – заявил Туск.

    Он призвал НАТО, ЕС, Польшу и США объединиться против общего врага, не попускать никаких уступок, быть жесткими и готовыми к борьбе.

    «Никакие уступки, никакая тонкая игра с российским лидером Владимиром Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху и не станут гарантией нашей безопасности», – добавил он.

    Фон дер Ляйен перечислила суммы, которые теперь направлены на оборону, похвалив председательство Туска.

    «Мы предложили десятикратное увеличение военной мобильности и более чем пятикратное увеличение оборонных инвестиций. Это долгосрочный бюджет, который четко фокусируется на военных вопросах, военной мощи и защите границ. <...> Именно во время вашего председательства мы включили 800 млрд евро инвестиций в оборонный план. Эти 800 млрд евро могут и должны быть инвестированы до 2030 года», – сказала глава ЕК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Польша заявила о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов. При этом фон дер Ляйен заявила, что Польша получит дополнительные военные дотации из нового семилетнего бюджета Евросоюза, при этом расходы на военную мобильность планируется увеличить в 10 раз.

    2 сентября 2025, 13:10 • Новости дня
    Фицо предложил Путину организовать совместную комиссию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Словацкий премьер Роберт Фицо в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил создать совместную комиссию двух стран.

    «Я хочу предложить встречу или заседание совместной комиссии как можно скорее», – сказал Фицо, передает ТАСС.

    Сторонам необходимо найти возможности по углублению и расширению сотрудничества, а также найти новые области для партнерства, сказал он.

    Во вторник в Пекине стартовали переговоры Путина и Фицо. Российский лидер указывал, что Россия остается надежным поставщиком для Словакии.

    2 сентября 2025, 12:40 • Новости дня
    Болгария опровергла внешнее вмешательство в инцидент с самолетом главы ЕК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инцидент с приземлением самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен без GPS не связан с внешним вмешательством, заявил болгарский премьер Росен Железяков.

    Власти страны не ведут расследование данного происшествия, заявил Желязков, передает ТАСС.

    Зафиксированные частотные помехи не были вызваны гибридными или киберугрозами и не были направлены на какой-либо конкретный авиационный объект, добавил он.

    Заявление Желязкова опровергает слова официального представителя Еврокомиссии Арианы Подесты, заявлявшей, что болгарские власти назвали произошедшее вмешательством со стороны России.

    Ранее сообщалось, что пилоты самолета фон дер Ляйен были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что российских комплексов РЭБ нет поблизости к Пловдиву, где приземлялся самолет главы ЕК. Он отмечал, что там есть украинские и румынские системы РЭБ, используемые для противодействия дронам. Именно они могли стать причиной сбоя.

    2 сентября 2025, 13:15 • Новости дня
    Фицо заявил о необходимости выполнения Киевом условий для вступления в Евросоюз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что поддерживает европейские устремления Киева при условии полного выполнения выдвинутых Евросоюзом требований.

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости выполнения Киевом всех требований, связанных с процессом присоединения к Евросоюзу, передает РИА «Новости».

    По его словам, каждая страна вправе сама определять собственные перспективы, однако Украина должна полностью удовлетворить условия, выдвигаемые Брюсселем для вступления в Европейский союз.

    Фицо подчеркнул, что этот вопрос станет частью его предстоящего разговора с Владимиром Зеленским, намеченного на пятницу. «С одной стороны, мы поддерживаем Украину в этом отношении. С другой стороны, я это подчеркиваю и говорил с самого начала, что Украина не может стать членом НАТО. Это мое окончательное решение. Но что касается вступления в ЕС, то мы готовы сотрудничать с Украиной», – заявил Фицо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила, что не будет способствовать ускорению членства Украины в Евросоюзе. Украина не сможет добиться членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз. The New York Times сообщил, что Дональд Трамп звонил Виктору Орбану с вопросом о членстве Украины в ЕС.

    2 сентября 2025, 14:02 • Новости дня
    Премьер Словакии отказался поддержать отказ ЕС от российских энергоносителей

    Фицо: Словакия проголосует против отказа ЕС от российских энергоносителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, что страна намерена голосовать против принятия плана Еврокомиссии о поэтапном отказе от российских энергоносителей к 2027 году.

    По словам Фицо, Словакия не поддержит ограничительные меры, так как они могут нанести большой вред европейским странам, передает ТАСС.

    Премьер также выразил уверенность, что до 1 января 2028 года, когда может вступить в силу полный запрет на закупки газа и нефти из России, ситуация может измениться и данный запрет не будет реализован.

    Фицо заявил о заинтересованности Словакии в дальнейшем сотрудничестве с Россией в энергетической сфере, отметив важность поставок российского газа и нефти для страны. «Мы хотим сотрудничать и в дальнейшем в энергетической области. Мы заинтересованы в поставках российского газа, нефти. Мы также заинтересованы в сотрудничестве и в других областях», – сказал он.

    Премьер также отметил, что объемы поставок российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Словакию продолжают расти и почти достигают 4 млрд кубометров в год.

    Напомним, во вторник в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Российский лидер заявил, что Россия останется надежным поставщиком для Словакии. Путин также посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине.

    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот

    Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

