СБУ предъявила Кадырову новые обвинения
Украинская служба безопасности (СБУ) сообщила, что заочно предъявляет новые обвинения руководителю Чечни Рамзану Кадырову.
Новое обвинение предъявлено по статье 438 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны», заявили в СБУ, передает РИА «Новости».
В августе 2022 года СБУ предъявила Кадырову обвинения в «военных преступлениях».
Сам глава Чечни предлагал СБУ установить место для встречи и там уже разобраться, «кто преступник, кто убийца, кто террорист».