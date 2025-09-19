Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?4 комментария
The Hill заявила о победе Путина в третьей мировой войне
Президент России Владимир Путин, вопреки ожиданиям Запада, укрепляет свои позиции на мировой арене и подрывает влияние США, отмечает издание The Hill.
Президент России Владимир Путин одерживает победу в «третьей мировой войне», пишет издание РИА «Новости».
В статье The Hill говорится: «Чудесным образом и наперекор всему Владимир Путин побеждает в третьей мировой».
Авторы отмечают, что российский президент успешно реализует свои цели, несмотря на давление со стороны США и Запада. По их мнению, Путин подрывает американскую гегемонию и укрепляет позиции России на мировой арене.
В материале подчеркивается, что действия российского лидера ставят под вопрос статус Вашингтона как единственного мирового лидера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась, и у США есть собственные планы на этот конфликт.