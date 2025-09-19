Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин одерживает победу в «третьей мировой войне», пишет издание РИА «Новости».

В статье The Hill говорится: «Чудесным образом и наперекор всему Владимир Путин побеждает в третьей мировой».

Авторы отмечают, что российский президент успешно реализует свои цели, несмотря на давление со стороны США и Запада. По их мнению, Путин подрывает американскую гегемонию и укрепляет позиции России на мировой арене.

В материале подчеркивается, что действия российского лидера ставят под вопрос статус Вашингтона как единственного мирового лидера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась, и у США есть собственные планы на этот конфликт.