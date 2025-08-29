После Аляски готовится новый расклад международных отношений

Саммит Путин – Трамп подвел черту под той реальностью, которая сложилась после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Ей был присущ ряд особенностей.

Во-первых, высокий уровень консолидации США и их союзников в вопросе противодействия России и поддержки Украины.

Во-вторых, категорическое отрицание самой возможности каких-либо компромиссов и взаимных уступок по Украине; капитуляция России в том или ином виде как оптимальный вариант решения проблемы.

В-третьих, стабильная эскалация экономических санкций, в том числе – против участников торговли с Россией из третьих стран.

В-четвертых, осторожная позиция ключевых стран мирового большинства: их сотрудничество с Россией при сохранении конструктивных отношений с Западом.

В-пятых, относительно медленное изменение линии фронта, при котором отдельные успехи сторон все же не приводили к решительным военным и политическим результатам.

После прихода к власти в США Дональда Трампа наметились признаки изменений. Прежде всего новая американская администрация предложила иной подход к украинскому вопросу: огромные вложения не дают внятной политической отдачи. Россия демонстрирует высокую устойчивость, ее капитуляция в текущих условиях попросту невозможна. Тогда как победа – вполне. И чем дальше, тем больше у Москвы шансов максимизировать результаты. Разумно зафиксировать убытки, прекратить утечку дефицитных средств в бесперспективный проект.

Если Россию нельзя победить, то с ней надо договариваться, даже если такие переговоры кому-то неприятны или казались невозможными в прошлом.

Отталкиваясь от нового подхода, администрация США, с одной стороны, прекратила эскалацию санкций. Ранее введенные ограничения не отменялись, но новые не вводились. Наметился раскол в отношениях с союзниками, которые оставались в старой парадигме, продолжали вводить санкции и занимали воинственную позицию.

С другой стороны, Вашингтон попытался вместе с пряником использовать и кнут в виде угрозы вторичных санкций в отношении партнеров России. Но и здесь реалии стали меняться. При всей осторожности в украинском вопросе и нежелании втягиваться в «российский бунт», ключевые державы мирового большинства на угрозы кнута отреагировали с вежливой, но холодной твердостью. Китай и Индия продолжают сотрудничество с Россией. Более того, наметились зачаточные признаки сближения Пекина и Дели. Их отношения слишком отягощены грузом проблем и противоречий, чтобы ожидать быстрых прорывов. Но даже такие малые шаги выходят за пределы ожиданий того, что США и Индия будут вместе сдерживать Китай. К тому же начатая Трампом масштабная торговая война в отношении почти сотни стран вызвала всеобщее раздражение. Пока никто не хочет бросать открытый вызов США. На такое в недавней истории решилась только Россия. Но ропот слышен как в рядах союзников, так и мирового большинства.

Украинский фронт, казалось бы, оставался стабильным. Но и здесь количество небольших изменений имеет потенциал к переходу в качество. Украинские силы были вытеснены из Курской области, причем в боевых действиях участвовали подразделения союзника России – Северной Кореи. Многочисленные удары дронами и ракетами по российской территории приводили к потерям, но на политическую обстановку и решимость Москвы имели нулевой эффект. Аналогичные действия российской армии, судя по всему, лишь нарастают. Равно как и навыки ведения боя в новых технологических условиях. Отсутствие прорывов образца Второй мировой вряд ли исключает накопительный эффект множества локальных операций, многие из которых, очевидно, результативны.

Наиболее серьезное сопротивление переходу к новой реальности имело место со стороны Украины. Возникла угроза решения конфликта без ее активного участия. Проявилась копившаяся более трех лет уязвимость Украины. Страна ослаблена и критически зависит от США в области военных поставок, финансовой помощи и разведывательных данных. Устойчивость ВСУ в значительной степени определяется поддержкой США.

Помимо начала консультаций с Москвой, Трамп еще и попытался капитализировать зависимость Киева от американской помощи. Из отношений едва ли не братьев по оружию времен Джо Байдена взаимодействие США и Украины перешли в циничное требование заплатить по счетам. В идеологическом и моральном плане такая трансформация стала куда как более серьезной травмой, нежели ее материальное наполнение.

Свою линию сопротивления вели и европейские союзники США. Их роль в украинском вопросе становилась значительно более маргинальной. Вклад европейского крыла НАТО в Украину значителен, но без активной роли США он обесценивается. Ни отдельные европейские державы, ни ЕС в целом оказать решительного влияния на ход событий не могут.

Впрочем, встреча на Аляске лишь обозначила направление движения. Она зафиксировала разрыв старого шаблона, но пока не сформировала новый.

Смысл дипломатии на ближайшую перспективу вокруг украинского вопроса и более широкого круга тем будет состоять в попытке определить более жесткие и устойчивые параметры отношений.

Украина – важная, но не исчерпывающая проблема. Каждый игрок подошел к игре вокруг новых параметров со своим набором сильных и слабых сторон.

США сохраняют в своих руках значительный военно-политический и экономический потенциал. Накопленный запас прочности все еще позволяет Вашингтону совершать ошибки без серьезных последствий для себя. По крайней мере, здесь и сейчас. Именно от США в немалой степени зависит сегодня степень готовности Киева принять те или иные уступки. Вашингтон сохраняет возможность дисциплинировать союзников, а сотрудничество с США все еще представляет собой немалую ценность для широкого круга стран. У американской дипломатии есть опыт выхода из неприбыльных внешнеполитических активов. Строго говоря, украинский вопрос некритичен и для внутриполитической стабильности США. Проблема Америки – пределы давления как на Россию, так и на лидеров мирового большинства. С ними придется все же говорить на равных, даже с учетом лидерства США во многих областях.

Европейский союз сохраняет приличные финансовые, промышленные, инфраструктурные и человеческие возможности. Но их конвертация в политический вес пока остается неочевидной. Брюссель активно нарабатывает навыки в области общей политики безопасности. Скидывать такой опыт со счетов нельзя. Попытки укрепить свою роль в международных отношениях продолжатся. Но ЕС придется одновременно заниматься своей сплоченностью. Украинский вопрос, равно как и европейская безопасность, более чувствительны для внутренней аудитории, в том числе в контексте правого поворота.

Китай набрал колоссальный потенциал, но пока не торопится активно использовать его за пределами зоны своих непосредственных интересов. Его роль в украинском конфликте – пример редкой сбалансированности. Сила Китая – один из факторов желания США выйти из «непрофильных активов», чтобы сосредоточиться на главном. А главное – это Китай. Впрочем, сотрудничество с США в области экономики остается важным для развития Китая, несмотря на впечатляющие успехи. Данный фактор будет определять осторожность Пекина.

Индия развивается быстрыми темпами. Ее долгосрочные перспективы представляются многообещающими. Роль Дели в украинском вопросе также сбалансирована, хотя и несколько более дистанцирована. В отстаивании своих коренных интересов у Индии проявляются и возможности, и воля. Но сотрудничество с Западом также сохраняет высокую значимость для перспектив развития.

Россия показала высочайшую устойчивость к стрессам самого разного уровня и характера. От военного противостояния высокой интенсивности до сопротивления санкциям, информационной войне и многим другим вызовам. Страна на долгосрочную перспективу вынуждена будет концентрировать большие ресурсы на вопросах безопасности. Но такие ресурсы у нее есть. Более того, прошедшие три года показали способность вырабатывать модель развития даже в таких условиях. Россия выходит на этап определения новых правил как не самый динамичный игрок, но с большим опытом тестирования своих возможностей и уязвимостей, а главное – с выросшей уверенностью в своих возможностях.