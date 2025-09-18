Политолог: Путин обеспечивает консолидацию основных политических сил страны

Политолог Сетов: Самобытность российских партий не мешает проявлять им готовность к компромиссам

Tекст: Олег Исайченко

«Встреча Владимира Путина с лидерами парламентских партий стала традиционным мероприятием, которое всегда проходит после окончания Единого дня голосования (ЕДГ). Цель данного события – наметить логичную и последовательную работу на будущее между всеми фракциями», – считает Николай Сетов, заместитель генерального директора КГ «Полилог».

«Беседа всегда проходит в теплом ключе. Президент выстраивает доверительный диалог: прислушивается к предлагаемым инициативам, поддерживает конструктивные предложения глав фракций. В этом плане Владимир Путин является надфракционной фигурой, которая обеспечивает консолидацию основных политических сил страны и, таким образом, прислушивается к мнению народа», – продолжает он.

«То есть мероприятие служит доказательством стабильности и зрелости нашей государственной системы. При этом каждая российская партия самобытна, придерживается собственных взглядов и, разумеется, часто воззрения фракций расходятся по ряду вопросов. Однако это не мешает и проявлять готовность к компромиссным решениям», – акцентирует эксперт.

«Повестка прошедшей встречи оказалась крайне широкой. Обсуждали национальные проекты, особенности финансирования их реализации. Кроме того, удалось затронуть и тему мигрантов, а также еще раз подтвердить общую приверженность поддержке вовлечения ветеранов СВО в органы власти. Столь многогранная беседа свидетельствует о готовности парламентариев к масштабной и вдумчивой работе», – заключил Сетов.