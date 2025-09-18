Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.3 комментария
Лавров высказался о невозможности перемирия по предложению Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на немедленном перемирии и встрече лидеров без предварительных условий, однако Москва отвергает такой подход, как неприемлемый, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Владимир Зеленский выдвигает принцип «перемирие и сразу встреча лидеров», рассчитывая «сыграть очередной цирковой номер», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.
По его словам, киевский режим требует прекращения огня и немедленных переговоров на высшем уровне без предварительных условий, чтобы создать видимость решимости и мужественности Зеленского.
Лавров подчеркнул: «Расчет только на то, чтобы очередной цирковой номер сыграть, показать, как Зеленский такой мужественный в камуфляже с бородой начинает учить жизни президента Путина или кого-то. Ему важно на сцене посверкать». Министр добавил, что Москва не может согласиться на подобные условия, а возможная встреча лидеров должна быть тщательно подготовлена, как ранее указывал президент России.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому потребуется заключить сделку по ситуации на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры лидеров России и Украины без предварительной экспертной подготовки не принесут результатов.
Инициатива проведения саммита с участием России, США и Украины пока не продвинулась, несмотря на заявления американской стороны о возможной встрече.