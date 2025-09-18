Лавров высказался о невозможности перемирия по предложению Зеленского

Лавров заявил о невозможности принятия принципа Зеленского «перемирие и встреча»

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Зеленский выдвигает принцип «перемирие и сразу встреча лидеров», рассчитывая «сыграть очередной цирковой номер», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.

По его словам, киевский режим требует прекращения огня и немедленных переговоров на высшем уровне без предварительных условий, чтобы создать видимость решимости и мужественности Зеленского.

Лавров подчеркнул: «Расчет только на то, чтобы очередной цирковой номер сыграть, показать, как Зеленский такой мужественный в камуфляже с бородой начинает учить жизни президента Путина или кого-то. Ему важно на сцене посверкать». Министр добавил, что Москва не может согласиться на подобные условия, а возможная встреча лидеров должна быть тщательно подготовлена, как ранее указывал президент России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому потребуется заключить сделку по ситуации на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры лидеров России и Украины без предварительной экспертной подготовки не принесут результатов.

Инициатива проведения саммита с участием России, США и Украины пока не продвинулась, несмотря на заявления американской стороны о возможной встрече.