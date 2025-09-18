  • Новость часаВ Харьковской области уничтожено общежитие с иностранными наемниками ВСУ
    Когда массовое дезертирство солдат ВСУ перерастет в бегство
    Пушков: Сенатор США связал администрацию Буша с терактами 11 сентября
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    Reuters: Украине нужно докупить газ на один млрд долларов для отопительного сезона
    Глава МИД Польши отверг идею переноса посольства России в Варшаве
    Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России
    Минторг США запретил «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию
    ФРС США объявила о снижении ставки федрезерва
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    18 сентября 2025, 08:28 • Новости дня

    Минтранс сообщил о подготовке поправок о выдаче парковочных разрешений в городах

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство транспорта начало разработку законопроекта по введению парковочных разрешений для регулирования парковки в крупных городах и у школ в праздничные дни.

    О подготовке поправок к федеральному закону об организации дорожного движения в части внедрения парковочных разрешений сообщило Министерство транспорта, передает ТАСС.

    В письме за подписью замминистра Алексея Шило отмечается, что разрабатывается механизм закрепления понятия «парковочное разрешение» и общих требований к его выдаче.

    В ведомстве пояснили, что подготовили рекомендации по управлению парковочным пространством, предусматривающие введение системы бронирования мест и разные типы разрешений. В ответ на предложение депутатов о бесплатных парковках возле школ 1 сентября Минтранс считает целесообразным решать такие вопросы гибко, через регулирование спроса с помощью разрешений.

    Министерство указало, что 1 сентября возле школ часто возникает транспортный коллапс, нехватка парковочных мест приводит к хаотичной парковке и угрозам для пешеходов и спецтранспорта. Минтранс считает, что проблему необходимо решать при помощи внедрения разрешительной системы.

    В то же время, в министерстве подчеркнули, что действующее законодательство уже позволяет регионам устанавливать периоды бесплатной парковки, в том числе в праздничные дни и у социальных объектов.

    Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Артем Шейкин выступил с инициативой создания в России единого парковочного пространства.

    Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил о введении штрафа до 5 тыс. рублей за самовольное занятие парковочных мест во дворе.

    17 сентября 2025, 10:58 • Новости дня
    Россияне назвали самую красивую актрису

    Россияне назвали самой красивой актрисой турчанку Ханде Эрчел

    Россияне назвали самую красивую актрису
    @ Alberto Terenghi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турецкая звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел заняла первое место по количеству упоминаний о красоте среди актрис в соцсетях, следует из совместного исследования Kion и «Медиалогии».

    Турецкая актриса Ханде Эрчел названа самой красивой по мнению пользователей русскоязычного сегмента социальных медиа, передает ТАСС. Исследование провели онлайн-кинотеатр  Kion и компания «Медиалогия».

    Ее имя упоминали в контексте «красоты» 35 тыс. 705 раз – почти в четыре раза больше, чем ближайшую «конкурентку» Дженнифер Энистон, количество упоминаний которой составило 8 тыс. 390 раз.

    В топе голливудских актрис, которых чаще всего связывают с красотой, оказались Ева Лонгория (6 тыс. 885 упоминаний), Марго Робби (6 тыс. 778 упоминаний) и Сара Джессика Паркер (5 тыс. 717 упоминаний). Среди российских артисток лидируют Юлия Снигирь (6 тыс. 561 упоминаний), Светлана Ходченкова (4 тыс. 762 упоминаний), Марина Александрова (3 тыс. 635 упоминаний), а также Анна Чиповская и Любовь Аксенова.

    Анализ затронул многочисленные социальные платформы, форумы и блоги, включая «ВКонтакте», «Дзен», «Одноклассники», Telegram, TikTok, Rutube и YouТube. В исследовании рассматривались публикации за период с 1 января по 31 августа 2025 года. В «Медиалогии» отмечают, что россияне проявляют одинаково высокий интерес к обсуждению женской привлекательности как среди отечественных, так и среди зарубежных актрис.

    Ранее актриса и обладательница титула «Самая красивая женщина мира 2020» Ханде Эрчел заявила в Москве о желании познакомиться с творчеством Юры Борисова.

    Россияне назвали Хабенского и Бурунова лучшими актерами страны.

    В 2023 году россияне признали Нонну Мордюкову самой сильной женщиной советского кинематографа.

    17 сентября 2025, 18:22 • Новости дня
    Решетников объявил о переходе России к модели возвратной миграции

    Решетников сообщил о внедрении модели возвратной миграции для трудовых мигрантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия внедряет новую стратегию возвратной миграции, при которой иностранные работники будут приезжать на короткий срок и уезжать после завершения трудового контракта, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    Переход России к возвратной миграции озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС. Министр пояснил, что страна на длительный период будет использовать новый подход в привлечении трудовых мигрантов, ориентируясь на схему временного пребывания – заработал и покинул страну.

    Решетников отметил, что рынок труда изменился благодаря платформенной экономике, позволив эффективнее использовать разные формы занятости. Он подчеркнул, что экономика страны растет при рекордно низкой безработице, которая снизилась с менее 3% в 2023 году до 2,2% в текущем году.

    «В последние годы экономика растет при аномально низкой безработице. Рост в 2023 и 2024 году был более 4% в год, при этом безработица уже в 2023 году снизилась до менее чем 3%, а сейчас 2,2%, но экономика продолжает рост. Экономика научилась справляться с этими ограничениями, связанными с кадрами. Во многом это связано с тем, что рынок труда сильно изменился. В основе этих изменений – платформенная экономика, которая позволяет гораздо эффективнее вовлекать труд в разных формах», – заявил глава Минэкономразвития.

    В текущей демографической ситуации, отметил министр, стране необходимо привлекать мигрантов для решения проблемы нехватки кадров, однако подход к миграционной политике теперь будет базироваться на принципах возвратности. Дополнительно Решетников сообщил о приоритетном внимании к росту производительности труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что борьба с нелегальной миграцией станет главным вопросом работы Госдумы осенью.

    Российские правоохранительные органы получили возможность быстрее выявлять попытки мигрантов обойти запрет на въезд путем смены персональных данных.

    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    17 сентября 2025, 19:38 • Новости дня
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине

    Зеленский: Еще год конфликта обойдется Украине в 120 млрд долларов

    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Он уточнил, что половина этой суммы должна быть обеспечена украинским бюджетом, а оставшиеся средства необходимо получить извне, передает ТАСС.

     «Цена одного года – 120 млрд. 60 – это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год. План «А» для нас – это завершить войну, план «Б» – найти 120 млрд», –  сказал он на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой.

    Ранее глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро.

    Напомним, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь.

    17 сентября 2025, 13:17 • Новости дня
    Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях с Путиным

    Песков сообщил о координации Герасимовым СВО вместо участия в учениях

    Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях с Путиным
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Генштаба Валерий Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025» в Нижегородской области, поскольку координирует проведение спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Причину отсутствия начальника Генштаба Валерия Герасимова на учениях «Запад-2025» с участием Владимира Путина разъяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля заявил: «Нет, глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Идет специальная военная операция. И общую координацию руководства этой операцией, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба».

    Песков добавил, что Путин положительно оценил ход и результаты учений «Запад-2025». По его словам, «в целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений».

    Также пресс-секретарь сообщил, что форма, в которой Путин прибыл на учения, не является новой. Президент ранее посещал штабы группировок в похожей военной форме во время инспекции хода спецоперации на Украине.

    Учения «Запад-2025» проходили на полигоне Мулино и стали итоговым этапом подготовки вооруженных сил России и Белоруссии в 2024 году. В маневрах приняли участие воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России ознакомился с новейшими образцами техники и вооружения на учениях «Запад-2025», включая разработки Центра беспилотных систем.

    Руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин представил президенту экспозицию новых вооружений.

    Владимир Путин осмотрел на полигоне Мулино более 400 образцов вооружения, из которых 125 уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

    На совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.

    17 сентября 2025, 09:09 • Новости дня
    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для операции «Паутина-2»

    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для «Паутины-2»

    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для операции «Паутина-2»
    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Сотрудник СБУ Владимир Стадник отправил гексоген в Грузию для дальнейшего ввоза его в Россию и проведения операции «Паутина-2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».

    Телекомпания эксклюзивно получила копию допроса Службой госбезопасности Грузии водителя грузового автомобиля, гражданина Украины Михаила Скрупского, который ввез 10 сентября 2,4 кг гексогена в Грузию с Украины транзитом через Румынию, Болгарию и Турцию.

    «Скрупский показывает, что получил гексоген от сотрудника СБУ Владимира Стадника в Киеве и должен был доставить его в Россию для операции «Паутина-2». Скрупский также рассказывает, что раньше Стадника не знал», – сообщается в протоколе допроса, обнародованном телекомпанией.

    В то же время «Рустави-2» подчеркивает, что пока нет никаких других подтверждений, что взрывчатка не должна была остаться в Тбилиси.

    По данным телекомпании, последним пунктом назначения гексогена был густонаселенный район Авлабар в столице Грузии.

    Ранее грузинские СМИ назвали личности обоих граждан Украины, которые были задержаны с 2,4 кг гексогена – Денис Шуравлев и Михаил Скрупский. Первый из них вину не признает, а второй, водитель грузовика, частично признал и начал давать показания о том, как ему передали груз на территории Украины двое мужчин в военной форме.

    Задержанные в Грузии двое граждан Украины с 2,4 кг гексогена показывают, что везли их в Россию для проведения операции «Паутина-2», заявлял ранее замруководителя СГБ Грузии Лаша Маградзе.

    «Задержанный водитель показал, что получил взрывчатое вещество на территории Украины от представителя СБУ с поручением отвезти в Грузию для передачи конкретному лицу. Далее, по показаниям, груз должен был проследовать в Россию для операции «Паутина-2», – сказал он. Однако, отметил высокопоставленный представитель СГБ, следствию на этом этапе точно известно, что груз должен был быть передан лицу в жилом доме в Тбилиси в районе Авлабар. «Выясняем, не связано ли все это с (планами радикалов) к местным выборам 4 октября», – сказал Лаша Маградзе. Украинцы отправлены судом в предварительное заключение, следующее заседание состоится 3 ноября.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большом сожалении» в связи с причастностью спецслужб Украины к ввозу 10 сентября в его страну гексогена.

    Между тем спецслужба Грузии изучит возможную причастность экс-министра обороны Бачо Ахалая к делу об украинском гексогене.

    17 сентября 2025, 10:53 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев запустил канал в Mах

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев представил свой канал на платформе Max, где собирается публиковать важные материалы по экономике, инвестициям и международному сотрудничеству.

    Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев открыл канал на платформе Max.

    «Буду рассказывать о строительстве инвестиционных и экономических мостов со многими странами. Каждый такой проект – это шаг в будущее», – сообщил Дмитриев.

    Канал будет посвящен ключевым новостям, аналитике и идеям о развитии новых экономических направлений, инвестициям, международному сотрудничеству и технологиям.

    Дмитриев также планирует на новой платформе популярно рассказывать студентам о позитивном предпринимательстве, его основах, а также вопросах инвестирования и управления.

    Напомним, канал президента России Владимира Путина в Max был создан 8 сентября.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    17 сентября 2025, 13:57 • Новости дня
    Аудитория Max превысила 35 млн пользователей

    Tекст: Вера Басилая

    Аудитория платформы Max достигла 35 млн пользователей, при этом ежедневно осуществляется свыше 15 млн звонков через этот сервис, сообщил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

    Генеральный директор VK Владимир Кириенко представил свежие данные о развитии цифровой платформы Max, сообщает IT News. По его словам, аудитория сервиса на сегодня превысила 35 млн пользователей. Ежедневно через Max совершается более 15 млн звонков.

    «Эти цифры подтверждают устойчивый рост интереса к Max и свидетельствуют о том, что сервис становится важной частью повседневной коммуникации миллионов людей», – заявил Кириенко.

    Max продолжает активно развиваться, расширять функциональные возможности и укреплять позиции среди ведущих цифровых сервисов в России.

    Ранее компания-разработчик приложения VK указывала, что аудитория Мах превысила 30 млн человек.

    Платформа Max запустила цифровой ID для подтверждения возраста и статуса.

    В мессенджере Max открылся официальный канал президента России Владимира Путина.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    17 сентября 2025, 11:39 • Новости дня
    Захарова цитатой из Библии прокомментировала слова Пугачевой о Дудаеве
    Захарова цитатой из Библии прокомментировала слова Пугачевой о Дудаеве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывания Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве фразой из Библии: «Не сотвори себе кумира».

    Захарова прокомментировала высказывания Аллы Пугачевой о чеченском лидере Джохаре Дудаеве, которого певица назвала «порядочным и интеллигентным» человеком, передает радио Sputnik.

    «Если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться. Ничего в ней нет эксклюзивного в этой фразе, ничего в ней нет особо мудрого. Мудрость заключается в том, что как написано в Священном Писании: «Не сотвори себе кумира». Но не надо наделять людей теми качествами, которыми они никогда не обладали. Ну не надо было додумывать того, чего нет», – сказала Захарова.

    По мнению Захаровой, не стоит считать представителей творческих профессий экспертами по вопросам государственного управления или военной службы. Она подчеркнула, что такие люди не обладают необходимым опытом и образованием, чтобы выступать в роли «гуру» в этих сферах.

    Ранее Мария Захарова назвала интервью Аллы Пугачевой «базаром лицемерия».

    Пугачева в интервью заявила, что знала Джохара Дудаева, и охарактеризовала его как «приличного, порядочного, интеллигентного человека».

    Адвокат Александр Трещев пожаловался на интервью Пугачевой в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

    17 сентября 2025, 18:54 • Новости дня
    Минторг США запретил «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство торговли США не разрешило авиакомпании «Белавиа» выполнять рейсы на самолетах Boeing в Россию и еще ряд стран.

    Ведомство указало, что запрет распространяется также на Кубу, Иран, КНДР и Сирию. При этом, если потребуется, перевозчик может запросить разовое разрешение для полетов по этим направлениям, передает ТАСС.

    «Белавиа» вправе использовать упомянутые воздушные суда для внутренних рейсов в Белоруссии, а также для перелетов в те страны, которые не попали в список ограничений министерства. Кроме того, авиакомпания имеет право проводить техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт самолетов Boeing.

    Ранее в США заявили о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что облегчение санкционного давления со стороны США поможет экономике страны и заметно скажется на жизни граждан.

    17 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска развивают наступление почти по всей линии боевых действий в зоне специальной военной операции, наиболее напряженная обстановка сохраняется на Красноармейском направлении, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр».

    Герасимов отметил, что противник перебросил на Красноармейское направление дополнительные силы в ущерб остальным участкам, передает ТАСС. Герасимов лично проинспектировал группировку «Центр» на Красноармейском направлении и заслушал доклады командиров подразделений о текущей обстановке. По его словам, группировка «Запад» продолжает развивать наступление в Купянске, а штурмовые подразделения Южной группировки продвигаются в Северске.

    Начальник Генштаба добавил, что российские войска вошли в Плешеевку, а бои на Александро-Калиновском направлении ведутся вблизи Константиновки. ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества, бои продолжаются в Ямполе.

    Группировка «Восток» развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, также продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025» в Нижегородской области, поскольку координирует проведение спецоперации на Украине.

    В июле Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр».

    17 сентября 2025, 10:26 • Новости дня
    Эстония собралась продавать брошенные у границы с Россией машины

    Власти Эстонии начали подготовку к продаже оставленных у границы с Россией машин

    Эстония собралась продавать брошенные у границы с Россией машины
    @ Arvo Meeks/Louna-Eesti PM/Scanpix Baltics/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С октября в Эстонии планируют начать эвакуацию и последующую продажу автомобилей, долгое время находящихся у пункта пропуска «Койдула» на границе с Россией, сообщил портал гостелерадио ERR.

    Департамент транспорта Эстонии с октября начнет эвакуировать автомобили, которые были оставлены на стоянке у пункта пропуска «Койдула» на границе с Россией, а затем продавать их на аукционе, передает ТАСС со ссылкой на портал ERR. Для этих целей заключен договор с компанией Svenai, которая перевезет машины на платную стоянку, расположенную в 44 километрах от границы.

    С весны владельцам начали рассылать уведомления с требованием забрать свои автомобили. Если после первого предупреждения в течение 30 дней машина не будет убрана, департамент отправит повторное уведомление. В случае дальнейшего игнорирования транспорт будет выставлен на аукцион.

    Средства, полученные от продажи этих автомобилей, пойдут на покрытие расходов предприятия, организующего эвакуацию, а остаток перечислят в государственный бюджет Эстонии. Такая мера стала результатом введенных Европейским союзом ограничений: с 2023 года все страны ЕС, граничащие с Россией, закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эстонии предложили закрыть границу с Россией из-за учений «Запад-2025». Мэр Таллина раскритиковал власти Эстонии за «попытку умертвить» Русский театр. Власти Эстонии планируют упростить правила для самолетов НАТО.

    17 сентября 2025, 14:35 • Новости дня
    Прокуратура решила проверить сообщения о пытках школьницы ершиком в Приморье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Приморском крае прокуратура начала проверку информации о возможных пытках восьмилетней ученицы в туалете одной из местных школ.

    Информация о том, что девятиклассники измывались над ученицей младших классов с помощью ершика в школьном туалете, распространилась в соцсетях, передает РИА «Новости».

    По сообщениям очевидцев, дети также пытались душить пострадавшую.

    Подружки младшеклассницы позвали на помощь учителей, которые в итоге остановили издевательства.

    В региональном надзорном ведомстве сообщили, что действия сотрудников школы проверят на предмет своевременного реагирования и обеспечения безопасности учеников. В прокуратуре подчеркнули, что особое внимание уделяется профилактике буллинга.

    По словам матери пострадавшей, руководство школы якобы пыталось скрыть произошедшее, однако официального подтверждения этих данных пока нет.

    В апреле глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по делу о систематических издевательствах над девятилетней девочкой в поселке в Тверской области.

    До этого в одной из московских школ около 40 подростков-мигрантов избили трех учеников.

    17 сентября 2025, 22:47 • Новости дня
    Пушков: Сенатор США связал администрацию Буша с терактами 11 сентября

    Пушков сообщил о подозрениях сенатора США в контролируемом подрыве башен-близнецов

    Пушков: Сенатор США связал администрацию Буша с терактами 11 сентября
    @ Richard Drew/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор-республиканец Рон Джонсон публично заявил, что администрация Джорджа Буша-младшего могла иметь отношение к террористической атаке на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года, а обрушение башен было контролируемым подрывом, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон выразил сомнения относительно официальной версии событий 11 сентября 2001 года, предположив, что администрация Буша-младшего могла быть причастна к теракту,сообщил Пушков в Telegram-канале .

    По словам Пушкова, Джонсон заявил, что обрушение башен Всемирного торгового центра было похоже на «контролируемый подрыв». Сенатор также напомнил о загадочном разрушении здания Building 7, которое находилось в нескольких кварталах от башен и не подвергалось удару самолета.

    По словам Джонсона, Building 7 «аккуратно сложилось» вскоре после основной трагедии, а официальных объяснений причин его обрушения до сих пор не представлено, пишет Пушков. Он отметил, что обстоятельства падения этого здания не были подробно рассмотрены ни в официальных расследованиях, ни в публичных заявлениях властей. В американских леволиберальных и мейнстрим СМИ обсуждение этой темы считается табу, а тех, кто задает вопросы об этом, зачастую обвиняют в распространении теорий заговора.

    «Я знаю, что у многих людей есть свои теории на сей счет. Некоторые могут быть безумны. Но я не отвергаю их, поскольку так много информации было утаено, а также потому, что столь много законных вопросов не только не получили ответа, но любой, кто задает их, подвергается очернению за это», – заявил Джонсон.

    Ранее американец Дэниэл Мартиндейл, поддержавший ВС России, заявил на пресс-конференции, что правительство США несет ответственность за теракты 2001 года.

    Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.

    17 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп во время визита в Британию несколько раз положил руку на спину короля Карла III, что попало в эфир американских телеканалов.

    Один из случаев произошел перед началом военной церемонии в Виндзорском замке, где Трамп похлопал монарха по спине во время подъема на помост, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN отмечал, что Трамп во время первого государственного визита в 2019 году приобнял королеву Елизавету II после тоста, однако тогда Букингемский дворец не выразил недовольства этим поступком.

    Сейчас Трамп находится в Британии со вторым государственным визитом. В ближайшую среду в Лондоне намечена масштабная акция против визита американского президента, аналогичная протестам 2019 года.

    В понедельник Bloomberg анонсировало второй государственный визит Трампа в Британию.

    В 2019 году после первого визита Трампа в Британию королева Елизавета II рассказала главе правительства Австралии Скотту Моррисону о том, что американский президент «испортил ей лужайку».

    17 сентября 2025, 09:36 • Новости дня
    Грузия полностью погасила государственный долг перед Россией
    Грузия полностью погасила государственный долг перед Россией
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузия завершила выплату государственного долга России, многолетняя задолженность теперь отсутствует в официальной отчетности министерства финансов страны.

    Грузия полностью погасила многолетний внешний долг перед Россией, передает ТАСС, ссылаясь на данные министерства финансов Грузии.

    В опубликованных отчетах впервые в графе долга перед Россией стоит прочерк, хотя еще в предыдущие месяцы сумма составляла почти четыре млн долларов. Последний раз показатель долговых обязательств изменялся по итогам февраля, когда долг сократился вдвое – с почти восьми млн до четырех млн долларов.

    Согласно данным Минфина Грузии, еще в августе 2024 года сумма долга перед Россией была значительно выше и составляла почти восемь млн долларов, а годом ранее – 11,6 млн долларов. С 2003 года, когда долг перед Россией достигал почти 157 млн долларов, задолженность стабильно сокращалась каждый год на несколько миллионов.

    К концу августа 2024 года общий внешний государственный долг Грузии составил 9,09 млрд долларов, что на 50 млн меньше, чем месяцем ранее. Наибольшие долговые обязательства сейчас у Грузии перед Францией – 850,9 млн долларов. Кроме того, в августе страна полностью рассчиталась по долгам перед Арменией и Азербайджаном, их задолженность ранее не превышала одного млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Telegram задолжал по штрафам в России почти 23,5 млн рублей.

    Решетnikov объявил о переходе России к модели возвратной миграции
    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля
    У бывшего президента Бразилии Болсонару выявили рак
    Цена золота обновила максимум после решения ФРС о понижении учетной ставки
    Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским лайнером над США
    Поляк принял румына за украинца и выстрелил в него
    Волочкова описала детали собственных похорон

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Британия переживает бессильную злобу из-за учений России с индийцами

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран. Особенно сильно переживают в Лондоне и даже пытаются предъявлять претензии к Индии, будто не замечая, что британская эра безвозвратно прошла, а участие Индии – далеко не главная сенсация «Запада-2025». Подробности

    Российские войска открывают дорогу к Славянску

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции? Подробности

    Когда массовое дезертирство солдат ВСУ перерастет в бегство

    Десятки тысяч человек каждый месяц дезертируют из ВСУ – и это лишь по открытым, весьма заниженным данным. «Некоторые оставившие часть уходят в Карпатские горы, роют земляники и живут там – ждут окончания войны», – рассказывают эксперты, указывают на падение морального духа в рядах ВСУ и объясняют, на чем при всем при этом пока еще держится украинская оборона. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
