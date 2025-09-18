Минтранс сообщил о подготовке поправок о выдаче парковочных разрешений в городах

Tекст: Вера Басилая

О подготовке поправок к федеральному закону об организации дорожного движения в части внедрения парковочных разрешений сообщило Министерство транспорта, передает ТАСС.

В письме за подписью замминистра Алексея Шило отмечается, что разрабатывается механизм закрепления понятия «парковочное разрешение» и общих требований к его выдаче.

В ведомстве пояснили, что подготовили рекомендации по управлению парковочным пространством, предусматривающие введение системы бронирования мест и разные типы разрешений. В ответ на предложение депутатов о бесплатных парковках возле школ 1 сентября Минтранс считает целесообразным решать такие вопросы гибко, через регулирование спроса с помощью разрешений.

Министерство указало, что 1 сентября возле школ часто возникает транспортный коллапс, нехватка парковочных мест приводит к хаотичной парковке и угрозам для пешеходов и спецтранспорта. Минтранс считает, что проблему необходимо решать при помощи внедрения разрешительной системы.

В то же время, в министерстве подчеркнули, что действующее законодательство уже позволяет регионам устанавливать периоды бесплатной парковки, в том числе в праздничные дни и у социальных объектов.

Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Артем Шейкин выступил с инициативой создания в России единого парковочного пространства.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил о введении штрафа до 5 тыс. рублей за самовольное занятие парковочных мест во дворе.