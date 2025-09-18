Мачу-Пикчу может потерять статус одного из новых чудес света из-за протестов

Tекст: Ирма Каплан

Организация New7Wonders предупредила, что историческое место древнего проживания инков может потерять международный статус из-за провалов в туристическом менеджменте, высоких цен и негативного воздействия на культурное и природное наследие, пишет Daily Mail.

Это произошло после того, как сотни туристов оказались в затруднительном положении возле древней цитадели Мачу-Пикчу во вторник, 16 сентября. Тогда движение пассажирских поездов было прервано из-за того, что местные жители разобрали пути и завалили их валунами.

На выходных портал New7Wonders сообщил, что направил правительству Перу письмо с предупреждением: в случае эскалации столкновений властей с местными жителями может пострадать авторитет Мачу-Пикчу как одного из новых чудес света.

В ходе глобального опроса, организованного New7Wonders в 2007 году, Мачу-Пикчу был назван чудом света наряду с Великой Китайской стеной, индийским Тадж-Махалом и мексиканской Чичен-Ицей.

В заявлении, адресованном народу Перу в субботу, организация заявила, что в последние годы руководство Мачу-Пикчу не справлялось с большим потоком туристов и было не в состоянии контролировать массовый рост цен.

«Также имели место социальные конфликты, несогласованность действий учреждений и туристических компаний и неоднократные жалобы туристов. Если эти проблемы не будут решены, они могут повлиять на имидж Перу и подорвать доверие к Мачу-Пикчу как к одному из семи чудес света», – сказано в обращении.

Протесты начались на прошлой неделе после того, как закончился договор с автобусной компанией Consettur, которая доставляет туристов из Агуас Кальентес ко входу в цитадель инков XV века.

Протестующие заявляют об отсутствии прозрачности и справедливости в процессе замены перевозчиков. После истечения договора с Consettur, доступ к получению выгод туротрасли появляется у других местных перевозчиков.

