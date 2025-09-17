Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
Путин присвоил звания заслуженных артистов балерине Андреевой и певцу Тишману
Указом президента России Владимира Путина от 17 сентября звания заслуженных артистов удостоены балерина Любовь Андреева и певец Марк Тишман.
«Присвоить почетные звания Андреевой Любовь Вадимовне – артистке балета Санкт-Петербургского государственного Бюджетного учреждения культуры «Академический театр Балета Бориса Эйфмана», – сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
О присвоении почетные звания заслуженного артиста России певцу Марку Тишману, артисту-вокалисту Фонда социально-культурных инициатив, город Москва, сказано в упоминаемом документе.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 17 сентября Путин наградил коллектив национального медицинского центра глазных болезней им. Гельмгольца орденом Пирогова. Кроме того, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. удостоены теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, а также медалью «За труды в культуре и искусстве» награждена директор Московского зоопарка Светлана Акулова.