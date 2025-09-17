Суд в Грузии арестовал «Афериста из Tinder»

Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для операции «Паутина-2»

Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для «Паутины-2»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Телекомпания эксклюзивно получила копию допроса Службой госбезопасности Грузии водителя грузового автомобиля, гражданина Украины Михаила Скрупского, который ввез 10 сентября 2,4 кг гексогена в Грузию с Украины транзитом через Румынию, Болгарию и Турцию.

«Скрупский показывает, что получил гексоген от сотрудника СБУ Владимира Стадника в Киеве и должен был доставить его в Россию для операции «Паутина-2». Скрупский также рассказывает, что раньше Стадника не знал», – сообщается в протоколе допроса, обнародованном телекомпанией.

В то же время «Рустави-2» подчеркивает, что пока нет никаких других подтверждений, что взрывчатка не должна была остаться в Тбилиси.

По данным телекомпании, последним пунктом назначения гексогена был густонаселенный район Авлабар в столице Грузии.

Ранее грузинские СМИ назвали личности обоих граждан Украины, которые были задержаны с 2,4 кг гексогена – Денис Шуравлев и Михаил Скрупский. Первый из них вину не признает, а второй, водитель грузовика, частично признал и начал давать показания о том, как ему передали груз на территории Украины двое мужчин в военной форме.

Задержанные в Грузии двое граждан Украины с 2,4 кг гексогена показывают, что везли их в Россию для проведения операции «Паутина-2», заявлял ранее замруководителя СГБ Грузии Лаша Маградзе.

«Задержанный водитель показал, что получил взрывчатое вещество на территории Украины от представителя СБУ с поручением отвезти в Грузию для передачи конкретному лицу. Далее, по показаниям, груз должен был проследовать в Россию для операции «Паутина-2», – сказал он. Однако, отметил высокопоставленный представитель СГБ, следствию на этом этапе точно известно, что груз должен был быть передан лицу в жилом доме в Тбилиси в районе Авлабар. «Выясняем, не связано ли все это с (планами радикалов) к местным выборам 4 октября», – сказал Лаша Маградзе. Украинцы отправлены судом в предварительное заключение, следующее заседание состоится 3 ноября.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большом сожалении» в связи с причастностью спецслужб Украины к ввозу 10 сентября в его страну гексогена.

Между тем спецслужба Грузии изучит возможную причастность экс-министра обороны Бачо Ахалая к делу об украинском гексогене.