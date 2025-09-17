Песков анонсировал международный телефонный звонок Путина

Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.0 комментариев
Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.0 комментариев
Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.0 комментариев
На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.2 комментария
Путин: Экономика России должна пройти по острому лезвию
По его словам, важно пройти по «острому лезвию» – поддерживать макроэкономическую стабильность, не переохлаждая при этом экономику, передает ТАСС.
«Необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить», – сказал российский лидер.
Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. Он также отметил, что усилия по снижению инфляции дают результат.
Глава государства осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники перед началом маневров, передает ТАСС.
В ходе учений отрабатывались вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства. Участники маневров рассматривали различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.
Путин также провел совещание.
Напомним, на учениях «Запад-2025» отработали планирование применения ЯО.
Решение вызвало удивление среди западных стран, так как ожидалось, что Россия будет просить у Пекина помощь, а не проявлять щедрость, говорится в материле Baijiahao, передает АБН24.
Подчеркивается, что Россия ранее не спешила делиться подобными разработками, поэтому готовность к такому шагу стала неожиданной для Запада.
В США действия Путина вызвали раздражение, поскольку поддержка КНР российскими технологиями может усилить позиции Китая на фоне западных санкций.
По мнению авторов, действия российской стороны вызвали негодование в США.
Китайские аналитики считают, что этот шаг не является простой щедростью, а отражает долгосрочные интересы Москвы. Россия осознает невозможность ослабления санкций в ближайшее время и заинтересована в укреплении экономических связей с Востоком. Поставки авиационных технологий создадут долгосрочную зависимость КНР от России и укрепят стратегическое партнерство.
«Очевидно, что Путин не занимается благотворительностью. За этой щедростью скрывается глубокая перестройка геополитического ландшафта», – заключили авторы.
В конце августа портал Sohu сообщал, что российский президент перед посещением саммита ШОС и военного парада в Пекине сделал неожиданный «подарок» китайской стороне. Россия готова поставлять российские авиадвигатели в Китай при наличии спроса.
Глава Центра изучения стран Дальнего Востока и китаист Сергей Котков пояснял, что новости о якобы ажиотаже из-за поставок российских двигателей в Китай рассчитаны скорее на российскую аудиторию.
Газета ВЗГЛЯД изучала, что для России выгодно возможное перекрытие поставок американских двигателей для китайского лайнера C919.
«В зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Это не только поддерживает справедливую, здоровую и конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета», – отметил российский лидер, передает ТАСС.
Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. Президент России заявил, что власти страны добились снижения инфляции.
Рябков: Нет оснований говорить о встрече в формате России, Украины и США
Рябков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее уже дал исчерпывающие разъяснения относительно контактов с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
«Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате», – заявил Рябков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения саммита с участием России, США и Украины пока не продвинулась. Сам Путин указывал, что готов встретиться с главой киевского режима на финальном этапе переговоров.
Путин: Целью учений «Запад» является отработка защиты Союзного государства
«Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», – заявил Путин на полигоне Мулино в Нижегородской области, передает ТАСС.
По словам российского лидера, мероприятия проходят на 41 полигоне, в том числе в Белоруссии. В учениях принимают участие 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники.
Напомним, во вторник Путин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Путин изучил более 400 образцов техники и вооружения для СВО на полигоне Мулино
Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где ознакомился с выставкой вооружения и специальной военной техники, передает ТАСС. В экспозиции приняли участие 65 организаций, представивших 405 изделий, из которых 125 уже используются в зоне специальной военной операции, 194 проходят апробацию в боевых условиях, а 86 – опытные.
Президент осмотрел гибридный мотоцикл «Бульдог», мотоцикл «Кайо-Т4», заглянул под капот автомобилей СТС «Сармат» и «Улан-U2». Также ему показали салон машины управления командира дшб «Буран-10», где рассказали о российских разработках программного обеспечения, применяемых в зоне СВО.
Выставка разделена на четыре экспозиции, в которых представлены командно-штабные машины, мототехника для штурмовых групп, средства обнаружения и поражения беспилотников, радиолокационные станции, различные типы FPV-ПВО и осколочно-фугасные боевые части.
Президенту также показали средства оснащения мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения, гладкоствольное и стрелковое оружие, оптико-электронные средства разведки.
Во вторник Путин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Путин сообщил, что цель учений «Запад-2025» заключается в отработке всех необходимых элементов для безусловной защиты суверенитета и территориальной целостности Союзного государства от любой агрессии.
Президент примерил тепловизионные очки «Стрекоза» на учениях «Запад-2025».
Политолог Баширов: Успех глав регионов на выборах показывает поддержку курса страны
«Итоги единого дня голосования (ЕДГ) оказались весьма показательными. Во всех регионах выборы глав регионов завершились победами действующих руководителей субъектов и врио, причем уже в первом туре. Каждый из них получил поддержку более 60% избирателей, что свидетельствует о крайне уверенном результате», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.
Эксперт пояснил, что такие итоги демонстрируют всеобщую поддержку курса государства. «Общество консолидировалось вокруг флага и президента», люди одобряют общее направление развития России, что непосредственно отражается на электоральных процессах.
«Но, несмотря на достигнутый консенсус по ключевым вопросам, включая СВО, кандидаты сохраняли обязанность формулировать четкие перспективы развития своих регионов, то есть предложить избирателям лучшую картину будущего. Поэтому граждане делали выбор в том числе на основе своих практических потребностей и бытовых нужд», – добавляет собеседник.
«Победившие кандидаты активно продвигали перспективные инфраструктурные проекты и выступали с инициативами по повышению качества социальных услуг и созданию комфортной среды. Эти усилия в сочетании с высоким доверием к государственной политике и стали залогом их успеха», – заключил Баширов.
Напомним, в воскресенье в России завершился Единый день голосования. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов регионов. При этом в 21 субъекте голосование проходило по вопросу утверждения высших должностных лиц. В Ненецком автономном округе, глава которого избирается законодательным органом по представительству президента, депутаты парламента отдали победу Ирине Гехт.
В остальных 20 регионах состоялись прямые выборы руководителя субъекта. При этом в 19 кампаниях выиграли в первом туре кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». Исключением стала Республика Чувашия, где победителем был признан самовыдвиженец Олег Николаев (результат – 67% при явке в 58%).
В Татарстане победу одержал Рустам Минниханов (88%, явка – 75%). Также очень высокой оказалась поддержка населения Курской области в пользу Александра Хинштейна – свой голос в его пользу отдали 86% (явка – 54%). Тройку лучших результатов закрывает Александр Дрозденко – избранный губернатор Ленинградской области. За него высказались 84% граждан (явка – 62%).
Высоким процентом поддержки заручились и Евгений Солнцев (избран губернатором Оренбургской области с результатом в 83% при явке 49%), Вениамин Кондратьев (избран губернатором Краснодарского края с результатом 83% при явке 68%) и Мария Костюк (избрана главой ЕАО с результатом в 83% при явке 74%).
Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя: за него отдали голос 81% населения города (явка – 81%). Жители Ростовской области поддержали Юрия Слюсаря (результат – 81% при явке 61%). В свою очередь жители Брянской области отдали предпочтение Александру Богомазу (результат – 78% при явке 58%).
В Тамбовской области победил Евгений Первышов (73% при явке 54%), в Калужской – Владислав Шапша (72% при явке 44%), в Костромской – Сергей Ситников (67%, явка – 39%), а в Архангельской – Александр Цыбульский (67%, явка – 36%). В Пермском крае выиграл Дмитрий Махонин (70% при явке – 37%), а в Республике Коми – Ростислав Гольдштейн (70%, при явке – 37%).
На Камчатке избиратели поддержали Владимира Солодова (62% при явке – 46%). А в Новгородской, Свердловской и Иркутской областях – Александр Дронова (62% при явке – 37%), Дениса Паслера (61% при явке – 39%) и Игоря Кобзева (60% при явке – 33%) соответственно.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что прошедшее голосование стало важной вехой в новейшей истории выборов в России. Это обусловлено несколькими ключевыми факторами. Во-первых, продолжается активная интеграция в политическую жизнь участников СВО и лиц, связанных с проведением спецоперации. Во-вторых, в рамках ЕДГ проявились новые тренды и новации, которые получат развитие в кампании по выборам в Госдуму 2026 года. В-третьих, голосование показало способность России сохранять независимость и устойчивость избирательной системы в условиях внешнего давления.
По словам главы государства, финансовая стабильность и выполнение намеченных проектов напрямую зависят от состояния экономики страны, передает ТАСС.
«Очевидно, что стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависит от положения дел в экономике России. И здесь нами обозначена главная цель, а именно – обеспечить необходимые для этого темпы роста», – сказал он.
Президент добавил, что Россия должна не просто идти в ногу с глобальной экономикой, но и стремиться опережать ее. Для этого, считает Путин, необходимо раскрывать потенциал отраслей и регионов, развивать международное сотрудничество, внедрять современные технологии и осваивать перспективные направления.
Ранее Путин обозначил стратегическую цель для страны, подчеркнув значимость роста доходов граждан и повышения уровня жизни.
На Петербургском международном экономическом форуме в июне президент заявил, что ВВП России в последние два года ежегодно увеличивался более чем на 4%.
Таковые переговоры могут пройти «относительно скоро», сказал Трамп, передает РИА «Новости».
Глава Белого дома напомнил, что сам выступал с инициативой организации такой встречи.
Ранее Трамп предполагал, что ужесточение политики Вашингтона в отношении Москвы может замедлить переговорный процесс по украинскому урегулированию. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что киевский режим пока не готов к переговорам с Россией.
Напомним, Путин приглашал Зеленского в Москву. Российский лидер выражал готовность обеспечить безопасность Зеленскому и делегации Киева при визите в российскую столицу.
Мероприятие прошло в честь Дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Президент поздравил работников Роспотребнадзора, подчеркнув, что благодаря их труду и вкладу предыдущих поколений специалистов в России создана одна из самых передовых систем санитарного и эпидемиологического контроля в мире.
«Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников – талантливым врачам и ученым – в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире и, что принципиально важно, продолжает динамично развиваться», – заявил Путин.
В сентябре прошлого года в ходе встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой Путин отметил, что ведомство оказалось на высоте, преодолевая испытания, с которыми столкнулось.
Путин поблагодарил иностранных наблюдателей за участие в учениях «Запад-2025»
Президент России Владимир Путин после завершения активной фазы учений «Запад-2025» обратился к иностранным наблюдателям с благодарностью, передает ТАСС.
Он лично вышел к представителям военно-дипломатического корпуса в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова. Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Алексей Орехов поприветствовал президента и пожал ему руку.
В ходе встречи Путин отметил: «Я хочу вас всех поблагодарить за участие. Надеюсь, это для вас полезно с профессиональной точки зрения. А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно». Он подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют укреплению отношений между государствами и повышению взаимного доверия в военной сфере.
Видео визита президента публикует официальный Telegram-канал Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные приняли участие в наблюдении за совместными белорусско-российскими учениями «Запад-2025».
Представители США присоединились к учениям на территории Белоруссии, что вызвало удивление среди военных и международных наблюдателей.
Путин подчеркнул: «Что касается инфляции, то здесь тенденция достаточно яркая. Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе – 8,1%. А сейчас траектория снижения инфляции – ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат», передает ТАСС.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что замедление внешнего спроса и снижение инфляции с начала 2025 года формируют условия для возможного понижения ключевой ставки в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, инфляционные ожидания в России остаются на высоком уровне.
Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт, установив ее на уровне 17% годовых. Это стало уже третьим снижением подряд.
Путин: ВВП России вырос на 1,1% за семь месяцев с начала года
«По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении. А за 7 месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. Президент России заявил, что власти страны добились снижения инфляции.
Трамп: Санкции Европы против России являются недостаточно жесткими
Трамп выразил мнение, что санкции «недостаточно жесткие», поскольку страны Европы продолжают закупать российские энергоресурсы. «Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я», – приводит его слова РИА «Новости».
«Не стоит ожидать от нас, что мы будем действовать на полную, а Европа будет покупать у России нефть», – приводит слова Трампа ТАСС.
Говоря о диалоге между лидерами России и Украины, Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский «ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом».
Трамп допускает, что все переговоры об урегулировании конфликта на Украине придется вести ему самому. Он считает, что переговоры Путина и Зеленского в рамках трехсторонней встречи с участием США состоятся относительно скоро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России. Он отметил, что такие меры возможны только при условии, если все страны НАТО согласятся действовать совместно и полностью прекратят закупать российскую нефть.