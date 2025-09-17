  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали восемь украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США
    Польша прекратила требовать репарации от Германии
    Депутат назвал единственный способный лишить Пугачеву советских наград и званий орган
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    Путин назвал цель учений «Запад-2025»
    Путин ознакомился с новыми образцами вооружений для СВО на учениях «Запад-2025»
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    Моди поддержал усилия США по урегулированию конфликта на Украине
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    22 комментария
    17 сентября 2025, 07:44 • Новости дня

    Российские силы уничтожили пункт дислокации роты ВСУ в Харькове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харьковской области российские военные нанесли удар по пункту дислокации роты ВСУ, сформированной из бывших заключенных, потери уточняются.

    Пункт временного размещения специальной роты Вооруженных сил Украины, состоящей из бывших заключенных, был уничтожен на территории Харьковской области, передает РИА «Новости». Информацию об этом предоставили источники в российских силовых структурах.

    Как сообщил собеседник агентства, «уничтожен пункт дислокации спецроты (бывшие заключенные) 57-й бригады (ВСУ)».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ бросили женщин-заключенных в бой из-за нехватки солдат. Бывших заключенных используют в заградотрядах ВСУ. Украинские заключенные выбирают службу в армии ради денег и амнистии.

    16 сентября 2025, 08:49 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине

    Sky News: Зеленский потребовал от Трампа четкую позицию по гарантиям безопасности

    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта, сообщает Sky News.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что выдвинул Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, прежде чем завершить боевые действия, он хотел бы видеть зафиксированные договоренности, поддержанные США и европейскими партнерами.

    Он отметил, что для этого необходима четкая позиция Дональда Трампа. Киевский лидер также добавил, что, по его мнению, единственный путь к прекращению боевых действий заключается во введении определенных гарантий безопасности, причем эти гарантии должны быть реализованы до остановки конфликта.

    Зеленский подчеркнул, что такой документ и поддержка со стороны США и Европы крайне важны для урегулирования ситуации.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Киев готов рассмотреть возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения при условии предоставления гарантий безопасности и присутствия европейских военных инструкторов.

    Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения безопасности Украины за счет России.

    Комментарии (26)
    16 сентября 2025, 14:34 • Новости дня
    Украинская тероборона отменила отпуска из-за массового бегства солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 119-й бригаде теробороны Украины отменили отпуска для личного состава после того, как солдаты массово не возвращались из них, опасаясь возвращения на фронт, рассказал военнослужащий бригады Сергей Безбородов, сдавшийся в плен российскими бойцам в районе Серебрянского лесничества.

    По его словам, командование 119-й бригады теробороны Украины отменило отпуска для личного состава из-за того, что военнослужащие после отпусков не возвращались в часть, передает ТАСС.

    «Случаи были у нас, когда люди уезжали в отпуск домой, чтобы увидеть своих родных, но они потом не возвращались, потому что понимали, что это не их война. И вот из-за этих людей, которые не приезжали из отпуска, нам просто запретили отпуска», – заявил Безбородов.

    Другие пленные из этой же бригады рассказали, что уровень морального духа в подразделениях крайне низок. Прапорщик Александр Кривец отметил, что бойцы массово уходят в самовольное оставление части, так как «все уже утомлены» продолжительными боевыми действиями.

    Безбородов также сообщил о нехватке оружия у украинских мобилизованных, подчеркнув, что «с автоматом не пойдешь против гранатомета или против миномета». Кроме того, пленные отметили проблемы с питанием и снабжением. По словам Безбородова, бойцам выдавали только сухой паек и воду.

    Более того, украинские мобилизованные вынуждены ежемесячно сдавать по 2 тыс. гривен на заправку автомобилей и по 5 тыс. гривен на закупку тяжелого гексакоптера типа «Баба-яга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о росте случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Командование ВСУ приравняло пропавших под Сумами солдат к дезертирам. В бригаде ВСУ под Харьковом выросло число случаев дезертирства.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 09:33 • Новости дня
    Бывший украинский военный рассказал о переходе на сторону России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший военнослужащий ВСУ с позывным «Капибара» рассказал, что оказался в плену всего через три-четыре дня после прибытия на линию боевого соприкосновения из-за хаотичной организации и отсутствия подготовки.

     «Капибара» рассказал о своих обстоятельствах плена и службе на стороне России, передает РИА «Новости». По его словам, он оказался на фронте всего через четыре месяца после начала службы, а в плен попал через три-четыре дня после первого выхода на линию боевого соприкосновения.

    Он заявил: «Четыре месяца я прослужил. 15 июня нас привезли на полигон, а в октябре отправили на боевые позиции. Сколько прошло от первого выезда на ЛБС до того, как в плен попал? Три-четыре дня». При этом «Капибара» отметил, что подготовка в подразделении ВСУ практически отсутствовала, взаимодействие между бойцами было минимальным.

    Экс-военнослужащий подчеркнул, что бойцов отправляли на позиции с незнакомыми людьми, отсутствовала передача информации о позывных, а при ранениях не было должной координации. Он отметил, что отсутствие подготовки и хаос в подразделении стали причиной его перехода на сторону России. Сейчас он состоит в добровольческом отряде имени Александра Матросова, который объединяет бывших военных ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ заявил о некомпетентности и панике среди иностранных боевиков на линии фронта. Он также рассказал, что бойцы ВСУ подвергались бомбежке со стороны украинских дронов «Баба-яга». Кроме того, пленный подтвердил факты принуждения восемнадцатилетних украинцев к подписанию контрактов на службу.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ
    ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами.

    Кроме того удары наносились по базе горючего, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 357 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 508 беспилотников, 628 ЗРК,  25 123 танка и другие бронемашины, 1 591 боевая машина РСЗО, 29 619 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 911 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним накануне ВС России поразили используемую в интересах ВСУ транспортную инфраструктуру. Ранее ВС России нанесли поражение пунктам управления и площадкам запуска дронов ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 09:15 • Новости дня
    Российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в Новопетровском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боя в Новопетровском российский боец из штурмовой группы в одиночку уничтожил шестерых противников, что обеспечило продвижение российских войск, рассказал командир штурмовой роты 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Витор.

    По его словам, российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов вооруженных сил Украины в районе Новопетровского, что обеспечило продвижение основных российских сил, передает ТАСС.

    Витор рассказл бой произошел в тот момент, когда его группа из двух человек двигалась вместе с разведкой.

    «У меня группа двигалась – два человека, разведгруппа. Противник не ожидал, что там мы уже оказались. Навстречу моим бойцам шло шестеро, завязалась перестрелка, один был ранен, один боец всех шестерых ликвидировал», – рассказал командир роты.

    По его словам, благодаря этой операции российским войскам удалось закрепиться на новых позициях в населенном пункте и развить успех наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат одержал победу в рукопашном бою над бойцом ВСУ. Штурмовик рассказал о рукопашной схватке в окопе у Александрополя. Российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время форсирования реки в Днепропетровской области штурмовик с позывным «Линза» около тридцати минут скрывался под водой, дыша через стебель камыша, чтобы остаться незамеченным для дронов ВСУ.

    Штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» рассказал, как во время выполнения боевой задачи в Днепропетровской области оказался под обстрелом ВСУ и вынужден был скрываться под водой в течение тридцати минут, передает РИА «Новости». Боец отметил, что командование поручило ему первым переправляться через реку в районе Новопетровского, поскольку он умел плавать. Для переправы он использовал верёвку, чтобы помочь товарищам и доставить провизию.

    Во время операции по российским военным был открыт огонь с помощью FPV-дрона, который удалось уничтожить. Однако вскоре противник начал миномётный обстрел. «Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лёг в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», – рассказал «Линза».

    В результате штурмовик получил контузию левого уха и ранения ноги и ступни. Его товарищи на лодке перебросили его на противоположный берег, после чего он смог вернуться в расположение. Часть группы продолжила выполнение задачи и, по словам бойца, уничтожила противника на том участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. Российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в этом населенном пункте. Один из бойцов ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Новопетровском.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 11:33 • Новости дня
    Боец ВС России рассказал об уничтожении наемников в Новопетровском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В боях за Новопетровское иностранные наемники, поддерживавшие ВСУ, оказались на самых опасных рубежах и не имели возможности отступить или сдаться, рассказал штурмовик 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Ефим.

    По его словам, иностранные наемники, воевавшие на стороне ВСУ в населенном пункте Новопетровское, были обречены на уничтожение, передает ТАСС.

    Ефим добавил, что наемники не могли рассчитывать на сдачу в плен или возможность ухода: «Наемники были у них. Но они были обречены, в плен не сдаться, не уйти, до последнего были там», – заявил он.

    Он отметил, что украинское командование отправило иностранных бойцов на самые опасные позиции фронта в этом районе, что фактически предрешило их судьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский штурмовик уничтожил шестерых бойцов ВСУ в Новопетровском. Российские войска освободили населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 10:05 • Новости дня
    Рогов сообщил об ударах ВС России по пригородам Запорожья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в селах Кушугум и Балабино, расположенных в пригороде Запорожья, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска нанесли удары по местам расположения украинских военных в пригороде Запорожья, передает РИА «Новости».

    «Точные прилеты были в селах Кушугум и Балабино – ближайшем пригороде Запорожья», – заявил Рогов. Он отметил, что удары пришлись именно по позициям боевиков ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рогов сообщил о подготовке эвакуации жителями юга Запорожья украинскими властями. Украинский истребитель Су-27 упал на территории Запорожской области, в результате чего погиб военный летчик, выполнявший боевое задание. Полицейские в Запорожье нашли тайник с боеприпасами и оружием.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:37 • Новости дня
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,4 тыс. военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения различных группировок российских войск нанесли удары по формированиям ВСУ на нескольких направлениях, уничтожив за сутки более 1,4 тыс. украинских военнослужащих и значительное количество техники.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины около Павловки, Алексеевки, Степного и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Плоским и Волчанском Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 185 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и шесть складов матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска Нечволодовки, Богуславки, Боровской Андреевки, Гороховатки Харьковской области и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены пять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины в районах Северска, Дружковки, Константиновки и Миньковки ДНР.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Артемовки, Родинского, Димитрова и Красноармейска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 445 военнослужащих.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Червоного, Дорожнянки, Новогригоровки Запорожской области, Великомихайловки и Алексеевки Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ около Магдалиновки, Степногорска Запорожской области, Бургунки, Антоновки и Белозерки Херсонской области.

    Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:29 • Новости дня
    Рогов сообщил об облаве на владельцев магазинов с русскими вывесками в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Запорожье местные власти усилили давление на предпринимателей, начав масштабные облавы на владельцев магазинов с русскоязычными вывесками, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, в подконтрольном украинским властям Запорожье начались облавы на владельцев магазинов с русскими вывесками, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил: «В Запорожье начались облавы на предпринимателей, у которых остались вывески услуг, названий магазинов и фирм на русском языке». По его словам, местные власти, назначенные Киевом, продолжают создавать проблемы для граждан, которые придерживаются пророссийских взглядов, не имея успехов на линии фронта.

    Он также добавил, что такие действия направлены на устрашение и давление на мирных жителей города. По мнению Рогова, подобные меры свидетельствуют о нежелании украинских властей признавать реальную настроенность населения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рогов сообщил о подготовке эвакуации юга Запорожья украинскими властями. Российские военные нанесли удары по пригородам Запорожья. Су-27 ВСУ разбился в Запорожье.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:08 • Новости дня
    ФСБ задержала торговавших фальшивыми справками для увольнения с СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Ленобласти раскрыли деятельность группы, которая предлагала военным освобождение от службы с помощью фиктивных медицинских документов за крупную сумму, сообщили в управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

    Злоумышленники за свои услуги просили 3,5 млн рублей, они обещали за эти деньги организовать госпитализацию и увольнение военнослужащих СВО с помощью фиктивных справок, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Также злоумышленники обещали содействие якобы со стороны сотрудников ФСБ, что также являлось ложью.

    Возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Расследование ведет военное следственное управление Следственного комитета России по Ленинградскому военному округу.

    Устанавливается причастность задержанных к аналогичным эпизодам противоправной деятельности в регионе, а также проводится поиск возможных потерпевших.

    В начале мая в Шереметьево раскрыли случаи мошенничества, связанные с бойцами СВО. Предполагаемого организатора преступлений поместили под стражу.

    Вместе с тем один из обвиняемых по делу хищении денег у бойцов СВО Дмитрий Боглаев выразил намерение отправиться на спецоперацию.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:16 • Новости дня
    Госдума одобрила присвоение званий добровольцам без военных сборов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Государственной думе во втором чтении приняли инициативу, которая предусматривает присвоение воинских званий гражданам из числа добровольцев при условии их службы не менее полугода.

    Изменения в законодательство касаются граждан, находящихся в запасе, которые служили в добровольческих формированиях не менее шести месяцев, передает ТАСС.

    Для присвоения им воинских званий теперь не потребуется прохождение военных сборов.

    В пояснительной записке указывается, что документ разработан по указанию президента Владимира Путина. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, если будет окончательно утвержден.

    Также ранее был подготовлен проект закона, позволяющий добровольцам спецоперации, подписавшим контракт до сентября 2023 года, получить статус ветерана и соответствующие льготы.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 19:23 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 12 беспилотников над четырьмя российскими областями

    В Минобороны сообщили об уничтожении 12 украинских БПЛА над приграничьем

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение дня средства ПВО отразили воздушную атаку украинских беспилотников, среди которых пять были перехвачены над Белгородской областью.

    Об уничтожении 12 украинских беспилотных летательных аппаратов на территории четырех областей России рассказали в Министерстве обороны, передает ТАСС. По данным ведомства, инциденты произошли 16 сентября с 08:45 до 17:00 по московскому времени.

    В официальном заявлении отмечается: «16 сентября в период с 08:45 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Белгородской области, четыре – над территорией Курской области, два – над территорией Брянской области, один – над территорией Ростовской области».

    В ведомстве уточнили, что все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы силами дежурных расчетов противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны за один час сбили двадцать четыре украинских беспилотника над территорией Курской области. В ночь с понедельника на вторник дежурные подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над страной 87 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 06:57 • Новости дня
    Марочко сообщил об активных атаках ВСУ на границе ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные и иностранные наемники совершили несколько контратак на сватовско-кременском направлении, где ситуация сохраняется напряженной, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, солдаты ВСУ и иностранные наёмники в последние несколько дней активно атаковали на сватовско-кременском участке зоны спецоперации на границе Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС.

    «За последние несколько суток отмечается активность украинских боевиков на сватовско-кременском участке. В частности, противник нанёс два сосредоточенных удара в районах Андреевки-Редкодуба и Андреевки-Новомихайловки. В контратаках на наши позиции, по данным радиоперехватов, также участвовали иностранные наёмники», – заявил эксперт.

    Марочко отметил, что ситуация на этом участке фронта остаётся сложной, подразделения ВС РФ ведут маневренную оборону. Для стабилизации обстановки российские силы усилили огневое воздействие по местам сосредоточения украинских формирований в тыловых районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества. Украинские войска неоднократно предпринимали попытки вернуть контроль над Серебрянкой в ДНР, всего было зафиксировано десять атак. Российские военные ранее выбили украинские подразделения из большей части населенного пункта.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили штурмовую группу ВСУ и продвинулись вперед

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Северяне» отразили две контратаки ВСУ под Садками и Алексеевкой, уничтожили бронетехнику и заняли позиции противника в лесу возле Синельниково.

    Ожесточенные бои продолжаются на Сумском и Харьковском направлениях, передает Telegram-канал «Северный ветер». На Сумском направлении войска «Северян» успешно отразили две атаки ВСУ в районе Алексеевки и Садков, уничтожив бронетранспортер М113. Особо тяжелые потери понесла штурмовая группа ВСУ, участвовавшая в атаке на Садки. Потери этой группы составили до 60% убитыми и ранеными. При этом «Северянам» удалось удержать все позиции. На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не наблюдается.

    На Харьковском направлении «Северяне» продвигаются вперед в районе Хатненского участка, в лесу у Синельниково и на левобережье Волчанска. В лесу западнее Синельниково штурмовые группы заняли опорный пункт и огневую точку противника, продвинувшись на 250 м. На левом берегу Волчанска войска прошли 150 м, а на участке Меловое-Хатнее продвижение составило до 500 м. На других рубежах фронта активных действий со стороны ВСУ не было.

    В течение суток украинская сторона потеряла свыше 200 человек убитыми и ранеными, из них более 100 – в Сумской области, еще свыше 100 – в Харьковской. Были уничтожены несколько единиц бронетехники, артиллерийские орудия, станции спутниковой связи, склады и пункты управления БпЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в Юнаковке угрожали своим подчиненным обстрелом с помощью FPV-дронов. ВСУ предприняли безуспешную попытку вернуть утраченные позиции в Сумской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Вучич поблагодарил СВР России за предупреждение о «майдане»
    МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед катастрофой в Амурской области
    МИД предупредил об изменении порядка пересечения госграницы детьми
    Сенатор Епифанова рассказала, как отсрочка пенсии повышает выплаты до 40%
    Ведущими «Интервидения-25» стали модель из Индии и шоумен из Китая
    Агроном объяснил необходимость высаживания сидератов в конце дачного сезона
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    Москва выводит недружественные страны из оборота

    «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты», – такими словами Владимир Путин охарактеризовал позицию России по вопросу диалога с западными странами. С высказыванием президента согласен и глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Москва намерена в большей степени сосредоточиться на термине «недружественные правительства». Что это означает для будущего диалога России с внешним миром? Подробности

    Перейти в раздел

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации