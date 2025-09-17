Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, движение украинских вооруженных сил по Константиновке практически перекрыто благодаря российским дронам и беспилотникам, передает РИА «Новости». «Косарь» сообщил, что управление воздушным пространством позволило снизить передвижения украинских военных до минимума.

По его словам, российские силы активно используют дроны и БПЛА по окраинам Константиновки, в частности в районе поселка Червоное. «Сейчас они практически не вылазят, увидеть противника – это редкость, в основном они короткими перебежками, контролируют воздух, чтобы выстраивать какие-либо передвижения. Потому что мы им всю землю перекрыли», – заявил десантник.

Константиновка остается под контролем ВСУ, однако этот город находится в районе ожесточенных боев на Донбассе. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС России в 2025 году.

